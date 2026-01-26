ロンドンで「デザインの実装力」が最高評価を獲得 LUSTYdesign Inc.は国際デザインアワード「Outstanding Property Award LONDON 2025」にて3作品が受賞

LUSTYdesign 株式会社

人の心に“ときめき”を灯す空間づくりをテーマに、建築設計やインテリアデザインを手掛ける

LUSTYdesign 株式会社（本社：大阪府大阪市、代表者：代表取締役大江俊輔、以下、LUSTYdesign Inc.）は、イギリス・ロンドンを拠点とする国際的なデザインアワード“Outstanding Property Award LONDON 2025”において、これまで手掛けた作品のうち3作品をノミネートし、「わがまちサウナ」がインテリアデザイン部門の最高位である「Platinum Winner」を受賞いたしました。また、「AUTOMOTION」および「NH」の2作品も同部門にて「Winner」を受賞し、全作品での受賞という高い評価をいただきました。

“Outstanding Property Award LONDON”は、世界中の優れた不動産開発、建築デザイン、インテリアデザインを表彰するイギリスの国際的なデザインアワードです。本アワードは、創造性と革新性、そして持続可能性を兼ね備えたプロジェクトを選出し、世界へ発信することを目的としています。ロンドンを拠点に、世界各国から集まるエントリーの中で、独自性と社会的影響力が総合的に評価される権威あるアワードです。

このたび、本アワードの2025年度プログラムにおいて、LUSTYdesign Inc.はサウナ＆バー「わがまちサウナ」、カーショールーム「AUTOMOTION」、フレンチレストラン「NH」の3作品をエントリーし、そのすべてが受賞を果たす快挙を成し遂げました。中でも「わがまちサウナ」においては、インテリアデザイン部門の最高位であるPlatinum Winnerを受賞いたしました。用途も性格も異なる3つの空間がいずれも国際的な評価を獲得し、かつその頂点となる賞を得られたことは、私たちが追求してきた「デザインの実装力」すなわち、独自のコンセプトを単なるアイデアに留めず、機能美と心動かすディテールを備えた現実の空間へと定着させる力が、世界基準においても卓越していることの証拠です。美しさや新規性だけでなく、その場所が持つ本来の価値を最大化させる設計思想が、ロンドンの地においても「言葉を越えて伝わる普遍的な価値」として認められました。

LUSTYdesign Inc.は今回の最高位受賞を大きな励みとし、「人の心にときめきを灯す空間づくり」をテーマに、今後も国境やジャンルを越えたボーダレスな視点で、建築・インテリアの新たな価値創造に挑んでまいります。

「Outstanding Property Award LONDON 2025」受賞作品の概要

■わがまちサウナ/ サウナ＆バー

受賞区分：Platinum Winner

応募区分：INTERIOR DESIGN, Healthcare / Leisure / Spa

受賞ページ：https://outstandingpropertyaward.com/winners/opal/2025/5941/

バーを併設するサウナ施設。ホテルライクな質感と先進的なデザインで、上質かつ非日常の空間に仕上げています。サウナはパブリック用とプライベート用の2種類それぞれ異なる特徴的なデザインとしました。整いスペースの間接照明は緩やかに明滅するゆらぐ演出を採用し、照明・動線・仕上げを総合的に設計し、没入感と回復感を両立しました。

■AUTOMOTION/ カーショールーム

受賞区分：Winner

応募区分：INTERIOR DESIGN, Other Interior Design

受賞ページ：https://outstandingpropertyaward.com/winners/opal/2025/5971/

展示スペースの輪郭は円の形を成しており、天井は薄い不規則パネルを多層に重ねたデザインとし、間接照明の効果と相まって“浮遊感”を演出しています。随所に配置した間接照明で空間を幻想的に仕上げました。円形の中心に展示、周囲に商談室・オフィスを配した効率的な動線計画により、商品の存在感と体験価値を高めています。

■NH/ フレンチレストラン

受賞区分：Winner

応募区分：INTERIOR DESIGN, Hospitality / Restaurants / Bars / Venues

受賞ページ：https://outstandingpropertyaward.com/winners/opal/2025/5957/

10席のみの、テーマ「異次元」を掲げるフレンチレストラン。

天井と壁を7枚の大きなパープルの“スキン”でシームレスに連続

させ、照明は必要最小限に抑えることで、深い陰影と没入感を演出

しました。弓形の象徴的な天然大理石カウンター越しに料理の所作

を間近で望める構成とし、料理体験を引き立てる非日常性をデザイ

ンしています。

代表取締役 大江 俊輔 コメント

審査員には隈研吾氏の他、国際的に活躍する建築家など33名が名を連ねた本アワードにおいて、

ノミネートした3作品の全てが受賞(Platinum Winner １作品/ Winner 2作品)しましたこと、大変光栄に思います。他の方の受賞作品も軒並みクオリティが高く、その中に入れた事を素直に嬉しく思います。

次回、同アワードでノミネートする際は、最高賞である”Design of the year”に選ばれるよう、今後も精進いたします。

オファーして下さりましたクライアントならびにお力添え頂きました関係各位に感謝御礼いたします。

LUSTYdesign Inc.について

“空間にときめきを”をテーマに大阪を拠点に建築及びインテリアデザインを手掛けるデザインオフィス。これまでに戸建住宅やカーディーラーのショールームなどの建築デザインの他、割烹料理店やフレンチレストランなどの飲食店やオフィス、各種店舗のインテリアデザインを多数手掛ける。

国内外での国際デザインアワードの受賞歴は多数有り。クライアントは国内のみならず、近年は海外企業からのオファーも受けており、活動の幅を海外へも拡大している。

この度、LUSTYdesign HAWAIIを立ち上げ、日本のクライアント向けにハワイの別荘や移住後の住宅のデザインをメインに、物件探しから施工までを1ストップで手掛けるサービスを開始。

LUSTYdesign Inc.

会社名 ：LUSTYdesign 株式会社

代表者 ：代表取締役 大江 俊輔

公式サイト(日本サイト) ：https://www.lusty-design.com/

公式サイト(ハワイサイト) ：https://www.lustydesign-hawaii.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lustydesign_official/

Note ：https://note.com/lustydesign