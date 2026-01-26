大人気おにごっこゲーム『オバケイドロシリーズ』より限定プライズが初登場！ 花子さんやはじめたちの持ち運べる「ぬいぐるみ」が1月30日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始！

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、オバケとニンゲンのケイドロゲーム『オバケイドロシリーズ』のプライズゲーム用景品「オバケイドロシリーズ ぬいぐるみ」を、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて１月30日（金）より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#obakeidoro(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#obakeidoro)

限定プライズゲーム用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramで「オバケイドロ２ ゲームソフト」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■『オバケイドロシリーズ』のかわいいぬいぐるみがプライズに初登場！

「ケイドロ」をモチーフにした、オバケとニンゲンのおにごっこゲーム『オバケイドロシリーズ』の限定プライズが初登場。『オバケイドロ！』の「アリサ」、「グリ」、「ツギハギ」、『オバケイドロ２』の「九郎」、「はじめ」、「花子さん」の持ち運びできるかわいい「オバケイドロシリーズ ぬいぐるみ」全６種を展開いたします。

「オバケイドロシリーズ」プライズゲーム用景品 概要

景品：オバケイドロシリーズ ぬいぐるみ 全６種

展開期間：2026年１月30日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、 PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

「オバケイドロシリーズ」 プライズゲーム用景品

オバケイドロシリーズ ぬいぐるみ 全６種

たて約12cm

バッグに付けて持ち運べたり、家に飾ってもかわいいぬいぐるみ。

『オバケイドロ！』の「アリサ」、「グリ」、「ツギハギ」、『オバケイドロ２』の「九郎」、「はじめ」、「花子さん」の全6種類。

■「オバケイドロ２ ゲームソフト」が当たるSNSキャンペーンを開催！

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは、「オバケイドロ２ ゲームソフト」が抽選でX：３名さま、Instagram：２名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記１.２.のいずれかの方法でご応募ください。

１.モーリーファンタジー公式Xと FSゲーム開発室公式Xの2社をフォローし、指定ポストをリポスト

２.モーリーファンタジー公式Instagramをフォローし、指定の投稿に「いいね」

当選人数：X：３名さま、Instagram：２名さま

応募期間：2026年１月26日(月) 16：30 ~ ２月８日(日) 23：59

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

モーリーファンタジー公式Instagram：https://instagram.com/mollyfantasy_jp

FSゲーム開発室公式X：https://x.com/FSgame_official

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。