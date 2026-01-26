期間中、対象の中華まんを一度に2個（組合せ自由）買うと、次回から使える対象のドリンク1本無料クーポンをプレゼント！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、寒い季節にぴったりの中華まんをよりおトクに楽しめる、対象の中華まんを一度に2個（組合せ自由）買うと、次回から使える対象のドリンク1本無料クーポンをプレゼントキャンペーンを、全国のセブン‐イレブンにて1月26日（月）～1月31日（土）の6日間限定で実施いたします。

期間中は、レッドチェダーを贅沢に使用した新商品「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」をはじめ、セブン‐イレブン自慢のふんわり、もちもち食感の中華まんをおトクにお楽しみいただけます。冬の寒さが増すこの時期、温かい中華まんでほっと一息つける時間をぜひお過ごしください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/cmdr2601/

濃厚チーズの新商品も仲間入り！中華まん2個購入でドリンク1本無料キャンペーン

実施期間：1月26日（月）～1月31日（土）

ドリンク引換期間：1月26日（月）～2月6日（金）

内容：期間中、対象の中華まんを一度に2個（組合せ自由）買うと、次回から使える対象のドリンク

1本無料クーポンをプレゼント！

購入対象商品：セブン‐イレブンの中華まん各種

無料引換対象商品：対象のドリンク4種類

・サントリー 天然水 1L

・カナダドライ ジンジャーエール 500ml

・一（はじめ） レモングラスティー 600ml

・イミューズ ヨーグルトテイスト 500ml

対象の中華まんを2個購入すると

対象のドリンク1本無料レシートクーポンが1枚もらえる！

※レシートに印字されるドリンク無料クーポン1枚につき、対象のドリンクいずれか1本と引き換えます。

※中華まん各種を一度に2個（組合せ自由）買うたびに、ドリンク1本無料クーポンが1枚発行されます。

中華まんを一度に4個（組合せ自由）買う場合、無料クーポンは2枚発行されます。

※商品名・商品パッケージは異なる場合がございます。

※キャンペーンの内容は変更になる場合がございます。

※引換商品は変更になる場合がございます。

※カナダドライ ジンジャーエール 500mlは地域によって規格が異なる場合がございます。

※在庫切れ、取り扱いの無い場合はご容赦ください。

※写真はイメージです。

中華まんラインアップ

■とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん

価格：195円（税込210.60円）

販売エリア：全国

鮮やかなレッドチェダーチーズの濃厚なコクと旨味、72時間以上熟成させた豚肉の存在感が抜群な一品。ふんわりとした生地の中から、熱々のチーズがとろ～りあふれます。とろけるような食感のチーズと、噛むごとに旨味が広がる豚肉で、これまでにないガツンと旨い濃厚なチーズ肉まんに仕上げました。

■ふんわり×ごろっと 肉まん

価格：156円（税込168.48円）

販売エリア：全国

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることでよりふんわりとした生地に仕上がっています。また、熟成させた旨味の強い豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感をより楽しめるようになりました。

■もちふわ×とろ～り ピザまん

価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた、もちもち、ふわふわ食感のピザまんです。ゴーダチーズを増量し、チーズの旨味と風味がアップしています。

■ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用した、ごま風味豊かでとろっとなめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまんです。

■もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：近畿

甘さ控えめで、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用。口どけの良さともっちり・ふんわりとした食感が特長の生地で包んだあんまんです。

■もちもち×ずっしり 大入り豚まん

価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

熟成させた豚肉を大きくカットし使用した旨味たっぷりの中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まんです。

■もっちり×ジューシー 特製豚まん

価格：195円（税込210.60円）

販売エリア：近畿

中具における肉の比率を見直しジューシー感と豚肉の旨味がより向上した中具を、もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ豚まんです。

担当者コメント

しっとりとした生地に包まれた温かい中華まんは、寒い日にほっとするひと時を感じられる商品です。価格も手ごろ、お食事にもおやつにもご利用いただけるので、いつも召し上がっていただいている方にも、まだ今年は食べていないという方にもそのほっとするひと時を改めてお届けしたいという想いから企画しました。新商品の「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」をはじめ、中華まん2個購入すると、ドリンク1本無料クーポンをプレゼントするキャンペーンです。セブン‐イレブンこだわりの中華まんの味わいとおトク感を同時に楽しめる内容になっています。仕事や学校の行き帰りに一息つける時間を通じて体験していただければうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。