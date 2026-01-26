マイペースに活動してたら千年に一度の「お風呂の年」到来♨ がんばりすぎない、ぬくぬく系メンズグループ ONSENSE（オンセンス）4thデジタルシングル「RE:LUCKS」を「お風呂の日」2月6日配信
アソビシステム株式会社と株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で手掛ける初のメンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』が、「お風呂の日」2026年2月6日（金）に4thデジタルシングル「RE:LUCKS」を配信リリースいたします。
千年に一度の「お風呂の年」である2026年を飾る、“お風呂で聴くと、ちょっと泣けるバスタイムポップス”として、何気ない日常の幸せを、『ONSENSE』がほどよい温度で包み込みます。
タイトルは『幸せ』と『リラックス』のWミーニングで、白と黒、朝と夜などふたつの境界が溶けていく世界の中で、「未完成でいい」「自分のペースでいい」と、何気ない日常の幸せを、ほどよい温度で包み込むような楽曲になっています。
2月6日（金）の配信リリースに先駆け、1月26日（月）よりプリオーダーおよびPre-Add/Pre-Saveがスタート。事前予約をして配信後にいち早く「RE:LUCKS」をお聞きください。
＜楽曲リリース概要＞
タイトル：「RE:LUCKS」
作詞：corin.
作曲：soundbreakers
配信日時：2026年2月6日（水）0時
配信先：各音楽配信サービスにて配信（https://lnk.to/RE_LUCKS）
■ONSENSEコメント
今までにない曲調ですが、“ONSENSE”らしい温もりがあり、湯気のようなゆったりとした空気感がある曲です。
がんばりすぎて少し疲れている人や、完璧にできないことへもどかしさを感じている人に寄り添えたら嬉しいです。
ぜひ、この曲を聴く時間だけでも、自分が今までがんばってきたことを認めて、完璧じゃない自分をそっと受け入れてほしいと思います。
■「RE:LUCKS」配信リリース記念キャンペーン・イベント情報
TikTokマイペースシェアキャンペーン
4thデジタルシングル「RE:LUCKS」配信リリースを記念して、『TikTokマイペースシェアキャンペーン』の開催が決定。
条件に合わせてTikTokを投稿いただいた方へ、「『RE:LUCKS メンバー手書きロゴ入りジャケ写』をプレゼントしよう！」という、前作に続き、ベタベタでマイペースな企画となっております。
詳細は2月6日（水）に公式X（＠onsense_info https://x.com/ONSENSE_info）よりご確認ください。
■マイペースオンライン特典会
『4thデジタルシングル「RE:LUCKS」配信リリース記念 マイペースオンライン特典会』を、2月18日（水）にぬくぬくと初開催。
詳細は公式サイト（https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=BZeEY5QjG1aP）よりご確認ください。
マイペースなのに即完売！ファンミイベント『ONSENSEの湯沸かし会 その弍』開催決定
1月25日（日）に初めて開催したファンミーティング『ONSENSEの湯沸かし会 その壱～ はじめまして、YOU（湯）加減いかが？ ～』が即日完売したことを受け、マイペースながらも規模を拡大し、すぐに『ONSENSEの湯沸かし会 その弍』の開催が決定いたしました。
詳細は公式X（＠onsense_info https://x.com/ONSENSE_info）よりご確認ください。
日時：2026年3月1日（日）
会場：表参道GROUND
ONSENSE イベント出演情報
『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』
日時：2026年2月15日（日）
会場：IGアリーナ
公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/aichinagoya/2026/
『TGC teen 2026 Summer』
日時：2026年7月29日（水）
会場：Zepp Haneda (TOKYO)
公式サイト：https://tgc.girlswalker.com/teen/2026/summer/
ONSENSE プロフィール
『ONSENSE』とは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語で、メンバーは「湯気のようにふわりと昇る音楽やテーマで 世界の日常を包めたら」という思いのもと、等身大の自分や日々の感情を表現。
「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、ぬくぬくとやっていく、というメッセージを、ポップスサウンドにのせて、温もりある“バスタイムポップス”として、日本だけでなく世界へマイペースに届けてまいります。
『ONSENSE』オフィシャルSNS
・オフィシャルホームページ：https://onsense.jp
・オフィシャルX：＠onsense_info（https://x.com/onsense_info）
・オフィシャルYouTube：＠ONSENSE_official（https://www.youtube.com/@ONSENSE_official）
・オフィシャルTikTok：＠onsense_official（https://www.tiktok.com/@onsense_official）
