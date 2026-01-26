岐阜県・岐阜県精神保健福祉協会主催「自殺対策人材養成研修会」にマイシェルパ代表 松本が登壇

株式会社マイシェルパ

メンタルヘルス支援サービスを展開する株式会社マイシェルパ（以下、当社）代表取締役で医学博士・精神科専門医の松本良平は、岐阜県・岐阜県精神保健福祉協会主催の「自殺対策人材養成研修会」にて、「自殺に至るプロセスをどう捉え、どう関わるか ― 見えにくいリスクを多職種で考える ―」をテーマに登壇します。

「自殺対策人材養成研修会」は、岐阜県からの委託事業で、自殺対策の人材養成に関する研修を岐阜県精神保健福祉協会が開催しています。

■ 概要

開催日： 2026年2月10日（火）18:15～19:30

場所： OKBふれあい会館3F、オンライン【ハイブリッド開催】

演題： 自殺に至るプロセスをどう捉え、どう関わるか ― 見えにくいリスクを多職種で考える ―

講師： 株式会社マイシェルパ 代表取締役 松本良平

申込： https://seisinhoken.sakura.ne.jp/index.html 申込締切2月6日（金）

主催： 岐阜県・岐阜県精神保健福祉協会【岐阜県委託事業】

■ 松本良平プロフィール

株式会社マイシェルパ 代表取締役

医学博士、精神科専門医

日本医師会認定産業医

京都府立医科大学 客員教授

京都府立医科大学で精神医学を学び、脳画像研究により医学博士を取得。The American Journal of Psychiatryなどの国際的医学雑誌に40本以上の論文を発表する実績を持つ。奈良県内の精神科病院の院長を経て、2016年に株式会社マイシェルパを設立。2024年に京都府立医科大学の客員教授に就任。現在、医療法人理事長としてメンタルクリニックを運営し、月間4,000名近い診療を統括。現在も自ら診療を行う現役精神科医。

■ メンタルヘルス支援サービス「マイシェルパ」について

「マイシェルパ」は、医学博士・精神科専門医が運営するメンタルヘルス支援サービスです。精神科専門医によって厳選された臨床心理士・公認心理師によるカウンセリングをオンラインで気軽に受けることができます。カウンセラーはご自身で選ぶことも、選んでもらうことも可能で、同じカウンセラーによる継続的支援も可能です。

サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

マイシェルパ for business：https://my-sherpa.co.jp/lp/corporate-plan001/

■ 株式会社マイシェルパについて

当社は、オンラインカウンセリングを中心に、法人および個人向けのメンタルヘルス支援プラットフォーム「マイシェルパ」を提供しています。精神科専門医の指導のもと、エビデンスに基づくサービスを展開しており、すべてのカウンセリングは臨床心理士・公認心理師が担当しています。これまでに累計400社以上の企業・団体で導入実績があります。

2025年3月号「Forbes JAPAN」の「次世代インパクトスタートアップ30社」に選出・掲載されました。

【会社概要】

名称：株式会社マイシェルパ

代表者：代表取締役 松本良平（医学博士・精神科専門医）

本社所在地：東京都港区虎ノ門1-2-15 虎ノ門YSビル10階

設立：2016年7月

URL：https://my-sherpa.co.jp/

「マイシェルパ」サービスサイト：https://my-sherpa.jp/

＜お問い合わせ先＞

https://my-sherpa.co.jp/contact/