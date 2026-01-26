書籍『WORK TREND REPORT 2026』を1月26日に発刊

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田英邦）は、コクヨ ワークスタイル研究所が編集するリサーチレポート『WORK TREND REPORT 2026』を、2026年1月26日（月）からECサイトにて発売します。

Photo by Hironori Kim

1.特集

生成AIが組織のOSとなった現在、ホワイトカラーの労働構造は根本から書き換えられつつあります。判断や統率といったかつては一部の役職者に委ねられていた能力が広く分配され、すべてのワーカーが「小さな経営者」として意思決定と結果責任を引き受ける「総管理者化社会」が到来しています。人はもはや管理される側ではなく、AIという「新たなチームメイト」と協働しながら、自己を拡張し、同時に自己を管理する存在へと移行しつつあります。

本レポートでは、加速し続ける自己経営のループのなかで、いかにして人間的な「間」や「幸福」を取り戻し、新たな働き方の地平を切り拓くことができるのかを問い直します。国内外の膨大な情報ソースを横断的に分析し、2026年に向けて顕在化する働き方の変化を、7つのトレンドとして整理・定義しました。

「Human-AI Collaboration」や「Learning-Work Integration（仕事と学びの融合）」、「Hospitality-Centered Workplaces（ホスピタリティ中心のオフィス戦略）」など、テクノロジー、組織、都市、倫理を横断する重要テーマを網羅している点が本レポートの特徴です。さらに、各トレンドを単なる紹介にとどめず、以下の4つの視点から多角的に分析しています。

- PULSE：2026年に向けて顕在化しつつある8つの具体的な兆し- REALITY CHECK：新たな潮流に乗る前に想定される、国内事例に基づく課題- BLIND SPOT：潮流の外側にあり、見落とされがちな論点の俯瞰的考察- FURTHER READS：理解を深めるための必読書紹介

AI時代における「働き方」と「生き方」を再構築するための羅針盤として、活用いただけます。

Photo by Hironori Kim

2.書籍概要

書名：WORK TREND REPORT 2026

編集：コクヨワークスタイル研究所、黒鳥社

ISBN：978-4-86682-108-5

アートディレクション：藤田裕美（FUJITA LLC）

発行日：2026年1月23日（金）

発行：コクヨ株式会社

判型：A5変型／36頁

定価：1,500円＋税

【参考】

1.コクヨ ワークスタイル研究所

ワークスタイル研究所は、2016年に設立した働き方を問い、実践するコクヨのThink and Do Tank（シンク アンド ドゥ タンク）です。個人や組織を取り巻く「はたらく、くらす、まなぶ」をリサーチし、働き方の今とこれからを世の中へ発信していきます。

https://workstyle-research.com/

2.黒鳥社

いまの当たり前を疑い、あらゆる物事について、「別のありようを再想像（Re-Imagine）する」ことをミッションに、雑誌、ウェブ、映像、イベント、旅などメディアを問わず、コンテンツをプロダクション（制作）するコンテンツレーベルです。書籍に『編集の明暗』（2025年10月）、『ミュージックシティで暮らそう』（2025年7月）、『会社と社会の読書会』（2025年1月）、『ファンダムエコノミー入門 BTSから、クリエイターエコノミー、メタバースまで』（2022年6月）他。また、ポッドキャスト「こんにちは未来」「メタバースえとせとら」などの企画制作を行っています。2025年2月には東京・虎ノ門に書店＋ギャラリーTIGER MOUNTAINを開業。

https://blkswn.tokyo

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。