【今週末】寒い季節にあったか嬉しい鍋イベント「ふるさと鍋グランプリ(R)」が2026年1月末に東京・日比谷公園で開催！

2026年1月30日(金)～2月1日(日)の3日間、東京都千代田区 日比谷公園にて『ふるさと鍋グランプリ(R)2026 in日比谷公園』を開催いたします。冬の風物詩"鍋"を題材にしたフードフェスティバルです。旬の魚や野菜、肉などを使った各地域の鍋が大集合。来場者の投票でグランプリが決まる「鍋グランプリ」を実施。アツイ戦いが繰り広げられます。さらに、全国の日本酒を利き酒できる「ご当地酒蔵めぐり」もご用意。食べて飲んで楽しめるイベントです。

■ふるさとの味が集結！来場者投票で決まるグランプリ！

自慢の郷土鍋料理が集結。冬の寒い季節に、あったか鍋を食べ比べ。来場者の投票でグランプリを決めます。生まれ育った故郷の懐かしい鍋でも良し、旅行先で出会った思い出の鍋でも良し、気になっていた、新しく知った鍋でも良し。あなたの"推し鍋"に投票しよう！

※投票はパンフレット記載の二次元バーコードより

【北海道】想いの茸 一番出汁きのこ鍋

出店名：想いの茸 -OMOINOTAKE-

自然豊かな北海道の東部にある中標津町で私たちは「想いの茸（おもいのたけ）」という椎茸を生産しております。生産者自らが催事やイベントに積極的に参加し、安全・安心で美味しい椎茸を産地直送でお客様にお届け致します！！「想いの茸」から丁寧にひいた一番出汁。素材はきのこだけ！ごまかしのない旨さで勝負します。

【北海道】北海道クリガニの丸ごとカニ鍋

出店名：北海道アツマル水産

北海道産の新鮮な魚類や牡蠣や帆立を、漁師から直接仕入れ、厳重な品質検査を経て販売しています。農林水産省のGFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）に参加しており、北海道産の海産物の輸出にも積極的です。衛生管理や品質鮮度に特に気を配り、多くの顧客に満足してもらえる体制づくりを行っています。カニを殻ごと煮込むことで、旨味成分がたっぷりと溶け出し、非常に濃厚で深い味わいの味噌汁になります。カニの持つ独特の風味や甘みは、日本の味噌と非常に相性が良いです。この贅沢な一杯は、北海道の漁師料理がルーツとなっており、新鮮なカニが手に入る地元ならではの心温まる逸品です。

【北海道】特選ラムしゃぶ肉の火鍋

出店名：北海道ジンギスカンLamb’ｚ

日本初のラム肉専門のキッチンカーLamb’zです！北海道札幌出身の道産子店主がおくる拘りのジンギスカン！ラム肉や北海道料理を是非ご堪能ください！鍋グランプリ限定の特選ラムしゃぶ肉の火鍋をご用意してお待ちしております。特選ラムしゃぶ肉の旨みを存分に楽しまめる本格火鍋！スパイスの香りと深いコクのスープに柔らかなラムしゃぶ肉がとろける贅沢な1杯。寒い日に身体の芯まであたたまります。

【北海道】痛風鍋

出店名：北海道特産痛風鍋

私たちは普段旬の魚や各地の日本酒を取り扱ってる地域で人気の居酒屋うおひごです、今回は普段お店で使っている新鮮な、あん肝、白子、牡蠣などを使ったし使った痛風鍋を提供します！とっても美味しいので痛風上等という方は是非来てください。あん肝、白子、牡蠣などの旨味の強い物を入れた鍋！濃厚な味わいが海鮮好きにはたまらない！

