コクヨデザインセンター、プラスチックの表情を探る実験的展示「RAW+ 揺らぎのあるプラスチックの探求」を開催

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、デザインセンターによるプラスチックの新たな表情を探る実験的展示「RAW+ 揺らぎのあるプラスチックの探求」を、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」にて、1月30日（金）から2月6日（金）まで開催します。

展示イメージ

1. 展示の背景

コクヨは文具からオフィス家具まで、多くのプラスチック製品を手がけてきました。しかし、その表情は長年大きく変わっていません。

3Dプリンターという技術が普及する中で、「型では出来なかった豊かな表情は作れないだろうか？」という問いから、私たちは「素材そのものが持つ表情の可能性」に着目しました。3Dプリンターを精密に造形する機械ではなく、素材を扱う「筆」として捉えることで、加工されすぎない素材本来の姿、すなわち「生（Raw）」の状態と、そこに最小限の手を加えることで生まれる表情の探求をスタートさせました。

本展示では、素材そのものと物理現象に向き合い、その可能性を探る、現在進行中の実験的な取り組みをご紹介します。また3Dプリンターを用いた実験的な活動を共有し、同じような関心を持つ企業やメーカーとの対話や協働のきっかけとなることを目指しています。

2. 展示コンセプト

滑らかで均一な仕上がりが一般的とされるプラスチック製品。射出成型という「型」の制約が、その表現を規定してきました。型を必要としない3Dプリンターの技術は新たな可能性を開きましたが、多くの取り組みは、その技術をいかに高度に制御し、精密にコントロールするかに焦点が当てられています。

私たちは、その逆のアプローチを試みました。機械的な造形を過度に制御するのではなく、樹脂が本来持つ特性 -流れ、反り、垂れ- その素直な動きに向き合うことで、これまでとは異なるプラスチックの表情を探求しています。

垂らす。

押し付ける。

曲げる。

コントロールを手放すことで見えてきたのは、プラスチックが持ち得る有機的な表現の可能性でした。

3. 開催概要

展示名：「RAW+ 揺らぎのあるプラスチックの探求」

日時 ：2026年1月30日（金）～2月6日（金）

9:00～18:00（土日含む）

※最終日2月6日（金）のみ9:00～12:00

場所 ：東京都港区港南1-8-35

コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」内「THE CAMPUS BOXX」

入場料：無料

予約 ：不要

主催 ：コクヨ株式会社 GWPものづくり開発本部 デザインセンター

協力 ：株式会社前田技研

（３Dプリンターインテリアブランド「孚美」の製造販売、３Dプリンターの造形依頼）





