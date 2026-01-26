E-COMEGROUPより、『トムとジェリー』デザインの新作ミニバルーントートバッグがリリース！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、人気アニメ『トムとジェリー』デザインの「ミニバルーントートバッグ」を2月下旬より発売いたします。

本商品は、チーズやロゴをあしらった遊び心あふれる全4種のデザイン。

カラフルでポップなアートが日常を楽しく彩ります。

コロンとした形が可愛い「ミニバルーン型」は、コンパクトながらもしっかりとしたマチで、お弁当入れやちょっとした外出に最適です。

『トムとジェリー』の魅力が詰まった新作バッグをぜひチェックしてください。

【Price】

■バルーントート

\3,190（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



