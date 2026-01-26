『初音ミク GTプロジェクト』のレーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 フルグラフィックTシャツなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『初音ミク GTプロジェクト』の商品の受注を1月21日 （水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1581?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1581?utm_source=press)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 フルグラフィックTシャツ

前面に大きくイラストをプリントしたインパクト大のアイテムです。

背面にはミクのシルエットとレーシングミクの英字を入れ、商品全体でミクを感じられるデザインとなっております。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：各 \7,260(税込)

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：ユニセックス XXS、XS、S、M、L、XL、XXL、XXXL

素材 ：ポリエステル100％

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art フルグラフィックトートバッグ

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art フルグラフィックトートバッグ vol.2 ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、トートバッグに仕上げました。

背景には「RACING MIKU」の文字を入れ、商品全体でミクを感じられるデザインとなっております。

サイズが大きくシンプルで、多様なスタイリングに対応するアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950(税込)

種類 ：全4種（vol.2 ver.A、vol.2 ver.B、第2弾 ver.A、第2弾 ver.B）

サイズ：（約）高さ40×幅48×底マチ部分15cm

素材 ：綿100%

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 マルチデスクマット

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、マルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \4,015(税込)

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 BIGアクリルスタンド

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D、ver.E、ver.F）

サイズ：本体：（約）15.1×11.5cm 台座：（約）7.3×3.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 BIG缶バッジ

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art 第2弾 BIG缶バッジ ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,155(税込)

種類 ：全6種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D、ver.E、ver.F）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼レーシングミク 2025Ver. Ani-Art A3マット加工ポスター

※画像は「レーシングミク 2025Ver. Ani-Art A3マット加工ポスター ver.A」を使用しております。

レーシングミク 2025Ver.のイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、A3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \913(税込)

種類 ：全10種（ver.A、ver.B、ver.C、ver.D、第2弾 ver.A、第2弾 ver.B、第2弾 ver.C、第2弾 ver.D、第2弾 ver.E、第2弾 ver.F）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1581?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1581?utm_source=press)

https://x.com/AMNIBUS(https://x.com/AMNIBUS)

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト