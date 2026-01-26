ヘルスケア構造共創パートナー募集！『正しくヘルスケアが届く日本』を、今つくり直す

■はじめに

株式会社SUNLIFE

いま日本では、「本気で治したい人ほど、どこに行けばいいかわからない」という歪みが起きています。

治療院は無数にある。技術も、資格も、経験もある。それでも患者は、迷い続けている。

理由はシンプルです。

ヘルスケアが“正しく届く構造”が壊れているからです。

本プロジェクトは、この構造そのものをつくり直すために始動しました！

■ 発起人について｜3社から始まった構造改革

今回の取り組みは、3社だけで完結させるプロジェクトではありません。

- 一般社団法人日本トレーニング推進協会- 株式会社AXIS- 株式会社SUNLIFE

この3社を発起人として、まず「正しくヘルスケアが届くための型」をつくるところから

スタートしています。

立場も役割も異なる3社が、「今のヘルスケアの選ばれ方は、このままでいいのか」

という共通の違和感を持ち、発起人として名を連ねました。

この思想と仕組みに共感する治療院・企業・地域パートナーとともに、次のフェーズへ進む準備が

すでに始まっています。

■ ヘルスケア構造共創パートナー募集について

本プロジェクトへの参加をご希望の方は、クラウドファンディングページより、詳細をご確認ください。

クラウドファンディングURL

https://www.makuake.com/project/taibi/

《＊＊＊ 2026年1月30日開始 ＊＊＊》

治療家専門チャンネルに取り上げられました

治療について

26:30～

軆美高級頸顔ケアシートについて

34:50～

動画はこちらから↓↓↓

https://youtu.be/MSZy9-ybvs0

■ なぜ今、「ヘルスケア構造」なのか？

これまでの医療・治療業界は、こう信じられてきました。

- 技術を磨けば選ばれる- 真面目にやれば報われる- 良い治療は、自然と伝わる

しかし、現実はどうでしょうか。

- 情報が多すぎて、患者は選べない- 広告が強いところが選ばれる- 本質的な治療ほど、見えにくい

結果として、真剣に身体と向き合う治療家ほど苦しくなる構造が生まれています。

これは、個人の努力では解決できません。構造の問題です。

■ このプロジェクトがつくる、新しいヘルスケア導線

私たちが取り組むのは、「治療院を探させる」ことではありません。

悩みを持つ人を、正しく“つなぐ”こと。

具体的には、首・フェイスライン・自律神経など、身体の状態を多面的にチェックし、悩みや状態を“型”として可視化します。

その型に対応できる治療院を地域ごとに紹介という、ケアを起点にした新しいヘルスケア導線を構築しています。

すでに、数十名の治療家が参加しています

今後の治療業界に不安を感じていた数十名の先生たちが、この構想に参加しています。

正直に言えば、これからの時代、この流れを知らずにいることは良い選択とは言えません。

治療業界は、ここ十数年で一気に拡大しました。

だからこそ今、「何を基準に学び、どこに向かうのか」が曖昧になっています。

私たちがつくりたいのは、治療家が迷わないための地図です。

■ このプロジェクトを推奨している先生方

ここにいるのは、派手な肩書きの先生ではありません。患者様から、逃げない先生たちです。

海風診療所／沼田光生院長

このフェイスシートは、そうした日常のセルフケアを意識する上で、無理なく取り入れやすい工夫がされていると感じました。

特別なケアを行う前のひとときに、自分自身をいたわる時間をつくる――そのような使い方ができる点に魅力を感じています。

日々の積み重ねを大切にし、自分の体を気づかう習慣を持つこと。それは、これからの時代において、より多くの方に意識していただきたい考え方の一つだと思います。

本プロジェクトが、多くの方にとって「自分の体を大切にする時間」を見つめ直すきっかけとなることを、心より願っています。

所属・経歴

全国で講演・執筆活動を行い多数の著書を出版

藪野鍼灸接骨院／藪野康雄先生

正直に言うとこの商品は「流行りの美容パック」ではありません。 「この成分が入っていたらいいのに」 という知識と責任を伴う専門家から出るた声を実際に形にした、この高級頸顔ケアシートは肌だけを見る商品ではなく、 日々のケア時間を心地よく過ごせるよう配慮した視点で設計された、身体の専門家のための一枚です。 この想いとプロセスを知ったとき、「これは世に出るべきものだ」と確信しました。

所属・経歴

株式会社FREXIAstyle代表

社外顧問/社外講師多数 講師活動10年

延べ2000人の指導や教育に携わる

日本全国のみならず、海外にて講演経験あり

技術のみならず伝え方や魅せ方なども伝えている

■ ヘルスケア構造共創パートナー認定ディプロマ

本プロジェクトの思想と構造を共有する治療家には、ヘルスケア構造共創パートナー認定ディプロマが授与されます。

※認定講師の勉強会に参加していただきます。

株式会社Health Relations 代表／宮内政人先生

高級頸顔ケアシートは、「一時的な心地よさを楽しむもの」というよりも、首や顔まわりを意識的にケアする時間をつくるためのアイテムだと感じました。

これまでさまざまな分野で活躍されている方々を見てきた中で、コンディション管理において首や顔まわりの状態を気にかけることの大切さを実感し、そうした視点から見ても、本製品は素材の質感やフィット感、うるおいを感じられる使用感など細部まで配慮されている印象を受けます。

