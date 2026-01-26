NEXST『でぃあすと！リズムステージ』に新ゲームキャラクター追加！『きゅるりんってしてみて』より、「島村 嬉唄」「環 やね」のぬいぐるみキャラクターが第5弾追加キャラクターとして登場！

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.C（本社：UAE、以下 NEXST）と株式会社ディアステージ（本社：東京都）は、両社が協業開発するWeb3リズムゲーム

『でぃあすと！リズムステージ（Dearst! RHYTHM STAGE）』は、2026年1月24日より、追加キャラクター第5弾として、人気アイドルグループ 「きゅるりんってしてみて」(https://x.com/KYURUSHITE) の「島村 嬉唄」(https://x.com/uta__0624)（しまむら うた）「環 やね」(https://x.com/yanemint)（たまき やね） のぬいぐるみキャラクターが登場することを発表いたします。

＜でぃあすと！リズムステージ ゲームプレイリンク＞

LINE公式アカウント https://lin.ee/3dSyMPy(https://lin.ee/3dSyMPy) を友だち追加し、「プレイ」ボタンをクリックしてゲームプレイを開始してください。

第5弾追加キャラクター紹介

今回登場するのは、TikTokでの楽曲ヒットや高いSNSフォロワー数を誇り、Z世代から圧倒的な支持を集めるアイドルグループ「きゅるりんってしてみて」より、「島村 嬉唄」「環 やね」をモチーフにしたぬいぐるみキャラクターです。

それぞれの魅力を反映した個性豊かなキャラクターたちが登場し、プレイヤーの“推し活”をさらに盛り上げます。

ポイントが追加で獲得できる「シーズン2」開催中！

現在開催中の「シーズン2」では、通常のキャラクターに加え、シーズン中に登場した第1弾から第5弾までのキャラクターを活用することで、育成や楽曲選択の幅が大きく広がります。

今回追加される「島村 嬉唄」「環 やね」の2キャラクターは、それぞれ固有のスキルや特性を持ち、一部パラメーターが強化されています。

新キャラクターを編成することで、通常より高いスコアを出せるため、ゲーム内ポイント「でぃあすと！ポイント」を獲得しやすくなり、楽曲やプレイスタイルに応じた戦略的な編成が可能です。

獲得した「でぃあすと！ポイント」は、＄NXTへの交換や、アーティストのリアル＆デジタルグッズへの交換に利用することができ、継続して遊ぶほど成果を実感できる、やり込み要素の高いゲーム体験をお楽しみいただけます。

報酬交換・特典例

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163614/table/16_1_2b9e3407396e6eb7563488588d0dc356.jpg?v=202601261251 ]

※特典内容は予告なく変更・追加・終了となる場合があります。あらかじめご了承ください。



キャラクター追加記念キャンペーン開催！

この度、新キャラクター追加を記念して、 「きゅるりんってしてみて」のぬいぐるみキーホルダーを抽選で２名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。



▼キャンペーン参加方法

１.「でぃあすと！リズムステージ」公式Xアカウント（@dearst_game）(https://x.com/dearst_game)をフォロー

２. 本キャンペーン対象投稿を【リポスト（RP）＆いいね】

https://x.com/dearst_game/status/2014986541802672286?s=20



▼キャンペーン期間

2026年1月24日（土）～2026年1月31日（土）



▼当選者発表

当選された方には、公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

『でぃあすと！リズムステージ』は、今後もキャラクターやゲーム機能の拡充をはじめ、さまざまな施策を通じて、ユーザーの皆さまの“応援”が実際の価値として形になる、新しいエンターテインメント体験を提供してまいります。

今後の展開にぜひご期待ください。

でぃあすと！リズムステージ概要

『でぃあすと！リズムステージ』は、ディアステージ所属VTuberプロジェクト 『でぃあすと！』 の世界観をベースに、育成要素とリズムゲームを融合したWeb3ゲームです。LINE Mini Dappとしては初めて、実在するアイドルIPとのコラボレーションを実現した点が大きな特徴です。

本作は、LINEの幅広いユーザー層に向けて、リアルアイドルとのWeb3のコラボ体験を提供するとともに、Web3ゲームならではの新しい魅力を発信していきます。





でぃあすと！リズムステージ公式チャンネル

Xアカウント（日本語）：https://x.com/dearst_game

Xアカウント（英語）：https://x.com/dearst_gameen

LINE公式アカウント：https://lin.ee/3dSyMPy

Linktree: linktr.ee/dearstgame







NEXSTについて

NEXT INNOVATIONS TECHNOLOGY L.L.Cは、Web3技術を活用した次世代のエンターテインメントプラットフォーム「NEXST」を開発・提供しています。ユーザーとアーティストが共に価値を創造し、享受できる未来のエンターテイメントエコシステムの構築を目指しています。

公式HP: https://www.nexst.io

公式Xアカウント: https://x.com/NEXST_AI

公式Instagram: https://www.instagram.com/nexst_official

公式Discordチャンネル: https://discord.com/invite/nexst

Medium: https://medium.com/@sns.nexst



株式会社ディアステージについて

株式会社ディアステージは、アイドル、シンガー、クリエイターなど、様々なジャンルのアーティスト・タレントのマネジメントと育成を行う芸能事務所です。世界に羽ばたけるアイドルやシンガーの育成を目指し、ジャパンポップカルチャーを牽引する新進気鋭のプロダクションとして、国内外で活動しています。

公式HP: https://dearstage.co.jp 公式Xアカウント: https://x.com/DEARSTAGE_inc

新登場グループ・ゲームキャラクター紹介「きゅるりんってしてみて」プロフィール

“カワイイ・リアリズム”をコンセプトに、等身大の感情や日常を「かわいい」という表現で切り取る独自の世界観を追求している。ディアステージ所属。通称は「きゅるして」

オフィシャルHP：https://www.kyurushite.com/profile/



島村 嬉唄（しまむら うた） プロフィール

アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」のメンバー。担当カラーは黄色。趣味は犬猫と遊ぶことや歌うこと、特技はどこでも眠れること。愛称は「うたちゃん」

公式X：https://x.com/uta__0624

環 やね（たまき やね）

アイドルグループ「きゅるりんってしてみて」のメンバー。担当カラーは紫、趣味はアニメ鑑賞・ゲーム。特技は前髪を真っ直ぐ切ることで、ピアスがチャームポイント

公式X：https://x.com/yanemint