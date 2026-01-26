『MILGRAM -ミルグラム-』の描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 A6アクリルパネルなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 A6アクリルパネル







マヒルの描き下ろしイラストをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\2,178(税込)


サイズ：（約）14×10.5cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 フォトカードホルダー







マヒルの描き下ろしイラストをフォトカードホルダーに仕上げました。
フォトカードを入れるのに最適なカードホルダーで、便利な金具付きです。
通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。



▽仕様


価格　：\2,178(税込)


サイズ：（約）11×7cm


素材　：ABS樹脂




▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 BIGアクリルスタンド







マヒルの描き下ろしイラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\1,980(税込)


サイズ：本体：（約）15.1×12.6cm　台座：（約）8×3cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 オーロラ缶バッジ







マヒルの描き下ろしイラストを、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\770(税込)


サイズ：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 ダイカットステッカー







マヒルの描き下ろしイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。
コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽仕様


価格　：\550(税込)


サイズ：（約）90×77mm


素材　：PET、PP




▼描き下ろし マヒル バースデーver. 第3弾 Ani-Frame2枚セット







マヒルの描き下ろしイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカード2枚セットに仕上げました。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。



▽仕様


価格　：\385(税込)


サイズ：（約）86×50mm


素材　：紙




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/522?utm_source=press)


https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



(C)ミルグラム管理委員会