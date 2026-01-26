【WEB招待状ヨブナラ】更なる事業拡大に向け「販売パートナー制度」を開始

株式会社ココチエ

株式会社ココチエ（所在地：東京都港区 / 代表取締役：糸島 求一）は、紙の招待状に代わるWEBサービス『WEB招待状ヨブナラ(https://yobunara.com)』において、更なる事業拡大に向けて販売パートナーの募集(https://yobunara.com/salespartner)を開始します。本制度は、イベント関連事業者が提供する既存のサービスや販売パッケージの一部としてヨブナラを組み込み、自社の販売形態に合わせた形で提案・提供できる仕組みです。

「WEB招待状ヨブナラ」について

問い合わせはこちら :https://yobunara.com/salespartner

WEB招待状ヨブナラは、従来の紙の招待状をデジタル化し、ゲストの招待から出欠管理、当日の受付、会費徴収までをオンライン上で一元管理できるWEBサービスです。

紙の印刷、宛名管理、発送といった作業が不要となり、

招待状に関わる手間やコストを大幅に削減できます。

イベント主催者は、準備や当日の運営負担を抑えながら、より効率的にイベントやパーティーを開催することが可能です。

個人で利用する同窓会や誕生日会から、企業や団体が主催するゴルフコンペやレセプションパーティー、新製品発表会まで、多様なシーンでご利用いただいております。

販売パートナー募集の背景

ヨブナラではこれまで、直接のお問い合わせによる利用に加え、イベント会社やホテル、PR会社など、イベント主催者の相談窓口となる事業者との連携を通じて、サービス提供を行ってきました。

こうして築いてきたネットワークを活かし、これらの事業者を「販売パートナー」として位置づけ、自社の販売形態に合わせてヨブナラを提案・提供できる販売パートナー制度を新たに開始します。

本制度では、料金設定を販売パートナー側で設計できるほか、既存の販売パッケージやサービスメニューの一部としてヨブナラを組み込むことが可能となり、より提案しやすい形での販売を実現します。

これにより、販売パートナーにとっての導入・販売のハードルを下げ、ヨブナラが活用されるイベントの機会拡大を目指します。

販売パートナー制度の仕組み

本制度は、販売パートナーがクライアントへの提案・販売のみを担う仕組みです。

導入後の操作説明や利用者へのサポートはすべてヨブナラが担います。

これにより、これまでの本業に集中したまま、ヨブナラを自社の提案に取り入れることができ、顧客への提供価値の拡張やビジネス機会の拡大につながります。

メリット

１.固定費なし！顧客への提供価値とビジネス機会の拡張

販売パートナーの登録にあたり、登録料や月額費用などの固定費はかかりません。

自社のサービスの一部として、イベント主催者向けにヨブナラを組み込んで提供することで、顧客への提供価値の拡張や、新たなビジネス機会の創出が見込めます。

固定費は発生せず、実際に販売した分のみ卸値を支払う仕組みのため、初期投資を抑えた形で導入いただけます。

２.特別な準備は不要。すぐに提案を開始できる

販売開始にあたり、販売パートナー側で特別な準備や体制構築は不要なため、運用の負担を最小限に抑えることができます。

イベント主催者への案内後、サービス内容や利用方法に関する詳細な説明、導入後のお問い合わせ対応は、ヨブナラが担当します。

３.主催者の負担軽減につながる提案が可能

販売パートナーは、ゲスト管理、当日の受付、会費徴収などを一元管理できるヨブナラを活用することで、イベント主催企業が抱える費用面・運営面の負担軽減につながる提案が可能です。

サービスおよび会社概要

問い合わせはこちら :https://yobunara.com/salespartner

■各種概要

・プロダクト名 ：WEB招待状ヨブナラ

・公式サイト ：https://yobunara.com

・X：https://x.com/yobunara_com

・YouTube：https://www.youtube.com/@yobunara

・Instagram ：https://www.instagram.com/yobunara_com/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@yobunara_com

■会社概要

・社名 ：株式会社ココチエ

・住所 ：東京都港区南青山5-13-1 プレファス南青山3F

・代表 ：糸島求一

・創業年 ：2013年

・会社HP ：https://kokochie.co.jp/

・サービス ：WEB招待状ヨブナラ