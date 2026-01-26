DRXとASUS Republic of Gamers（ROG）の公式グローバルeスポーツパートナーシップを発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ゲーミングおよびeスポーツシーンにおける革新を追求するASUS（ASUSTeK Computer Inc.）のゲーミングブランド「Republic of Gamers（以下 ROG）」が、世界トップクラスの実績を誇るeスポーツ組織「DRX(https://en.drx.gg/)」と、公式グローバルパートナーシップを締結したことをお知らせします。

【本取り組みの概要】

パートナーシップの詳細と取り組み

- DRX公式パートナーへの就任： ROGはDRX(https://en.drx.gg/)の公式ゲーミングハードウェアパートナーとして、今後2年間にわたり『VALORANT』『リーグ・オブ・レジェンド』を含む全競技部門（ロスター）を包括的に支援します。- 「ROG Ace Esports コレクション」ラインナップによる競技支援： 選手たちは「ROG Harpe II Ace(https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ii-ace/?utm_source=PR&utm_medium=Link)」や「ROG Falchion Ace 75 HE(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/pbt-keycaps/rog-falchion-ace-75-he/?utm_source=PR&utm_medium=Link)」といった最新のeスポーツ向けデバイスを使用し、日々のトレーニングから公式大会、コンテンツ制作まで、あらゆる活動を展開します。- 次世代製品の共同開発： DRXの選手は、将来的なROG eスポーツ製品の初期テストに参加します。トッププロの視点によるフィードバックを通じて、製品のさらなる進化に直接貢献します。

今後2年間にわたり、ROGはDRXの「公式ゲーミングハードウェアパートナー」として、同組織の『VALORANT』および『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』部門をはじめ、傘下の全ロスターと緊密に連携してまいります。スピード、精度、そして高い信頼性が不可欠なトップレベルの競技シーンにおいて、ROGはDRXの選手たちを全面的にサポートします。eスポーツの過酷な要求に応えるべく設計されたROGのゲーミングデバイスを提供することで、選手たちが世界へ挑むための「最強の武器」としてその戦いを支えます。

また、本提携は機材サポート以外にも、グローバルコンテンツ制作やチームの舞台裏に迫る特集記事、製品開発に向けた知見の共有など、多角的な共同プロジェクトを展開いたします。さらに、プロ選手が大会に向けてどのようにデバイスを微調整し、プロ選手が最高のパフォーマンスを引き出すために行っている工夫やこだわりを紹介する、ファン向けの企画も実施予定です。これらの取り組みを通じ、ファンがDRXの選手をより身近に感じ、ROGの革新的なゲーミングデバイスを体感できる新たな機会を創出してまいります。

競技シーンを支える ROG Ace Esports コレクション

本コラボレーションの中核を担うのが、プロの競技環境を想定し、eスポーツ選手との共同開発によって生まれたゲーミングデバイスのラインナップ「ROG Ace Esports コレクション(https://rog.asus.com/jp/content/ace-esports-collection/?utm_source=PR&utm_medium=Link)」です。パートナーシップ期間中、DRXの選手たちは、高性能eスポーツマウス「ROG Harpe II Ace(https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ii-ace/?utm_source=PR&utm_medium=Link)」や、最新のラピッドトリガー技術を搭載したキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/pbt-keycaps/rog-falchion-ace-75-he/?utm_source=PR&utm_medium=Link)」など、世界のトップシーンで支持されるROG製品を使用し、日々のトレーニングや公式戦、コンテンツ制作に取り組みます。

競技の限界を押し広げるeスポーツパートナーシップ

DRXは、規律を重んじ、常に革新を続ける姿勢でeスポーツ界に輝かしい歴史を刻んできました。2022年の『リーグ・オブ・レジェンド ワールドチャンピオンシップ』での優勝をはじめ、『VALORANT Champions』では2022年と2025年に3位入賞を果たすなど、複数のタイトルで世界的な強豪としてその名を馳せています。最高のパフォーマンスを追求し続けるDRXと、eスポーツの発展を追求し続けるROG。両者が共有するこの価値観が、理想的なパートナーとして手を取り合うこととなりました。

世界トップクラスの選手との協業により、最高のeスポーツ体験を創造

ASUS Gaming & Workspace Gearビジネスユニット ゼネラルマネージャー Kris Huangのコメント： 「eスポーツの世界では、クリック一つ、エイム一つが勝敗を分ける、まさにパフォーマンスが絶対的な価値を持つ場所です。この度のDRXとのパートナーシップは、様々なタイトルで最前線で戦う世界最高の選手たちからたちから製品を次のレベルへと引き上げるための知見を得る貴重な機会となります。世界トップレベルの選手たちからの直接フィードバックを得て、『ROG Ace Esports コレクション』の製品ラインナップをさらに強化していきます。これにより、プロ選手はもちろん、ファンの皆様にも最高のゲーミング体験を提供できると確信しています。」

共通の「挑戦の精神」が導く、卓越性を追求するためのパートナーシップ

DRX CEO Sun Il Yang氏のコメント： 「DRXは『挑戦の精神』を組織の根幹としています。そして、その精神を共有する完璧なパートナーがASUS ROGであると気づきました。最高のパフォーマンスと革新において一切の妥協を許さないROGと連携することで、選手たちが世界の舞台で成功を収めるための、最も強力な武器となるでしょう。ROGと共に卓越性を追求していく未来を、心から楽しみにしています。」

今後の展望：選手との製品共同開発とファンに向けた多彩な企画を展開

本パートナーシップを通じて、DRXの選手たちには今後登場するROG製品の初期テストにご参加いただき、その貴重なフィードバックを製品開発に活かしていきます。これは、製品を最も必要とする選手と共に最高のゲーミングデバイスを創り上げるという、ROGが長年大切にしてきた製品開発の姿勢を継続するものです。

さらに、ファンの皆様にはシーズンを通して、DRXのVALORANTおよびリーグ・オブ・レジェンドチームが使用するデバイスの紹介、ROGとDRXの限定コンテンツの配信、そしてグローバル共同イベントなど、多彩な企画をお届けします。

最新情報は、ROGとDRXの各公式SNSにてお知らせしますので、ぜひご注目ください。

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan