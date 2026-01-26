古着や古雑貨で楽しむいいモノ探し、おさらいしたい定番服の選びのコツなど、LaLa Beginの解説本が１月28日発売

写真拡大 (全8枚)

株式会社世界文化ホールディングス


株式会社世界文化社 (東京都千代田区) は、大好評ムックシリーズ「LaLa Begin HANDBOOK」の最新刊『VINTAGE & TIMELESS　長く愛せる価値あるモノの見つけ方』を１月28日 (水) に発売いたします。



レトロブーム、SDGsの両観点から注目度が高まる古着・古家具・古雑貨。時代を越えて手に取られる古き良きモノの選び方や買い方から、新品でも手に入れたい、タイムレスな定番名品まで、本書は良質なモノ選びのヒントを一冊にまとめました。長く愛用できる「いいモノ」に出会うためのアーカイブガイドです。


♦ヴィンテージ入門にぴったりの一冊！ 選びのコツと買い方指南



本書は、ヴィンテージやタイムレスなアイテムを上手に楽しむお洒落賢者の金言や愛用品、着こなし術などが充実。実際にどんなモノを長く愛し、楽しんでいるのかをご紹介します。



４人の服好きが語る “ヴィンテージと私”


服好き11人にききました　My Favorite VINTAGE ＆ TIMELESS

また、パタゴニアやリーバイス、チャンピオンやエルエルビーンなど、古着店の人気ブランドのアイテムや、ファイヤーキングのマグ、英国家具など、古家具・雑貨の選びのコツを、ヴィンテージショップに取材した買い方指南ページを展開。よく耳にするヴィンテージ用語の解説も含み、ヴィンテージ入門にぴったりの内容です。



初心者でも失敗しない ヴィン定番 ご指名買いのススメ「パタゴニアのシンチラフリース」


初心者でも失敗しない ヴィン定番 ご指名買いのススメ「リーバイスのセルビッジデニム」

♦タイムレスなアイテム選びにも役に立つ保存版



そして本書は、ヴィンテージだけでなく、新品で買ってこれから10年、20年と使っていくことをイメージできる、タイムレスなアイテム選びに必要なブランドやアイテムの基礎知識もまとめました。


VINTAGE & TIMELESSな名品が見つかる、服好きのお墨付きのショップ紹介まで、ギュギュっと詰めた保存版です。



TIMELESS　ベーシックの教科書


鎌倉でヴィン散歩

♦刊行概要　




LaLa Begin HANDBOOK


『VINTAGE & TIMELESS　


長く愛せる価値あるモノの見つけ方』


■発売日：2026年１月28日 (水)
■価格：1,320円（税込）


■仕様：B5変型判／100ページ　


■発行：株式会社世界文化社


https://books.sekaibunka.com/book/b10155735.html


https://www.amazon.co.jp/dp/4418261060/sekaibunkacom-22