【青森】津軽おふくろの味ホタテ鍋

出店名：津軽大衆酒場イカホタテ

ホタテの王様と呼ばれる青森県陸奥湾産のホタテをふんだんに使ったホタテ鍋です。嚙めば嚙むほど旨味たっぷりのホタテを是非この機会に食べてみてください。

【青森】青森漁師のタコつくね鍋

出店名：ロッキースタンス

青森県は太平洋！下北半島の根っこからやってきた！美味しさ無限の漁師が店主の海鮮屋台。心のこもった一杯をどうぞっ！青森県産のタコを使用した、生姜の香るプリプリタコつくねが、胡麻、豆乳ベースのスープとベストマッチ！！リピーター続出の極上の一杯です。

【宮城】仙台せり鍋

出店名：伊達トリムネ

宮城県仙台市に店舗を構える「炭火酒場・伊達トリムネ」鶏の炭火焼きをメインに宮城の郷土料理を提供する居酒屋が出店。食材は名取市で生産する「根せり」、蔵王町ブランド豚「JAPAN X」、名物「仙台油麩」。醤油は通算8回の農林水産省大臣賞を受賞した加美町の今野醸造「吟醸醤油」。宮城が誇る食材で作りであげた仙台せり鍋を是非ご賞味下さい！

【山形】山形 いも煮

出店名：肉彩工房 鳥すず

山形県民のソウルフードとして親しまれています。山形のいも煮は、職場や学校でみんなで煮て食べる習慣があります。さらに、新年会・忘年会・芋煮会と、三つの会が行われるほど地域に根付いた文化です。

【群馬】天狗屋の豆乳濃厚もつ鍋

出店名：天狗屋

地元民に愛される穴場スポット天狗屋。様々なメディアに紹介されたレア牛ステーキを始め、店主自ら厳選した自慢の料理が堪能できます。真夏でも注文が絶えないもつ鍋を求め、遠方からも足を運んでくれる方々が続出中です。店舗でも人気の逸品。白味噌と豆乳を合わせてできる絶品の出汁にパンチを利かせたスープがあっさりしているのに濃厚。プルプル食感の牛シマチョウとの相性が抜群。美味しくて脳汁爆発します。

【山梨】富士山ほうとう

出店名：お食事処 雅

富士山麓のおいしい水をふんだんに仕込み水に使った、もっちりとした自慢の麺。山梨県の郷土料理として長く愛されてきた素材の旨みそのままに仕上げました。かぼちゃをはじめとするたっぷりの野菜を、コク深い味噌でじっくり煮込んだ一杯は、体の芯まで温まります。自然の恵みと受け継がれてきた食文化が織りなす、山梨の誇り、本場のほうとうを、ぜひお楽しみください。

【新潟】海のフォアグラあんこう肝鍋

出店名：マルナカ食品

「ご当地鍋フェスティバル」3連覇、殿堂入りを果たした自慢の鍋です。現在は愛弟子が作りますがその味は健在です。あんこうの肝を大量に使用し、特大の大鍋でおおよそ1000人前を作りあげます。ファンも多く味には自信がありますので変わらないこの味を是非ご賞味ください。

【新潟】越後新潟天然鴨ねぎ鍋

出店名：マルナカ食品

「ご当地鍋フェスティバル」3連覇、殿堂入りを果たした自慢の鍋です。地元で捕れたマガモのみを使用したこの鍋は、新潟産やわはだネギとの相性抜群です。一度食べたらくせになるこの味を是非ご賞味ください。まじうんめよ！

【新潟】越後新潟かに絞り 特濃カニみそ鍋

出店名：マルナカ食品

山形冬の陣全国鍋合戦第24代鍋将軍受賞。新潟産紅ズワイガニのカニみそを贅沢にカニ身と和え熱々の鍋にどーんとのせた一杯です。かにの旨み香り全部が入ったこの鍋を是非ご賞味ください。

【福井】越前せいこかに鍋

出店名：なぎまるkitchen

越前がにの本場福井県でとれる、2か月しか漁期のない越前がにのメスを贅沢にもお鍋にしました！外子、内子をくたくたの野菜と一緒にご堪能ください。

【大阪府】大阪名物 どて焼鍋

出店名：サンレイ・フーズ

琵琶湖から徒歩10分、地元商店街でからあげ専門店を営業しております。定期的に定食の副菜として、大阪名物どて焼を提供しておりお客様からご好評を頂いております。臭みを取り除いた牛すじとコンニャクを、関西特有の白みそをベースにした特別な味付けにして、大人から子供まで美味しくお召し上がりいただける様に仕上げております。是非、ご賞味ください！

