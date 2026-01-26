¶¦Î©¥¨¥¹¥Æー¥È¡Ê¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È3¼Ò¶¦Æ± ¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ø¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢¾®¿ù¸æÅÂÄ®¡Ù Âè£±´ü £±¼¡ÈÎÇä³«»Ï
¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥¨¥¹¥Æー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â»Ò ¸ù¡Ë¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¹âÃÒ Î¼ÂçÏ¯¡Ë¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÍ§ ¹À»Ì¡Ë¤Ï¡¢3¼Ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯Ãæ¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ø¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢¾®¿ù¸æÅÂÄ®¡Ù¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÃÏ¾å14³¬·ú¡¢Áí¸Í¿ô79¸Í¡Ë¤ÎÂè£±´ü£±¼¡¤ÎÅÐÏ¿ÈÎÇä¼õÉÕ¤ò2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢¾®¿ù¸æÅÂÄ®¡Ù¡¡´°À®Í½ÁÛ¿Þ
¡¡¡Ø¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢¾®¿ù¸æÅÂÄ®¡Ù¤Ï¡¢JRÆîÉðÀþ¡¦²£¿Ü²ìÀþ¡¦¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡ÖÉðÂ¢¾®¿ù¡×±ØÅÌÊâ13Ê¬¡¢ÅìµÞÅì²£Àþ¡¦ÌÜ¹õÀþ¡Ö¿·´Ý»Ò¡×±ØÅÌÊâ11Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ù¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀÄ²ÌÅ¹¤äÀºÆùÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¾¦Å¹³¹¤Ê¤ÉÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Î©ÃÏ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅù¡¹ÎÏÎÐÃÏ¡×ÅÌÊâ6Ê¬¡¢¡ÖÂ¿ËàÀîÎÐÃÏ¡×¤âÅÌÊâ·÷¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤ÉÀ¸³èÍøÊØÀ¤È¼«Á³´Ä¶¤ÎÎ¾Êý¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ã¤È¡¢¿¼¤¯¡¢¸ÆµÛ¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÉðÂ¢¾®¿ù¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÔ»ÔÍøÊØÀ¤òµý¼õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤¬¹¤¬¤ë¸æÅÂÄ®¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄãÁØ½»ÂðÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²º¤ä¤«¤Ê½»´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿½»¸Í·×²è¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´£·£¹¸Í¤Î½»¸Í¤Ï¡¢²ÄÊÑÀ¤Î¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤ä¡¢Åö¼Ò¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·ー¥º¥Ê¥ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡×¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊë¤é¤·Êý¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀß·×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼þÊÕ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤È½»¸Í¤ÎÆÈÎ©À¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢£²Åï¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏË¤«¤Ê¿¢ºÏ¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ä¡¢ÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¶¦ÍÑ¶õ´Ö¤òÇÛÃÖ¤·¡¢³°Éô¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¼×¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤ÀÅ¤±¤µ¤È³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½»´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ø¥¤¥Ë¥·¥¢ÉðÂ¢¾®¿ù¸æÅÂÄ®¡Ù¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡ü ÅÔ¿´¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÀ¸³èÍøÊØ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
JRÀþ¡¦ÅìµÞÅì²£Àþ¡ÖÉðÂ¢¾®¿ù¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÅÔ¿´Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²£ÉÍÊýÌÌ¤Ø¤âÎÉ¹¥¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤äÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤ä³°½Ð¤Ë¤âÍøÊØÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¸÷¡¦É÷¡¦ÎÐ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë·úÃÛ¡¦¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×·×²è
¼«Á³¸÷¤äÄÌÉ÷¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê·úÃÛ¹½À®¤È¤·¡¢¶¦ÍÑÉô¤Ë¤Ï¿¢ºÏ¤ä¿å·Ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò·×²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Éô¤«¤éÉßÃÏÆâ¤Ø¤ÈÏ¢Â³¤¹¤ëÎÐ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ä¡¢ÅìÅï£±³¬¤Ë¤ÏÃæÄíÅª¤Ê¶¦ÍÑ¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°Àþ¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë½»´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÌÚÄ´¤ä¼«Á³ÁÇºà¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿§¹ç¤¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸æÅÂÄ®¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»ÂðÃÏ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤ò·ÁÀ®¡£ÉßÃÏÆâ¤Î¿¢ºÏ·×²è¤â´Þ¤á¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë³¹¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¯·úÃÛ¡¦¥é¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄãÁØ½»Âð³¹¤ÎÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢²¼ÁØ³¬¤«¤é¤Ç¤â³«¤±¤¿»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¡£¾å³¬¤«¤é¤Ï¼þÊÕ¤Ë¹¤¬¤ë³¹ÊÂ¤ß¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½»¸Í°ÌÃÖ¤Ë±þ¤¸¤¿Ä¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üZEH-M Oriented¡Ê¥¼¥Ã¥Á ¥¨¥à ¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¥Ã¥É¡Ë»ÅÍÍ¤òºÎÍÑ
ËÜÊª·ï¤Ï´Ä¶ÀÇ½¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¡ÖZEH-M Oriented¢¨1¡×´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¡£ÃÇÇ®À¤ò¹â¤á¤Æ¹â¸úÎ¨¤Î¾Ê¥¨¥ÍÀßÈ÷µ¡´ï¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µï½»¼Ô¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 6³¬·ú¤Æ°Ê¾å¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½»ÅïÁ´ÂÎ¤ÎÇ¯´Ö°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò½¾ÍèÈæ20%°Ê¾åºï¸º¤·¤¿½¸¹ç½»Âð
¡üÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥é¥ó¤È½¼¼Â¤ÎÀßÈ÷»ÅÍÍ
