「心の旅」開催　国登録有形文化財や伊勢三十三所札所などを巡る歴史探訪ツアー

菰野町

一般社団法人菰野町観光協会は、町内の文化財や歴史的な札所を巡る特別企画「心の旅(https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1767851506737/simple/kokoro.pdf)」ツアーを2026年3月22日（日）に開催します。本ツアーでは、国登録有形文化財である横山邸園の蔵から見つかった「伊勢三十三所観音霊地巡礼記」をもとに、地域にゆかりの深い観音札所を訪れるプログラムとなっています。

ルートには、通常は非公開となっている横山邸園(https://www.yokoyamateien.jp/m05/)（昭和を代表する作庭家・重森三玲氏作の石庭、表千家吉田紹敬宗匠が設計した茶室尽日庵を含む）の見学や、伊勢西国三十三所観音霊場(https://isekannon.jp/)の札番元25番尾高山観音堂および札番元26番杉谷観音山慈眼寺の拝観が含まれています。

また、昼食は旅館寿亭(https://www.kotobukitei.co.jp/room.html)でご用意し、文化庁登録有形文財である「水雲閣」の特別見学も実施します。

「水雲閣」は昭和4年建設の別館で、国登録有形文化財に認定された歴史的意義の深い建造物です。

本ツアーでは、町の豊かな自然、歴史、文化を身近に感じていただけるよう内容を構成しています。

詳細については、菰野町観光協会ホームページ(https://www.kanko-komono.com/news/4045/)をご覧ください。

開催日：2026年3月22日（日）雨天決行

参加費：大人11,000円（税込） 昼食代（旅館寿亭）、保険代、ガイド代、日帰り温泉入浴券付き

定 員：35名 （最少催行人員20名） 添乗員同行

申 込：チラシ掲載のQRコード、または菰野町観光協会まで

※比較的長い距離を歩く箇所が含まれるツアーです。歩きやすい服装、靴でご参加ください。

※詳細はチラシ(https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1767851506737/simple/kokoro.pdf)をご参照ください。

人気のツアーの為、お早めのお申し込みをお勧めします。

※受付は先着順になります。ネット申込みについては受付のメッセージが表示されましても募集枠の超過であった場合、お断わりの連絡をいたします。ご了承ください。ご入力された電話にお掛けしてもお出にならないケースが多くあります。菰野町観光協会からの電話（059-394-0050）に出られるよう設定をお願いいたします。

菰野の文化・歴史を感じる心の旅をお楽しみください。