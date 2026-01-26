「SPA DAMAI」が15周年イヤーに向け、サロンとプロダクトの提供価値を刷新。“施術とホームケアが循環する体験”へ

写真拡大 (全6枚)

株式会社シティコミュニケーションズ

株式会社シティコミュニケーションズ（本社 :横浜市神奈川区 代表取締役社長：三田 大明）が運営する代官山のスパ「 SPA DAMAI（スパ ダマイ ）」 では 、 2026年 1月３日よりサロンでの滞在体


験や製品設計を刷新 し、日本のブティック型スパの象徴 としてさらなる飛躍の年にするべく、より


ラグジュアリーな SPA、 SPA DAMAIを創造していきます。



オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp


---サロン体験のアップデート



SPA DAMAIではこれまで、お客様一人ひとりの状態に対応するため、多様なオプションコースを用意してきました。しかし一方で、選択肢が多いことで、セラピストが考える最善の提案と、お客様がその場で選ばれる内容との間に、わずかなズレが生じることもあったのではないかと考えるようになりました。



そこで今回、サロン側が考えるベーシックでありながら、現時点で最良と考える施術内容をあらかじめ組み込んだコース設計へとアップデートしています。


施術前のカウンセリングを通じて状態を丁寧に見極め、必要に応じて内容を調整・変更しながら、 安心して任せていただけるサロン体験を目指しています。





---プロダクトに対する考え方


SPA DAMAIのプロダクトは、発売をゴールとするものではなく、サロン現場での使用感やお客様の声をもとに、処方・使用感・原料選定の検証を日々重ねています。



これまで私たちは、「より多くの方に手に取っていただきたい」という想いから、一般的な国内化粧品市場に近い価格帯を維持してきました。しかし近年、国内外からサロンをご利用くださるお客様層の変化とともに、求められる品質水準や製品への期待値も大きく変化しています。



現行の価格設計では、私たちが理想とする原料選定や研究開発、改良改善を長期的に継続していくことが難しくなりつつあると感じるようになりました。





サロンとホームケアの循環― コンディショニングという考え方




SPA DAMAIが大切にしているのは、 サロンで整えた状態を、日常の中でいかに保ち、育てていくかという視点です。


施術によって一時的に巡りを高めるだけでなく、ご自宅でのケアを通じて、体がその心地よい状態を“覚えていく”。私たちはこの考え方を、コンディショニングという発想で捉えています。





