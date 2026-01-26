¡ÖµÜºê¸©¡¦¿·ÉÙÄ® ¿©¤Î¤ªÊØ¤ê¡×³«ºÅ¡Ê1·î30Æü¡Ë～La DishÂç¶¶Å¹¤Ç°ìÆü¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È～
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤³¤æÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¿ä¿Êµ¡¹½(µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¡¢°Ê²¼¡Ö¤³¤æºâÃÄ¡×)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30ÆüLa Dish Âç¶¶Å¹(µÜºê¸©µÜºê»Ô)¤Ë¤Æ¡¢°ìÆü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµÜºê¸©¡¦¿·ÉÙÄ® ¿©¤Î¤ªÊØ¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¼êºî¤êÁÚºÚ¤ä¾Æ¤¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢ÀºÆù¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëLa Dish Âç¶¶Å¹¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢°ìÆü¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµÜºê¸©¡¦¿·ÉÙÄ® ¿©¤Î¤ªÊØ¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤«¤é°ì¼¡À¸»º¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿©¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¼Ô¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢Å¹Æâ¤Ç¤Î»î¿©¡¦¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾ÀÜ¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¡£À¸»ºÇØ·Ê¤ä¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡È´é¤Î¸«¤¨¤ë¤«¤¿¤Á¡É¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§µÜºê¸©¡¦¿·ÉÙÄ® ¿©¤Î¤ªÊØ¤ê
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～20:00¡Ê¢¨ÇäÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§La Dish Âç¶¶Å¹(https://www.ladish.jp/shop/oohashi)
Æâ¡¡ÍÆ¡§
¡¦µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ¾Çä
¡¦À¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ë»î¿©Äó¶¡¡¦¼Â±é¡¦¾¦ÉÊÀâÌÀ
¢£ ´ë²è¤ÎÇØ·Ê¡¦ÁÛ¤¤
µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤Ï¡¢ÃÜ»º¡¦ÇÀ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ì¼¡»º¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢
ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¸ÄÀ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¡Ö¿©¤Î¤ªÊØ¤ê¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊª»ºÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
¡ÈÃ¯¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡É¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸»º¼Ô¼«¿È¤¬Å¹Æ¬¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÐÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢
Æü¡¹¤Î¿©Âî¤Ë¤è¤ê¿¼¤¤²ÁÃÍ¤È¥¹¥Èー¥êー¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÌÜÅª
¡¦µÜºê¸©¿·ÉÙÄ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÃÏ°è»ñ¸»¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¡¦ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å
¡¦¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©³«Âó¡¦¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Îµ¡²ñÁÏ½Ð
¡¦Äê´üÅª¤Ê³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶È¼ÔÆ±»Î¤Î´Ø·¸¿¼²½¤È»ö¶ÈÏ¢·È¤ÎÂ¥¿Ê
¡¦¿·ÉÙÄ®Æâ¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Ø¤ÎÇÈµÚ
¢£ »²²Ã»ö¶È¼Ô¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦¾¾±ºËÒ¾ì
¡¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥¡ー¥àZERO
¡¦MONOQLO.µÜºê
¡¦ÃæÂ¼²°
¡¦¤½¤é¤È¤ÞÇÀ±à
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ë¥åー¥¢¥°¥ê¥Ùー¥¹
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±È¯¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¡¦Å¹ÊÞ¡¦¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¡¢ÃÏ°èÈ¯¤Î¿©¤Î²ÁÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°èÏ¢·È¡¦»ö¶È¶¦ÁÏ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£