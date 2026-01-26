【アルマーニ / カフェ 表参道】チョコレートに寄り添う、柑橘の香り 2月限定「日向夏 チョコレート オレンジのパフェ」

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

アルマーニ / カフェ 表参道の人気メニュー、月替わりのパフェ。

2月は、爽やかな日向夏を主役に、チョコレートのコクと柑橘の香りを重ねた、バレンタインシーズンにふさわしい洗練された味わいのパフェが登場します。

トップには、カカオチュイールにホワイトチョコレートとブラックチョコレートをあしらい、フレッシュな日向夏を添えて。ミルクチョコレートジェラートのなめらかな甘みと、ブラッドオレンジソルベの軽やかな酸味が広がり、チョコレートと柑橘の心地よいコントラストを楽しめます。

続く層には、カカオクランブルの香ばしさ、オレンジクリームの爽やかな風味、キャラメリゼしたバナナのコク。チョコレートの味わいに奥行きを与え、果実の甘みと香りを引き立てます。

さらに食べ進めると、柚子ジェルの清らかな酸味、なめらかなチョコレートパンナコッタ、アールグレイゼリーの芳醇な香り、そして日向夏が現れ、後味をすっきりとまとめます。

日向夏の爽やかさ、チョコレートの豊かなコク、オレンジと紅茶の香りが重なり合う、2月だけの洗練されたパフェ。ぜひアルマーニ / カフェでお愉しみください。

2月限定「日向夏 チョコレート オレンジのパフェ」

販売期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

価格：3,200円（税込み、サービス料10%別）

【店舗情報】

アルマーニ / カフェ 表参道

住所：東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 1F

電話番号：03-5778-1637

営業時間：11:00-20:00（L.O. 19:00）不定休

https://www.armani.com/ja-jp/armani-restaurant/experience/armani-caffe-tokyo/