障害者グループホーム「土屋の里」の運営を本格的に開始

株式会社土屋

介護のトータルケアカンパニーとして、全国47都道府県で障害をお持ちの方や高齢者に向けた介護サービスを展開する株式会社土屋（本社：岡山県井原市、代表取締役：高浜敏之、以下「土屋」）は、障害者グループホーム「土屋の里」の立ち上げ以降に複数のM&Aを行い、現在は4つの県でグループホーム事業を展開しています。

今後もM&Aを通じ、新しい拠点において土屋のケアを提供することで、障害をお持ちの方々が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる環境づくりを支援してまいります。

土屋の里HP：https://tsuchiya-sato.com/(https://tsuchiya-sato.com/)

■グループホーム事業への本格展開と今後の展望

私たち土屋はこれまで、障害の有無や区分に関わらず、誰もが住み慣れた街で暮らし続けられる社会の実現を目指し、福祉・介護サービスを提供してまいりました。特に「重度訪問介護」においては、重度の障害をお持ちの方々を対象に、全国47都道府県で24時間体制の在宅支援を展開しております。

しかし、様々な事情から、誰もが住み慣れた自宅で暮らせるわけではありません。また、グループホームは、障害の程度に関わらず「一人暮らしをしてみたいが不安がある」という方々に対して、24時間体制の支援を提供する住まいとして、特に重度の障害を抱えた方にとって今後ますます重要な役割を担うと考えています。さらに、親なき後問題は年々深刻さを増しています。

この状況に対して、土屋が持つ知見を最大限活用することや、土屋の高いコンプライアンス意識をもって、障害者グループホーム運営に取り組むことで、誰もが地域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目指してまいります。

■事業所一覧

土屋の里 品川

東京都品川区西品川3-6-16 グランド西品川201号室

土屋の里 和歌山

和歌山県和歌山市関戸3丁目 5-58

土屋の里 横須賀

神奈川県横須賀市阿部倉3-16 105号室

土屋の里 福岡

福岡県福岡市城南区七隈2丁目17番地8号

■土屋の里 代表コメント（星 敬太郎）

これまで私は重度訪問介護の現場を通し、障害の有無や程度に関わらず、自分らしい暮らしを望む多くの方々と向き合ってきました。そうした日々の中で強く感じてきたのは、「支援があれば、一人でも地域で暮らせる」という可能性です。グループホームという新たな形の生活支援に取り組むにあたり、『土屋の里』が選択肢の一つとなれるよう、安心して暮らせる支援体制の整備を進めてまいります。

近年、障害者グループホームにおける虐待等の課題がメディアでも報道されている中、弊社ではサービス利用者との信頼関係構築を重視しています。従業員とサービス利用者のコミュニケーションを意識的かつ定期的に実施することで、虐待の予防と早期発見に努めるとともに、透明性と安全性を確保した運営体制を整備してまいります。

今後、重度訪問介護事業で蓄積した支援ノウハウを活かし、受け入れ施設が限定的である重度障害の方々を受け入れられる障害者グループホームの運営を目指します。これからも障害の有無や程度に関わらず、地域に根ざした障害福祉サービスの充実に向けて、すべてのサービス利用者が安心して生活できる環境づくりに貢献してまいります。

■コンプライアンス担当者 コメント（吉岡 理恵）

今回のグループホーム拡大は、障害のある方が管理の厳しい施設や病院ではなく、地域の中で一人の人間として当たり前に暮らせる環境を整える取り組みです。土屋グループは、障害のある方の地域で暮らす権利を守っていきたいという思いがあります。これはご本人の尊厳を守るだけでなく、親なき後問題をはじめとする社会課題の解決にもつながると考えています。

コンプライアンス担当として特に注力しているのは、「知らなかったからできていなかった」という状況をなくすことです。運営基準や加算の要件には非常に難解な表現も多く、誤解や思い込みで運用を続けてしまうと、結果的に基準を満たせないことがあります。そうしたリスクを未然に防ぐため、正しい理解を広げることを目指しています。

そして何よりも、虐待を決して発生させないこと、支援を必要とする方を傷つけないことが大前提です。支援は単に「身の回りの世話をする仕事」と捉えず、介護を受ける人びとの権利を保障し、生きることを応援する仕事だという共通認識を、土屋グループ全体で持ち続けることが大切だと考えています。

■株式会社土屋について

株式会社土屋は、高齢者や障害者の方々がより良い生活を送るための介護サービスを提供し、また、さまざまな社会的ニーズに応えるための事業を展開するトータルケアカンパニーです。豊富な経験と知識を持つ介護のプロフェッショナルが集まり、一人ひとりに合わせたサポートを提供しています。

＜会社概要＞

・会社名 ：株式会社土屋

・所在地 ：岡山県井原市井原町192-2 久安セントラルビル2F

・代表取締役：高浜 敏之

・ＨＰ ：https://tcy.co.jp/

・従業員数 ：2,881名

・設立 ：2020年8月

・事業内容 ：

- 障害福祉サービス事業及び地域生活支援事業

- 介護保険法に基づく居宅サービス事業

- 講演会及び講習会等の企画・開催及び運営事業、研修事業、訪問看護事業