・オフィシャルInstagram：＠onsense_official（https://www.instagram.com/onsense_official/）
■ONSENSE メンバープロフィール
アカリ（Akari）
2006年5月29日（19歳）
出身地：神奈川県
弱 点：めんどくさがり
好きな食べ物：蕎麦
[SNS]
X：@akari_onsense（https://x.com/akari_onsense）
Instagram：@akari_onsense（https://www.instagram.com/akari_onsense）
TikTok：@_akaridayo（https://www.tiktok.com/@_akaridayo）
エノモト タクヤ（Takuya Enomoto）
2005年2月27日（20歳）
出身地：埼玉県
弱 点：自転車漕ぐのが遅い
好きな食べ物：マグロとか
[SNS]
X：@takuya_onsense（https://x.com/takuya_onsense）
Instagram：@takuya_onsense（https://www.instagram.com/takuya_onsense）
TikTok：@takuya_onsense（https://www.tiktok.com/@takuya_onsense）
タマムラ ユウ（Yu Tamamura）
2002年7月4日（23歳）
出身地：三重県
弱 点：海で泳げない
好きな食べ物：プロテイン
[SNS]
X：@yu_onsense（https://x.com/yu_onsense）
Instagram：@yu_onsense（https://www.instagram.com/yu_onsense）
TikTok：@tama_yu07（https://www.tiktok.com/@tama_yu07）
イデ アツキ（Atsuki Ide）
2001年12月19日（24歳）
出身地：岡山県
弱 点：心配性
好きな食べ物：鴨肉
[SNS]
X：@atsuki_onsense（https://x.com/atsuki_onsense）
Instagram：@atsuki_onsense（https://www.instagram.com/atsuki_onsense）
TikTok：@atsuki_onsense（https://www.tiktok.com/@atsuki_onsense）
ウサ タクマ（Takuma Usa）
2000年4月11日（25歳）
出身地：福岡県
弱 点：知恵熱でがち
好きな食べ物：ぜんぶ
[SNS]
X：@usa_takuma（https://x.com/usa_takuma）
Instagram：@usa_takuma（https://www.instagram.com/usa_takuma/）
TikTok：@usa_takuma_official（https://www.tiktok.com/@usa_takuma_official）
ヨシアキ（Yoshiaki）
2000年8月27日（25歳）
出身地：台北
弱 点：まだまだ泣き虫
好きな食べ物：パッタイ
[SNS]
X：@yooshiakiii（https://x.com/yooshiakiii）
Instagram：@yooshiakiii（https://www.instagram.com/yooshiakiii）
TikTok：@yoshiakiiiiiii（https://www.tiktok.com/@yoshiakiiiiiii）
会社概要
株式会社YOAKE entertainment＜ヨアケ エンターテインメント＞
代表者 ：代表取締役 森山聡太
取締役 中川悠介（アソビシステム株式会社 代表取締役）
取締役 矢嶋健二（株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞ 代表取締役）
取締役 福山正之（株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞ 取締役）
取締役 村上範義（株式会社W TOKYO 代表取締役）
取締役 秋元伸介（株式会社Y&N Brothers 代表取締役）
取締役 渡辺創太（CEO at STARTALE）
住 所：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル12階
事業内容：エンターテインメントコンテンツの企画、制作、開発
主要株主：株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞
株式会社Y&N Brothers
アソビシステム株式会社
株式会社W TOKYO（東証グロース市場上場）
株式会社オフィスノーブ
ソニーグループ株式会社
コーポレートサイト：https://yoake-entertainment.jp/
コーポレートXアカウント（日本語）：@YOAKEofficialJP（https://x.com/YOAKEofficialJP）
コーポレートXアカウント（英語） ：@YOAKEofficialEN（https://x.com/YOAKEofficialEN）
＜株式会社YOAKE entertainment とは＞
株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。
エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するブロックチェーン起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。
＜コーポレートサイト＞
https://yoake-entertainment.jp/