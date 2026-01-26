『ぷよぷよ!!クエスト』12周年アニバーサリーグッズが登場！本日1月26日（月）より予約受付中
株式会社セガは、大好評配信中のパズルRPG『ぷよぷよ!!クエスト』について、12周年アニバーサリーグッズを販売いたします。この商品は、本作の12周年記念で実施した「ぷよクエ12周年キャラクター人気投票」の「グッズ化してほしいキャラクター」で上位にランクインしたキャラクターが登場する商品です。本日よりECサイトセガストア オンライン(https://store.kadokawa.co.jp/shop/ebtensega/r/r110678/)とAmazon(https://www.amazon.co.jp/s?rh=n%3A637394&s=date-desc-rank&hidden-keywords=B0GJ91MQWJ%7CB0GJ9L2W29%7CB0GJBB8YWP%7CB0GJB4NDKJ%7CB0GJ9L7F88%7CB0GJ8YWRJ2%7CB0GJB7T67L%7CB0GJB33X1T%7CB0GJ9RXTR4%7CB0GJ98V18B%7CB0GJ9W8J5C%7CB0GJ9K3HZQ%7CB0GJ9N7592%7CB0GJB27GW9%7CB0GJBFDY4F%7CB0GJ8P7X8D)にて予約受け付けを開始しました。
●『ぷよぷよ!!クエスト』アニバーサリーアクリルスタンド
価格:\1,650（税込）
発売日:
予約開始：2026年1月26日（月）10:00～
発売日：2026年3月下旬予定
ラインナップ：
華麗なカレーなアルル
スポットライトのカーバンクル
戦乙女アミティ
デバッグますたーのシグ
幾星学園のシェゾ
女王さまのウィッチ
はいいろのレムレス
ノリノリのドラコ
蒸気都市のラフィソル
とろけるキッチンのルルー
●『ぷよぷよ!!クエスト』アニバーサリー缶バッジコレクション（全15種）
価格:
【単品】\440（税込）
【BOX】\6,600（税込）
発売日:
予約開始：2026年1月26日（月）10:00～
発売日：2026年3月下旬予定
※未開封に限り、1BOXで全種揃います。
※単品販売はランダムで1種封入されております。絵柄はお選びいただけません。
●『ぷよぷよ!!クエスト』アニバーサリーステッカーセット（全5種）
価格:\1,100（税込）
※1セット3枚入り
発売日:
予約開始：2026年1月26日（月）10:00～
発売日：2026年3月下旬予定
※サイズの表記は目安です。製品の特性上、若干の誤差がございます。
※写真やイメージ画像と実際の商品は多少異なる場合がございます。
＜ぷよぷよ!!クエストとは＞
『ぷよぷよ!!クエスト』は、「ぷよぷよ」の基本ルールはそのままに、従来の「ぷよぷよ」とは異なるスマートフォン向けに最適化された簡単な操作性と、誰でも味わえる「連鎖の爽快感」が楽しめるゲームとなっています。2013年4月24日にサービスを開始したiOS版『ぷよぷよ!!クエスト』は、App Store無料総合ランキングで1位を獲得し、10日間で100万ダウンロードを達成（2013年5月3日時点）しました。
現在では、合計3,000万ダウンロードを超え（2026年1月現在）、多くの方に楽しんでいただいています。
【タイトル概要】
名称： ぷよぷよ!!クエスト
推奨動作環境： iOS 15.0 以上／Android OS 8.0以上(64bit端末)
App Store URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824(https://itunes.apple.com/jp/app/id595291824)
Google Play URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.PuyoQuest)
配信開始日： 2013年4月24日
価格： 基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル： パズルRPG
メーカー： セガ
著作権表記： (C) SEGA
公式サイト：
『ぷよぷよ!!クエスト』公式サイト： https://puyopuyoquest.sega-net.com/(https://puyopuyoquest.sega-net.com/)
『ぷよぷよ!!クエスト』公式X： https://x.com/puyoquest(https://x.com/puyoquest)
『ぷよぷよ!!クエスト』公式Instagram： https://www.instagram.com/puyoquest/(https://www.instagram.com/puyoquest/)
ぷよぷよポータルサイト： https://puyo.sega.jp/(https://puyo.sega.jp/)
「ぷよぷよ」公式X： https://x.com/puyopuyo20th/(https://x.com/puyopuyo20th/)
「ぷよぷよ」公式Facebook： https://www.facebook.com/puyosega/(https://www.facebook.com/puyosega/)
「ぷよぷよ」公式ブログ： https://ameblo.jp/puyo-sega/(https://ameblo.jp/puyo-sega/)
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。