【兵庫】神戸牛すき焼き

出店名：ふくろう

奈良の歴史ある街並みに佇むカステラ専門店「ふく鹿堂（フクロクドウ）」。素材にこだわり、丁寧に焼き上げたしっとり食感のカステラが自慢です。そんな「ふく鹿堂」で冬季限定で食べ歩き用「神戸牛すき焼き」を提供しています。実際に店舗で提供している「神戸牛すき焼き」をご用意しました。世界が認めた”神戸牛”の贅沢を。選び抜いた食材と秘伝の割り下で仕上げる極上の神戸牛すき焼きをお楽しみください。大切な人との特別な瞬間にふさわしい本物の一皿です。

【愛媛】からあげみぞれ鍋

出店名：四国屋台村

新居浜市ご当地グルメをPRする為、愛媛県創業支援を受け、年間を通じて全国イベントに精力的に出店を展開しております。塩からあげをメイン具材とし、イリコ出汁スープにポン酢と愛媛の「ぶひ丼」のタレを併せてを整え、大根おろし・カツオ節・糸唐辛子で彩る薬膳鍋です！

【福岡】博多明太クリーム鍋

出店名：黒田

渋谷駅徒歩7分、厳選した赤身肉が売りの焼肉屋です。店舗でも提供しているこだわりのスープをアレンジした、こだわりの鍋を特別にご用意いたしました。ほろほろの牛肉、野菜、旨味のある食材をふんだんに使用し、ごまの風味香る自家製のこだわりのクリームスープと明太子が相性抜群の絶品鍋です。

【福岡】博多もつ鍋

出店名：博多もつ鍋 参の道商店

前回第3位！ぷるぷるの国産牛もつをたっぷり使用。旨みが溶け込んだスープに、野菜の甘みが重なり合う。一口食べれば、体の芯から温まる至福の一杯。寒い日には、やっぱりもつ鍋。

鶏白湯牛スジトマトチーズ鍋

出店名：仙田フーズ

前回準優勝！名古屋コーチン使用の白湯スープに和牛スジやトマトチーズを合わせた和と洋のスペシャル鍋！お好きなトッピングでカスタムもできます！

■各地の日本酒が利酒できる飲み比べブースを実施！

鍋料理と一緒に楽しめる全国各種の日本酒をご用意。有名銘柄から地元酒まで200銘柄以上の日本酒をお楽しみいただけます。また、より多くの銘柄をお楽しみいただくために「日本酒飲み放題」を実施いたします。前売り券も発売中です。詳しくはこちら(http://nihonshugakuen.jp/2025/12/09/1-124/)

■あったかテントが登場！昭和歌謡曲を流すDJも！！

寒い季節に嬉しい！会場内に暖房の効いた"あったかテント"を設置。さらに、あったかテント内にDJが登場！目の前で懐かしい曲を流します。心ゆくまでお楽しみください。

■お祭りならではのグルメやクラフトビールも！

▼開催概要

【イベント名称】

ふるさと鍋グランプリ(R)2026 in日比谷公園

【開催日】

1月30日(土)～2月1日(日) 3日間

【開催時間】

10:00～20:00(最終日は18:00まで)

【会場】

日比谷公園（東京都千代田区）

【入場料】

無料（飲食代は別途）

【購入方法】

現金／タッチ決済／電子マネー（SUICA・iDなど）／二次元バーコード（PayPay、楽天Payなど）

【公式HP・SNS】

HP：https://nabe-gp.com

Instagram：https://www.instagram.com/nabe_gp

【主催・お問い合わせ】

ふるさと鍋グランプリ実行委員会

Email：info@nabe-gp.com TEL：03-6811-1135（平日10時～18時）