ÅìÀ¾£²Åï¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢£²LDK～£³LDK¡Ê55.16Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～98.25Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ë¤ÎÁ´£±£°¥¿¥¤¥×¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥×¥é¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤È¡¢£¸¼ï¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥»¥ì¥¯¥È¡Ê¥Ûー¥à¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¢¨2¡Ë¤òÌµ½þ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£ÅÚ´ÖÉÕ¤½»¸Í¤ä¥Ó¥åー¥Ð¥¹ÉÕ½»¸Í¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊë¤é¤·¤ËÂÐ±þ¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨2 2014Ç¯¤è¤êÅö¼Ò¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØINITIA¡Ù¤Ë¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×·¿¤Î¶õ´ÖÀß·×¥µー¥Ó¥¹¡£ÀìÍÉôÆâ¤ÎÊÉÌÌ¿§¤äÁÇºà¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤¿Á´8¼ïÎà¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤«¤é¡¢¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
D-D type¡¡ÅÚ´ÖÉÕ¤½»¸Í
I type¡¡¥Ó¥åー¥Ð¥¹ÉÕ¤½»¸Í
¡ü¥·ー¥º¥Ê¥ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ëー
ËÜÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÆâ¤È³°¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥·ー¥º¥Ê¥ë¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤ò¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤ÇÏ¢Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ´Ö¤Ë°ìÂÎ´¶¤È±ü¹Ô¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼¼Æâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤â³°¤Î¹¤¬¤ê¤ä³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀß¤¨¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ë¤Ï¥×¥é¥ó¥¿ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÉ¸½àÀßÃÖ¡£¿¢ºÏ¤òµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤òÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë½»¶õ´Ö¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Êª·ï³µÍ×
[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/425_1_fea2f9d31fc20ccfda818c16b4555105.jpg?v=202601260321 ]

物件概要
¢£¸½ÃÏ°ÆÆâ¿Þ
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦°ì¸Í·ú¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØINITIA¡Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¡Ë¡Ù
¡È¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Î½»¤Þ¤¤¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£É£Î£É£Ô£É£Á¡Ê¥¤¥Ë¥·¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤ò¡Ö°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡×¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤ò¡Ö¿Í¤ÈÊë¤é¤·¤Ë¡¢¥»¥ó¥¹¤È¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Æü¡¹¤ò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¡¢È¯ÁÛ¤È¡¢²ÁÃÍ¤ò¡£ÁÏÂ¤¤Ë¿´Ìö¤é¤»¡¢°ìÊâÀè¤ÎÌ¤Íè¤Ø¡£¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤äÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ëÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ ¡È°ìÊâÀè¤Î²ÁÃÍ¡É¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¿·ÃÛÊ¬¾ù½»Âð¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¥é¥¤¥ó¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¡£¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤È¼«Á³¤ÎÄ´ÏÂ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ÎË¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´¶À¤Ë¶Á¤¯ÂÎ¸³¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤òÃúÇ«¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£https://www.cigr.co.jp/pj/contents/
¡ã¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤Ï¡ä
¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï 1979Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¤Îµë¿©¼õÂ÷¶ÈÌ³¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸ÎÀ¡¦¼Ò°÷ÎÀ¡Ö¥Éー¥ßー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎÀ»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡×¡¦¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ö¥Éー¥ßー¥·¥Ë¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¡¦½»¡¦Ìþ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp//?utm_source=20260126_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260126_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260126_release_prtimes_kyoritsu)
¡ã¶¦Î©¥¨¥¹¥Æー¥È¤È¤Ï¡ä
¡¡¶¦Î©¥¨¥¹¥Æー¥È¤Ï1983Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î100¡ó½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ³ØÀ¸ÎÀ¡¦¼Ò°÷ÎÀ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤Ê¤É¡¢¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤ÎÀß·×¡¦´ÆÍý¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¡¢²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://k-estate.co.jp/(https://k-estate.co.jp/?utm_source=20260126_release_prtimes_estate&utm_medium=20260126_release_prtimes_estate&utm_campaign=20260126_release_prtimes_estate)
¡ã¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤È¤Ï¡ä
¡¡¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Ï¡¢¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦°ì¸Í·ú¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î½»¤Þ¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë»ö¶È¡¢Åê»ñÍÑ¡¦»ö¶ÈÍÑÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¡¦Ãç²ð¡¦ÄÂÂß´ÉÍý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦½ÉÇñ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤È¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤È¤â¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÅÔ»Ô´Ä¶¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ø¡ÖNext GOOD¡× ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¡£¼Ò²ñ¤Ø¡£°ìÊâÀè¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ç¡¢°ìÊâÀè¤Î²ÁÃÍ¤ò¡£¡Ù ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´¤Æ¤Î·Ð±Ä³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë°Â¿´¤ä´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÄÉµá¤·¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¡ÖNext GOOD¡×¤ò¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤È¶¦¤ËÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.cigr.co.jp/
¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¤Î¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖCOSMOStyle¡Ê¥³¥¹¥â¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×
https://www.cigr.co.jp/cosmost
¡ãÅö»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¹¥â¥¹¥¤¥Ë¥·¥¢¡¡·Ð±Ä´ë²èÉô¡¡Áí¹ç´ë²è²Ý¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡»°ÌÚ¡¦±üÂ¼¡¦º¬´ß
TEL¡§03-5444-3210¡¡FAX¡§050-3156-2937¡¡EMAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp