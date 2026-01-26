強さを求めるなら、手に入れるしか無い！ 『ストリートファイター6』のラバーフィギュアマスコットに、新たなキャラクターが登場！
株式会社カプコンは最新のキャラクターグッズやファンシー雑貨などのカプセルトイを多数取り揃えたスポット「CAPSULE LAB(カプセルラボ)」とカプコンタイトルグッズを多数取り扱った直営店舗「CAPCOM STORE(カプコンストア)」にて、『ストリートファイター6』のオリジナル商品を発売いたします。
『ストリートファイター6』に登場するキャラクターが、ラバー素材で立体感のあるマスコットになった「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット」に総勢18名のキャラクターが新たに登場！
カプセルトイでは、ボールチェーン仕様。カプコンストアでは、取り外しが簡単なワンタッチ式のキーホルダー仕様にて販売をいたします。
サイズは約5cmと鍵やバッグにつけるのにぴったり。お気に入りのキャラクターを手に入れて、一緒におでかけしよう！
□商品情報
１.「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット vol.2」(全6種)
発売日 ：[カプセルトイ]
ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025グランドファイナル 2026年1月31日(土)より先行発売
カプセルラボ店頭 2026年2月上旬より順次発売
[物販/オンライン] 2026年2月6日(金)より発売 ※オンラインは12時～
価格 ：[カプセルトイ] 1個 500円(税込)
[物販/オンライン] 1個 770円(税込)
２.「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット vol.3」(全6種)
発売日 ：[カプセルトイ] 2026年2月下旬より順次発売
[物販/オンライン] 2026年2月27日(金)より発売 ※オンラインは12時～
価格 ：[カプセルトイ] 1個 500円(税込)
[物販/オンライン] 1個 770円(税込)
３.「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット vol.4」(全6種)
発売日 ：[カプセルトイ]
CAPCOM CUP 12/SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025先行販売予定
2026年3月11日(水)～15日(日)より先行発売
カプセルラボ店頭 2026年3月中旬より順次発売
[物販/オンライン] 2026年3月20日(金・祝)より発売 ※オンラインは12時～
価格 ：[カプセルトイ] 1個 500円(税込)
[物販/オンライン] 1個 770円(税込)
※物販・オンラインでは、トレーディング仕様での販売となります。
□取扱先
【カプセルトイ販売１.】
・「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット vol.2」
ストリートファイターリーグ：Pro-JP 2025 グランドファイナル カプセルトイコーナー
カプコン「ストリートファイターリーグ」特設サイト https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/
・「ストリートファイター6 ラバーフィギュアマスコット vol.4」
CAPCOM CUP 12/SFL: ワールドチャンピオンシップ 2025先行販売予定
カプコン「CAPCOM CUP 12」特設サイト https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/
【カプセルトイ販売２.】
・CAPSULE LAB(カプセルラボ)
https://www.capcom.co.jp/amusement/game/shop/capsule/index.html#shop
【物販販売】
・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストアトーキョー)
・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストアオーサカ)
・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェウメダ)
・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)
・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストアセンダイ)
・CAPCOM STORE IKEBUKURO(カプコンストアイケブクロ)※2026年2月13日(金)オープン
https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html
＜オンライン販売＞
・ONLINE PARCO 内 CAPCOM STORE(カプコンストア)
https://online.parco.jp/shop/c/cs029305/
【注意事項】
※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※発売日は変更になる場合がございます。
※コラボ商品は後日イベント、店舗、オンラインストア等で販売の可能性がございます。予めご了承ください。