使用することで、セルフケアの時間そのものがより丁寧なものになり、日々のケアに向き合う意識が自然と高まるように感じました。

所属・経歴

株式会社Health Relations 代表取締役

トップアスリート専属トレーナー

岡崎ふたば接骨院／長谷川渡先生

本商品は、現場目線でも非常に可能性を感じており、今後の導入を見据えた実証・検証パートナーとして関わらせていただいています。

所属・経歴

株式会社コンフォートライフ 代表取締役

愛知県岡崎市を拠点に、鍼灸接骨院・美容整体・巻き爪専門店など6店舗のヘルスケア事業を展開。

「患者様の人生に本気で向き合う」を理念に、日々現場に立ちながら、施術・サービス・人材育成を通じて地域の健康と人生の質の向上に取り組んでいます。

大宮名倉堂接骨院／林優太先生

これまで多くの方と向き合う中で、首や顔まわりを含めた日常的なケアが後回しになりがちな場面を目にしてきました。

この高級頸顔ケアシートは、ただ貼るだけで終わるものではなく、顔から首元までを一体として包み込むように使える設計が印象的でした。

使用することで、ケアの時間そのものが心地よく感じられました。

実際に使ってみると、使用後の首元や表情まわりがすっきりと整ったような感覚があり、翌朝も心地よさが残る印象を受けました。

短時間で取り入れやすいため、十分なケアの時間が取りにくい方でも、無理なく日常に組み込みやすいアイテムだと感じています。

所属・経歴

株式会社Health Relations 統括マネージャー

※一部抜粋させていただいております。

■ クラウドファンディングについて

本プロジェクトの全体像や、ヘルスケア構造の具体的な取り組み内容は、2026年1月30日11時より開始します。

クラウドファンディングページにて、詳しく公開されます。

治療家として関わりたい方も、自分や家族の身体と向き合いたい方も、まずはこちらをご覧ください。

※数量・地域に限りがあります

※初期フェーズは先着順となります。

■ 推奨している先生たちの共通点

- 「流行り」より「本質」を選ぶ- 症状ではなく、背景を見ようとする- 自分の技術に、まだ伸び代があると知っている- 患者様との対話を、治療の一部だと考えている- 学ぶことをやめない- 短期の結果より、長期の信頼を選ぶ- 業界の未来を、他人任せにしない

彼らは、「自分が正しい」とは言いません。

その代わり、「もっと良くできるはずだ」と考えています。誰でも参加できるわけではありません。

だからこそ、誰でも参加できる形にはしていません。

患者様に向き合う覚悟と、学び続ける意思があるか、それだけが基準です。

この集まりは、勝ち組をつくるためのものではありません。

基準をつくるための集団です。

■ 使用されているプロダクトについて｜軆美（TAIBI）

本プロジェクトのヘルスケア導線の中で、使用されているのが、

「軆美（TAIBI） 高級頸顔ケアシート」です。

これは、単なる物販のための商品ではありません。

施術の効果を、日常に持ち帰らせ、治療と生活をつなぐ

自分の身体に、意識を向けさせ、頸部・フェイスラインという

自律神経に影響の大きい部位に特化し、治療家の知見をもとに設計された

ヘルスケア導線の一部となるケアツールです。

主役は、商品ではなく、構造と、人です。

■ ヘルスケア構造共創パートナー募集について

本プロジェクトへの参加をご希望の方は、クラウドファンディングページより、詳細をご確認ください。

正しく医療が届く日本を、誰かがつくるのを待つか。

それとも、自分がその一部になるか。

選択のタイミングは、いまです。

■ 就職先、独立などの相談はこちら

様々な活動を我々は展開しております。

その中で、就職先に悩んでいる学生や独立をしたい、店舗展開なども視野に入れて、お仕事をされている方に我々はできる限りのサポートをさせて頂きます。

株式会社AXIS 山田代表から

業界で10年以上もの間、多くの活動や事業を展開してきました。

これから先の時代を生き抜くために、今後も様々な活動を続けていきます。

以下のURLは「運動・教育・ヘルスケアをつなぎ、次世代を育てるための想い」を語ったインタビュー動画になります。ぜひ、ご覧ください。

https://www.kenja.tv/president/detkxg4zb.html

もっと詳しくお話が聞きたい、検討している、ご相談したい、ご興味があるなどの想いがある方はぜひ以下のURLからご連絡ください。

https://lin.ee/HJT4y6e

皆様と一緒に、更なる業界の発展とより良い事業を展開していけるようにしていきたいです。