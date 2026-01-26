スクールコメディ漫画の舞台化が決定！ミュージカル『スキップとローファー』1/24 12時よりチケプラTradeがスタート！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、ミュージカル『スキップとローファー』にてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。

■年齢や世代を問わず共感を呼ぶ話題のスクールコメディー漫画『スキップとローファー』が、2026年3月に東京・大阪で舞台化！

原作は高校生活の何気ない日常を通して、誰もが心の奥で感じたことのある感情を丁寧にすくい上げ、年齢や世代を問わず共感を呼ぶ話題作。勉強は得意だけど、ちょっとズレていて、どこか愛おしい主人公の岩倉美津未と、みんなを惹きつける人気者の志摩聡介。そんなふたりのチグハグで優しい青春の行方を、ぜひ劇場でご覧ください。

『スキップとローファー』でチケプラTradeが採用されました。本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。

チケプラTradeはファンの方がライブに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所様やイベント主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。公演日直前までチケットを購入できるのも特徴の一つです。

【公演詳細】

ミュージカル『スキップとローファー』

⚫︎公演日程

2026年3月6日（金）～ 3月15日（日）東京｜シアターH

2026年3月20日（金・祝）～ 3月22日（日）大阪｜梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ

⚫︎チケット料金（税込）

・S席 平日 12,500円 / 土日祝 13,500円

・A席 平日 10,000円 / 土日祝 11,000円

・つばめ会シート（アフタヌーン先行限定・当日引換券） 8,800円

※その他、チケットの詳細は公式HPをご確認ください。

⚫︎チケットトレード実施期間

2026年1月24日（土）12:00 ～ 各公演日の5日前 午前11:59

▶︎出品・申込はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/13571

▶︎オフィシャルホームページ

https://www.marv.jp/special/skip-and-loafer/

▶︎公式X（旧Twitter）

https://x.com/m_skipandloafer

▶︎公演に関するお問い合わせ

マーベラス ユーザーサポート https://www.marv.jp/support/st/

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社チケットプラスについて

電子チケットサービス「チケプラ」や公式チケットリセールサービス「チケプラTrade」を運営。

電子チケットは2014年に業界内で先駆けて機能を開発し、自社アプリの「チケプラアプリ」、または各企業様が既に提供されている既存アプリにチケプラの電子チケット機能を組み込む形でサービスを提供しています。電子チケットはスマートフォンの画面にスタンプを押すだけの簡単かつユニークな機能で、従来のQRコードタイプと比べて機材や専門スタッフの必要がないため簡単な入場オペレーションを実現できます。また、チケット受け取りを済ましていれば公演当日に大規模な通信障害が発生した場合にも機内モードでチケットの表示ともぎりを行うことができ、安定した入場が叶えられます。そのほか、顔認証入場などをはじめとした不正転売対策も実現できるなど、これまで累計1,000組以上のアーティストや50万人規模のツアーで導入されており、音楽ライブを中心に、舞台・演劇やプロ野球、Bリーグなどのスポーツ関連、遊園地といったレジャー・文化施設等でも幅広く導入いただくなど電子チケット業界有数の実績となっています。

チケプラTradeは、チケットを購入したお客さまがやむを得ない事情で参加できなくなってしまった際に、公式の場で安心安全に再販売することのできるチケットリセールサービスです。完売などでチケットをご購入いただけなかったお客さまも、適正な価格でチケットをお求めいただけるようになるだけでなく、昨今社会問題となっているチケットの不正な転売の抑制につながることも期待されます。年間30万件以上の取引成立実績を有し、紙チケット、電子チケット問わず、イベント主催者様の公式チケットリセールの基盤となっています。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

