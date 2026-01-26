TVアニメ「ヒカルの碁」のトレーディング場面写ホログラム缶バッジ、トレーディング場面写カードステッカーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ヒカルの碁」の商品6種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ「ヒカルの碁」の商品の受注を1月20日（火）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/647?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼トレーディング場面写ホログラム缶バッジ







進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、筒井公宏、三谷祐輝、藤崎あかり、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次の印象的なシーンをホログラム加工を施した缶バッジに仕上げました。
碁盤風のデザインとなっております。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「進藤ヒカル 場面写ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写カードステッカー







進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、筒井公宏、三谷祐輝、藤崎あかり、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次の印象的なシーンをカードステッカーに仕上げました。
碁盤風のデザインとなっております。
身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「進藤ヒカル＆塔矢アキラ 場面写カードステッカーAMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙、PP




▼トレーディング場面写缶バッジ







進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、筒井公宏、三谷祐輝、藤崎あかり、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次の印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「藤原佐為 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）直径56mm


素材 ：紙、ブリキ




▼トレーディング場面写ブロマイド







進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、三谷祐輝、藤崎あかり、加賀鉄男、筒井公宏、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次の印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「進藤ヒカル 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材 ：紙




▼トレーディング場面写インスタントカメラ風イラストカード







進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、筒井公宏、三谷祐輝、藤崎あかり、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次の印象的なシーンをインスタントカメラ風のイラストカードに仕上げました。
碁盤風のデザインとなっております。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「藤原佐為 場面写インスタントカメラ風イラストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)


種類 ：全10種


サイズ：（約）80×50mm


素材 ：紙




▼場面写BIGアクリルスタンド







※画像は「進藤ヒカル 場面写BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。



進藤ヒカル、藤原佐為、塔矢アキラ、加賀鉄男、三谷祐輝、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次の印象的なシーンをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
碁盤風のデザインとなっております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格 ：各 \1,980(税込)


種類 ：全10種（進藤ヒカル ver.A、進藤ヒカル ver.B、藤原佐為、塔矢アキラ ver.A、塔矢アキラ ver.B、加賀鉄男、三谷祐輝、和谷義高、伊角慎一郎、緒方精次）


サイズ：本体：（約）14.6×13.4cm　台座：（約）13.4×4cm　厚み：3mm


素材 ：アクリル




▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/647?utm_source=press


https://x.com/AMNIBUS


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。