プロダクトは、サロンケアの代替ではなく、次の施術の質を高めるための重要な工程のひと


つ。サロンとホームケアが循環することで、ケアの質そのものが進化していきます。



＜ダマイ公式オンラインストア＞　https://damaistore.jp/




15周年の節目にあたって 価格設計の再定義


SPA DAMAIは、 2025年に 15周年という節目の年を迎えます。



これまで私たちは、「より良いものを、できるだけ多くの方へ」という想いのもと、一般的な国内化


粧品の価格帯に歩調を合わせた製品づくりを続けてきました。


15周年という節目にあたり、 私たちはプロダクトを「消耗品」ではなく、サーマルフィトセラピー


を支える重要な工程のひとつとして改めて位置づけ、提供価値を正しく反映した価格設計へと見直


す決断をいたしました。


今回の価格改定は、一時的な事情によるものではなく、本質的なケアをこれからも妥協なく提供し


続けるための、ブランドとしての選択です。



SPA DAMAIはこれからも、 一過性の流行に左右されることなく、サロンと日常のケアが循環する本


質的なコンディショニングを追求してまいります。 15年の歩みで培ってきた技術と思想を礎に、


長く通い、使い続けて いただける存在であるための選択を重ねていきます。



世界最高峰の評価を得たスパ 発 、 効果重視の“温め”製品「 DAMAI」


2012年より身体の不調の根本は“冷え”にあると提唱し、温活の先駆け的な存在である「スパ ダマ


イ」。 2015年よりホームケア製品の販売を開始 し、 カラダの内側も外側もしっかりと温めるプロ仕


様のホームケア製品を開発。実際にスパの施術でも使用しており、バニラ ビーンズ由来の温感成分


バニリルブチルを配合したボディクリームは、ダマイの 温活製品の中でアイコニックな存在となっ


ている。全てのダマイ製品に＜温め・巡り・排出＞を促すダマイ独自のオリジナルのメソッド“サー


マル フィト セラピー”と“サーマルドレナージュ” が 踏襲されている 。



～ SPA DAMAI概要 ～



リゾートホテルのようなラグジュアリーな空間と、心を込めたおもてなし。


趣が異なる5つの個室トリートメントルームはシャワールームを完備し、贅沢でパーソナルな時間をお過ごしいただけます。カップルでご利用いただけるお部屋もあります。


技術力やホスピタリティの向上に日々努め、世界的権威のあるスパアワードを2017年から9連続受賞。「アジア No.1のラグジュアリースパ」として知られています。国際的なスパアワードで日本のスパが受賞したのは「スパ ダマイ」が初となります。








所在地　：東京都目黒区青葉台 1 - 4 - 8　 2 F


電話　　：03-3462-4148


電車　　：東急東横線 代官山駅 徒歩 6 分 /中目黒駅 徒歩 10 分


　　　　　JR 恵比寿駅 徒歩 15 分


バス　　：東急トランセ「渋谷駅」→「代官山 T サイト」


お車　　：JR 山手線「恵比寿駅」より 3 分 /「渋谷駅」より 5 分


営業時間：10:00-22:30


オフィシャルサイト：http://www.spadamai.jp


SPA DAMAI公式オンラインストア： https://damaistore.jp/





＜SPA DAMAI 各賞受賞歴＞


2017 年


◆LTG AWARD（ラグジュアリートラベルガイドアワード）※にて


・ラグジュアリーブティックスパ グローバルアワード受賞（世界一位）


◆Mas、美的、VoCE、Domani、up、＆ROSY、Sweet の7 誌において


・ベストコスメ賞 ボディケア部門 受賞



2018 年


◆LTG AWARD にて


・ラグジュアリーブティックスパ 日本代表として受賞


◆WLSA（ワールドラグジュアリースパアワード）


・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞


・ラグジュアリーリトリートスパ 日本第1 位 受賞



2019 年


◆LTG AWARD にて


・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞


◆WLSA にて


・ラグジュアリーリトリートスパ 東アジア第1 位 受賞



2020 年


◆WLSA にて


・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞


◆IKYU SPA 2th Anniversary AWARD 2020


・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞



2021 年


◆WLSA にて


・ラグジュアリーブティックスパ 日本第1 位 受賞


◆IKYU SPA 3th Anniversary AWARD 2021


・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞



2022 年


◆WLSA にて


・リトリートスパ アジア第1 位 受賞


◆IKYU SPA 4th Anniversary AWARD 2022


・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞



2023 年


◆WLSA にて


・ 【Luxury Boutique Spa】【Luxury Advanced Treatment Spa】 アジア第1 位 受賞


◆IKYU SPA AWARD 2023


・関東 リラクサロン部門 第1 位 受賞



2024 年


◆WLSA にて


【Luxury Advanced treatment spa Continent】アジア大陸 第1位


【Luxury boutique spa, Luxury retreat spa Regional】東アジア 第1位



2025 年


◆WLSAにて


【Luxury Spa Retreat-EAST Asia】東アジア 第1位


【Luxury boutique Spa-JAPAN】日本 第１位


【Best Spa Product Range-EAST Asia】東アジア 第１位



＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。


＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。




会社概要


社名： 株式会社シティコミュニケーションズ


代表： 代表取締役社長 三田大明（みた ひろあき）


本社所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8 アーバンセンター横浜ウエスト3階


URL： https://www.city-s.co.jp/


設立年： 1995 年12 月


事業内容： 遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です



＜報道関係者からのお問い合わせ先＞


商品担当 草間


TEL：03-3462-4148


E-mail: daikanyama@damai.jp