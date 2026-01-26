【無料／オンライン開催】組織を「壊す」人事評価とは？
ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、1月27日（火）、1月30日（金）に、無料セミナーを開催いたします。「評価者教育×動画ツール」の活用法を余すことなくお伝えいたします。
開催概要
評価制度は見直した、それでも離職や不平不満が減らないのは、なぜ？
株式会社ワークポートが実施した「人事評価の満足度調査」によると、67.4%の方が人事評価に不満を抱えています。
約7割の従業員が評価に不満を感じているという事実を、
あなたの会社に置き換えて計算してみると、より実感いただけるのではないでしょうか。
不満の理由は、
- 評価面談やフィードバックの機会がなく、一方的にスコアを通知される
- 明確な基準がない
- 定量評価以外の取り組みや成果は評価されない
など…
なぜ人事評価制度をもとに評価しても、ここまで不満が出てくるのか。
答えは現場にあります。
人事制度があり、仮に見直したとしても、評価者と被評価者が運用をしなければ、何も変わりません。
運用が変わらなければ、時間をかけて見直した制度でも影響はなく、離職や不平不満は減りません。
実際に運用するためには、日々業務に追われ忙しい中でも標準化した学べる仕組みが必要です。
本セミナーでは、1日5分で学べる仕組みを、コーポレートコーチ株式会社 取締役 佐藤が直接レクチャーいたします。
本セミナーで得られるもの
- 評価面談の型化
誰がやっても合格点を出せる。評価面談の7つのポイント。
- 不満の解消
評価への納得度を高め、離職率を最小化にする伝え方
- メンバーの動かし方
進捗面談での対話ポイント
- 効果的な教育
1日5分で完了する、動画を活用した評価者育成の仕組み
セミナー詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/65_1_29b12188a9124fbce2fb9ff7f3ddcebc.jpg?v=202601260321 ]
セミナープログラム
現場の対話を変え、離職リスクを最小化する人事評価の運用ポイント
※プログラムは変更する場合がございます、予めご了承ください。
- 組織とメンバーが納得する、最高の目標設定とは？
組織ニーズと個人ニーズの結節点
- 評価者が陥る7つの壁
- 効果的な評価者育成の仕組み
1日5分で完了する、動画を活用した評価者育成の方法
- Q＆A
皆様からのお困りごとに、講師が直接お答えします
講師プロフィール
コーポレートコーチ株式会社
取締役
佐藤 弘幸（さとう ひろゆき）
日本ブリタニカ株式会社にて販社代表として経営に携わる傍ら、3000名の営業職員の指導を行う。 自社の組織マネージメントにコーチングスキルを取り入れ大きく飛躍し、組織・個人の販売実績で世界記録を樹立。その後ITマーケティングコンサルティングの会社を起業し、営業・マーケティングの指導を15年実施。 現在は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチを1社に1人という」当社の理念に共感し、これまでの経験を伝えるべく、研修、セミナーの講師を担当。
ビジネスコーチ株式会社について
ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。
社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）
代表者：代表取締役社長 細川 馨
所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階
設立：2005年4月6日
事業内容：人材開発および組織開発支援
URL：https://www.businesscoach.co.jp/
【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】
社名：コーポレートコーチ株式会社
代表者：代表取締役社長 森川 駿
所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階
設立：2025年1月6日
事業内容：人材開発事業
URL：https://corporatecoach.co.jp/
TEL：03-3528-8022
本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。
https://lp-businesscoach.studio.site/contact