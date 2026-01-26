『MILGRAM -ミルグラム-』の描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 A6アクリルパネルなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『MILGRAM -ミルグラム-』の商品の受注を1月17日 （土）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 A6アクリルパネル

マヒルの描き下ろしイラストをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\2,178(税込)

サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 フォトカードホルダー

マヒルの描き下ろしイラストをフォトカードホルダーに仕上げました。

フォトカードを入れるのに最適なカードホルダーで、便利な金具付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\2,178(税込)

サイズ：（約）11×7cm

素材 ：ABS樹脂

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 BIGアクリルスタンド

マヒルの描き下ろしイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\1,980(税込)

サイズ：本体：（約）15.1×12.6cm 台座：（約）8×3cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 オーロラ缶バッジ

マヒルの描き下ろしイラストを、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\770(税込)

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 ダイカットステッカー

マヒルの描き下ろしイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\550(税込)

サイズ：（約）90×77mm

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 Ani-Frame2枚セット

マヒルの描き下ろしイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：\385(税込)

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

(C)ミルグラム管理委員会