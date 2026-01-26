１月30日（金）、デジャヴュ「密着アイライナー」極細クリームペンシルから、透け感のある″影色”を作る限定色「シアーチャコール」を発売！
イミュ株式会社（東京都中央区）が展開する化粧品ブランド「デジャヴュ」は、2026年１月30日（金）に、「密着アイライナー」極細クリームペンシルの限定色「シアーチャコール」を、全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアにて発売いたします。
デジャヴュ 「密着アイライナー」極細クリームペンシル（限定色 シアーチャコール)
ムラなく美しい‟極細”ラインがスルスルと描けて、皮脂・汗にも“にじまない”。「極細クリームペンシル」から、限定色「シアーチャコール」を発売します。
今回の限定色は、シアーな発色と‟目もとのくっきり感”の両立を追求。透け感のあるグレーに柔らかいブラウンを溶けこませ、肌になじみながら自然な陰影をつける「シアーチャコール」。
まるで、目のフレームにふわっと影色をつけるように、瞳をさりげなく際立てます。
軽やかなムードをまとえる、透け感のある“影色”限定色です。
●「極細クリームペンシル」製品特長
１．極細の美しいラインが狙ったところに簡単に描ける。細かい部分も描きやすい、丸い極細芯。
直径1.5mmの丸い極細芯で、常に安定した極細の美しいラインを描ける設計。目頭や目じりなどの細かい部分にも、小回りが効きスッと入り込むため、狙ったところに理想通りのラインを描く事ができます。目のキワに沿って、またまつげの間を埋めるようにラインを仕込んだり。目の形、なりたい印象に合わせて、自在にアイラインを楽しめます。
２．芯の“強度”を保ちながら、なめらかな描き心地と美しい仕上がりを実現する＜ルースピグメント処方＞
ペンシルアイライナーのなめらかな描き心地を追求すると、‟芯”自体が柔らかくなり、芯先がつぶれてラインが太くなったり、ムラが出てしまいます。
「極細クリームペンシル」は、あえて芯に強度を持たせました。
芯が硬いと肌の上でひっかかりを感じ、描き心地が悪くなってしまいます。そこで、「極細クリームペンシル」は、芯の骨組みとなるワックスやなめらかさの秘訣となるオイルのバランスを追求しながら、顔料を均一に分散させる＜ルースピグメント処方＞を採用しました。その結果、肌の上でほどけるように広がり、芯の強度と相反するクリーミーな描き心地を実現。芯先がつぶれず極細ラインを簡単に描けるだけでなく、ムラの無い、ラインそのものの美しい「極細クリームペンシル」が完成しました。
＜「ラスティンファインE 極細クリームペンシル」イメージ＞
ワックスやオイルの配合を追求し、顔料の分散性を高くする＜ルースピグメント処方＞により、芯の強度がありながら、なめらかでムラの無い美しいラインが描ける。
「ラスティンファインE 極細クリームペンシル」 イメージ
＜「ルースピグメント処方」ではない場合 イメージ＞
柔らかくすることでなめらかさを実現させた芯は、芯先がつぶれたり均一なラインを描けないためムラが出やすく、にじみの原因にも。
「ルースピグメント処方」ではない場合 イメージ
３．スーパーウォータープルーフで、1日中キレイなラインが続く。皮脂・汗・涙・こすれに強いもちのよさ
クリームのようになめらかな描き心地でありながら、にじまず美しいラインをキープ。密着成分が描いたラインをしっかりコートするウォータープルーフ処方。皮脂・汗・涙・こすれからラインを守り、1日中描きたてのようなラインをキープできます。
・普段のクレンジングで簡単オフ
・肌を染めない顔料タイプ
・美容成分配合（セラミドNP、ローズマリーエキス、スクワラン（保湿効果））
●製品情報
「密着アイライナー」極細クリームペンシル
・発売日 2026年１月30日（金）
・製品名 ラスティンファインE 極細クリームペンシル
・限定色 108 シアーチャコール
・取扱い 全国のバラエティストア、イミュ公式オンラインストアにて、数量限定発売
・ブランドサイト https://www.dejavu-net.jp/items/eyeliner/gcp/
デジャヴュ 「密着アイライナー」極細クリームペンシル（限定色 シアーチャコール)
デジャヴュ 「密着アイライナー」極細クリームペンシル（限定色 シアーチャコール) 使用イメージ