肌老化の根本原因“酸化ストレス”に挑む。フランス発・抗酸化研究をツールに持つスキンケア開発のパイオニアALPHASCIENCE（アルファサイエンス）

■スキンケアにおいて「抗酸化」が重要な理由とは？

肌老化の主な原因と言われている“酸化ストレス”をご存知でしょうか？

紫外線やブルーライト、大気汚染、さらには心理的ストレス―

いま私たちの肌は、かつてない“酸化ストレス”の危機にさらされています。

酸化ストレスとは、活性酸素種(ROS)が体内で増えすぎ、活性酸素種(ROS)と抗酸化力のバランスが崩れた状態を指します。

過剰な活性酸素種(ROS)はDNAの損傷やタンパク質（コラーゲン）・脂質の破壊（酸化）、炎症の悪化を引き起こし、シミ、くすみ、たるみといったエイジングサインとなって現れます。肌老化を加速させるいわば“見えない敵”です。

■ ブランドの核は「酸化ストレスへの挑戦」

フランスのALPHASCIENCE（アルファサイエンス）は、この現代人の肌を取り巻く環境変化にいち早く着目し、「酸化ストレス」に真正面から立ち向かう製品を開発してきました。

「酸化ストレスへの挑戦」をブランドの核とし、抗酸化成分を革新的な処方により安定化させ、様々な肌タイプ、年齢層に対応する製品を開発しています。

その高い技術力から、世界30カ国以上の医療現場で販売実績があります。

■鍵を握るのは抗酸化成分の安定化を成功させた独自技術「NextGen(R)（ネクストジェン）テクノロジー」

ビタミンC、タンニン酸、システアミン、緑茶カテキンなど、抗酸化力に優れた自然由来成分は、実はとても壊れやすく、肌にしっかり届けるのは至難の技。

その“弱点”を克服すべく開発されたのが、ALPHASCIENCE（アルファサイエンス）独自の安定化技術「NextGen(R)（ネクストジェン）テクノロジー」です。

イオン化や電子のやり取りによって変質しやすい抗酸化成分を、独自の処方でイオン移動を制御し、保護膜を形成。これにより、

・ 長時間安定

・ 肌への刺激を軽減

・ 成分を長く“生かす“

・ 活性酵素種（ROS）を取り込むのを防ぐ

を可能にしました。

アルファサイエンスの独自技術Nextgen(R)NextGen(R)（ネクストジェン）テクノロジーのイメージ図

左：不安定な水性システム

イオン化と電子交換により成分は分解される

右：安定した水性システム

イオン化モジュレーターシステムによって保護膜を形成、成分が安定する

たとえば、NextGen(R)（ネクストジェン）テクノロジーにより安定化したL-アスコルビン酸は、40℃環境で3ヶ月間、皮膚内でも10時間以上の活性が持続することが実証されています。

■ 研究開発を牽引するのは、世界的抗酸化研究者 Dr. Alfred Marchal

アルファサイエンスの創設者であり研究責任者でもあるアルフレッド・マーシャル博士（有機化学の博士号）は抗酸化学の先駆者であり、抗酸化物質と美容医療の分野で世界的な権威。

35年以上のキャリアを持ち、10件以上の特許を取得しています。

L-アスコルビン酸の他、タンニン酸やL-グルタミン酸、システアミン、緑茶カテキンなど、従来困難とされた不安定な抗酸化成分の安定化を成功させてきました。

アルフレッド・マーシャル博士マーシャル博士が取得した特許の一部

参考資料１.

抗酸化成分の１つであり、ハイドロキノンに代わる成分として今注目されている

システアミンの安定化について漫画にて分かりやすくご紹介しています。

参考資料２.

NextGen(R)（ネクストジェン）テクノロジーによりL-アスコルビン酸は皮膚内部でも活性が10時間持続したデータも出ています。

マイクロダイアリシス法を用いた安定化アスコルビン酸製剤の皮膚吸収に関するEx vivo評価

N. Leveque、P. Muret、S. Makkia、S. Mac-Mary、J.P. Kantelip、P. Humbert

■ ALPHASCIENCE（アルファサイエンス）について

2016年にフランスで設立されたアルファサイエンスは、独自の安定化技術と抗酸化研究を核に、

スキンケアの限界に挑み続ける“機能性スキンケア”のパイオニアです。

皮膚科医・美容外科医・科学者と連携し、科学的根拠に基づく製品を開発。肌本来のエコシステムと

再生力に着目し、自然由来の成分と先端科学の融合により、肌の健康と美しさを内側から引き出すことを目指しています。

現在、世界30カ国以上で展開され、皮膚の専門家からも厚い信頼を獲得しています。

■ 肌にも、社会にも、未来にも優しい企業へ

ALPHASCIENCE（アルファサイエンス）のブランド価値は、単なる「高機能」にとどまりません。

持続可能性と環境への配慮を徹底し、肌にも社会にも誠実な企業です。

・フランスの環境保全地域であるプロヴァンスの工場で製造、欧州最高の環境保護基準をクリア

・原料・容器ともにリサイクル対応／エコ素材を採用

・エネルギー使用・物流面でも環境負荷の最小化を追求

・女性皮膚科医のリーダーシップ支援

・障がいのある方の就労支援を行う団体と連携し、品質管理や物流業務を通じ継続的な雇用の

機会を提供

■ 日本では医療機関専売にて展開中

ALPHASCIENCE（アルファサイエンス）の製品は、医師・専門家の正しい知識とともに提供されるべきと考え、医療機関専売で展開しています。

詳細やお取り扱いに関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。