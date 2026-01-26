長浜屋台お魚フェアを開催！

福岡市役所

2023年に復活した長浜屋台街は、2025年10月に新たに１軒の屋台が加わり、元気いっぱい営業中です。

このたび、冬の長浜エリアをさらに盛り上げるため、近隣の魚食普及推進施設「うおざ」とコラボしたお魚フェアを開催します。期間中にしか食べられないメニューや、ここでしか入手できない限定グッズとともに、皆さんのご来場をお待ちしています。

長浜屋台お魚フェア

期間：令和８年１月30日（金）～２月28日（土）

内容：

１.長浜鮮魚市場から仕入れたお魚を使った期間限定メニューが登場！

○期間限定メニュー ※1/26時点

・博多バリバリ 「きびなごのバリバリ揚げ」

・長浜のひろし 「長浜の幸！みんなの幸！練りもん焼き盛り合わせ 」

・明太中毒 「イカの明太バター焼き 」

※他の屋台の限定メニューは決定次第、随時「よかなび」HPでお知らせします。

福岡市観光情報サイト「よかなび」(https://yokanavi.com/features/274263)

○期間限定メニューをご注文いただいた方に「のれんキ-ホルダー」をプレゼント！

２.うおざor海の国 ご利用後、長浜屋台１軒でのお食事で、限定グッズをプレゼント！

○魚食普及推進施設「うおざ」または「海の国」でお食事・お買い物をされた方にグッズ引換券を配布

※うおざは２月４日(水)、18日(水)、25日(水)定休日、海の国は毎週水曜・日曜・祝日定休日

○引換券を持って屋台で食事をされた方に、限定デザインの「サコッシュ」をプレゼント！

※グッズプレゼントについては、いずれも在庫がなくなり次第、終了となります。

イラストレーターmokaオリジナルデザイン！

1995年生まれ、熊本県出身。

日本大学芸術学部在学中よりイラストレーターとして東京にて活動開始。

現在は福岡・東京をはじめ、台湾や香港など国内外問わず活動している。

挿絵やアパレルブランドとコラボ他、展示やポップアップなど幅広く活躍中。

