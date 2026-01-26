【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】毎年悩む卒団記念品問題に新提案！競技が選べる名入れスポーツタンブラー
卒団シーズンを迎えるこの時期、部活動の卒団記念品選びに悩む保護者や係の声が毎年多く聞かれます。
「無難すぎると物足りない」
「個性を出しすぎると好みが分かれる」
そんな悩みに応える新しい選択肢として、名入れギフト専門店Okuluでは、部活の思い出をカタチに残せる『卒団記念タンブラー』を発売しました。
競技が一目でわかるスポーツアイコンデザインと、躍動感のあるアスリートの2タイプから選べるため、チームや年代に合わせた記念品選びが可能です。
真空断熱構造のステンレスタンブラーは、日常使いしやすく、卒団後も長く使える実用性を兼ねそろえています。
毎年悩む「卒団記念品選び」の現実
卒団記念品は、子どもたちにとっては節目の思い出であり、保護者や係にとっては「失敗できない」役割のひとつです。
Okuluでは、「無難すぎないが、誰に贈っても安心」「実用的で、思い出として残る」記念品の形を模索してきました。
その答えのひとつが、名入れ彫刻を施したスポーツタンブラーです。
選べる2タイプのスポーツデザイン
今回新たに販売した卒団記念タンブラーは、用途やチームの雰囲気に合わせて選べる2種類のデザインを用意しています。
卒団記念タンブラー - スポーツ -
野球・サッカー・バスケットボール・バレーボール・ラグビーなど、競技が一目で分かるスポーツアイコンデザイン。
誰が見ても部活が分かりやすく、記念品として「失敗しにくい」安心感があります。
詳細を見る :
https://soko.rms.rakuten.co.jp/nafuda-factory/sd-tbr-sp/
卒団記念タンブラー - アスリート -
プレー中の動きを切り取ったアスリートシルエットデザイン。
躍動感のあるシルエットは、中高生を中心に「かっこいい」「使いたくなる」と好評で、競技数も幅広く対応しています。
詳細を見る :
https://soko.rms.rakuten.co.jp/nafuda-factory/sd-tbr-at/
どちらも、学校名やチーム名、お名前、日付などを自由に刻印でき、チームでそろえた時の一体感と、ひとりひとり違う自分だけの記念品という特別感を両立しています。
消えない彫刻と、日常で使える実用品
名入れはプリントではなく、レーザー彫刻による加工を採用。
使い続けても文字やデザインが消える心配がなく、金属の質感を活かした上品な仕上がりが特徴です。1点ずつ丁寧に加工することで、記念品としてのクオリティにもこだわっています。
タンブラー本体は、高品質な製品づくりに定評のあるサーモス製を採用。
真空断熱構造のステンレス製だから、冷たい飲み物は冷たく、温かい飲み物は温かくキープ。結露しにくいため自宅や学校、オフィスなどさまざまなシーンで活躍します。
実用面でも安心して選べる点も評価されています。
思い出を、卒団後もそばに
卒団はゴールであり、新しいスタートでもあります。
毎日の生活の中で使えるタンブラーに、部活の名前や仲間と過ごした時間が刻まれていることで、ふとした瞬間にその日々を思い出せる--そんな存在になればと考えています。
「無難」で終わらせず、「ちゃんと選んでよかった」と思える卒団記念品として、これからも多くのチームの節目に寄り添っていきます。
私たちについて
ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。
贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。
その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。
誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――
人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、
名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。
これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。
