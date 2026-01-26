『みなと商事コインランドリー』のトレーディングアクリルスタンドvol.2、トレーディングつながるアクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『みなと商事コインランドリー』の商品5種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『みなと商事コインランドリー』の商品の受注を1月19日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1263?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングアクリルスタンドvol.2

湊 晃、香月 慎太郎、英 明日香、佐久間 柊のカラーイラスト、原作コマをアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）70×50mm 台座：（約）50×25mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングつながるアクリルキーホルダー

湊 晃、香月 慎太郎、英 明日香、佐久間 柊のカラーイラスト、原作コマをカニカンとマルカンでつなげることのできるアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）75×54mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングハート型缶バッジ

湊 晃、香月 慎太郎、英 明日香、佐久間 柊のカラーイラスト、原作コマをハート型の缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「湊 晃&香月 慎太郎 ハート型缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）56×52mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングインスタントカメラ風イラストカード vol.2

湊 晃、香月 慎太郎、英 明日香、佐久間 柊のカラーイラスト、原作コマをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「湊 晃 パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

湊 晃、香月 慎太郎、英 明日香、佐久間 柊のカラーイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全4種（湊 晃、香月 慎太郎、英 明日香、佐久間 柊）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼作品紹介

『みなと商事コインランドリー』

著者：漫画：缶爪さわ 原作：椿ゆず

発行：株式会社KADOKAWA

【あらすじ】

ＴＶドラマも大ヒット!! 140万部突破の大人気ゆるキュンＢＬ

エアコンの設備もない古びたお店

「みなと商事コインランドリー」を祖父から継いだ湊晃（みなとあきら）。

アラサーで元社畜の晃は地元に愛される店をのんびりと営んでいた。

ある日高校生の香月慎太郎（かつきしんたろう）が客として来店する。

歳の差を超えて仲良くなるふたりだったが、

晃がゲイであることがふとしたことから慎太郎にバレてしまい…？

イケメン高校生×アラサーの管理人

古びたコインランドリーで出会ったふたりの世界が変わる――

【試し読み】 https://comic.pixiv.net/works/6246(https://comic.pixiv.net/works/6246)

https://x.com/AMNIBUS

(C)缶爪さわ (C)椿ゆず