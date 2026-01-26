『Neo-Porte』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテムの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『Neo-Porte』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテムの受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『Neo-Porte』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテムの受注を1月20日（火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://pr.armabianca.com/neoporte-zippo/?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
『Neo-Porte』×「ZIPPO」のコラボレーションアイテム「ZIPPOコラボ ライター」の登場です。
ZIPPO（ジッポー）は米国ペンシルベニア州ブラッドフォードにて1932年に創業し、その長い歴史と普及率の高さからオイルライターの代名詞となっている世界的なライターブランドです。
▽水無瀬
初期衣装の装飾をメインモチーフとし、さりげなくジョンのワンポイントが入ったシンプルなデザインです。
マット加工を施したソフトな持ち味で、指紋や傷が目立ちにくく普段使いに最適です。
▽予約購入特典
該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「水無瀬 ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。
▽青桐エイト
歌ってみたMVに登場する花をモチーフに、中心に「8」を潜ませたデザインとなっております。裏面には青桐エイトさんの新サインをレイアウトしております。
定番のシルバーのボディに、つやを消し、金属的な質感を強調することができるヘアライン加工を施すことで適度な艶感で高級感のある仕上がりになっています。
▽予約購入特典
該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「青桐エイト ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。
▽鬼ヶ谷テン
鬼と鎖のメンバーシップスタンプを、鋭く力強いイメージにデザインしています。
定番のシルバーのボディにイブシ加工を施すことで、ユーズドのような風合いが特徴的な仕上がりになっています。
▽予約購入特典
該当商品を1個ご注文ごとに、予約購入特典として「鬼ヶ谷テン ポストカード AMNIBUS、ARMA BIANCA限定特典」を付属いたします。
ライターとしてはもちろん、お部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけます。
日常生活の様々なシーンでご活用ください。
オイルライターは100円ライターとは異なり、オイルを交換することで繰り返し使えるのが魅力です。
使用を重ねれば、フリント（発火石）や芯を交換するメンテナンスが必要になりますが、長年愛用できます。
使用すればするほどに味わいが増し、経年変化を楽しめるのもメリットです。
※製造の都合上、ZIPPOライターケース内部表面は、真鍮の地金や真鍮が酸化し汚れに見える場合がございます。
ZIPPOライター全製品に見られる共通仕様となりますので製品使用上は問題ございません。
▽仕様
価格 ：各 \16,478(税込)
種類 ：全3種（水無瀬、青桐エイト、鬼ヶ谷テン）
サイズ：（約）高さ54.4×幅37.4×奥行き12mm
素材 ：真鍮
▼ZIPPOについて
ZIPPO（ジッポー）は、160ヶ国以上で事業を展開し、世界的に知名度のあるブランドです。創業時から無料生涯保証を約束しており、ライターの機能的な故障に対して、その状態、使用年数を問わず無料で修理しています。米国ペンシルベニア州ブラッドフォードにて1932年に創業し、2020年にはZIPPOライター生産累計6億個を突破。
日本ではマルカイコーポレーション株式会社が正規輸入代理店としてZIPPO製品を取り扱っております。


https://x.com/AMNIBUS
(C)Neo-Porte