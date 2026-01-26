生きづらさ、虚しさ、理由のない不安。答えは「なにもしない」時間の中にあった――お金のかかる宗教・哲学・心理学に頼らず、人間の原初感覚から生きる意義を取り戻すための一冊『なにもしない絶景』発売。
『なにもしない絶景』（著・稲九郎）
本書について
外見上、何不自由なく生活している人でも、家族や周りの人に言いたくても言えない心のわだかまり、自分でも意識せず押さえ込み鬱屈した感情を持っています。
それを主な原因として、なんの前触れもなく、殺人に及んだり、自ら命を絶ち、周囲の人間に大きなショックを与えるケースも少なくありません。
目次
はじめに
[1]ふところの千年桜
[2]秘すべき絶景
[3]生きるには２つ必要
[4]いい気持ちになるために、生きている
[5]なにもしない事は、一意専心の延長
[6]弟子入りのショック効果
[7]全部手に入れても、むなしくなる理由
[8]想像の舞台で、自己中心的に叫ぶ
[9]くつろいで、なにもしない
[10]なにもしない、の損得勘定
著者プロフィール
稲九郎（いなくろう）
1962年東京生まれ
税理士
4歳の頃、声高に泣き笑い自己主張し、保育士に抱きつき甘える、素直で奔放な保育園児を横目で見、同じ園児でありながらそのような振舞いをしたくても出来ない、分別と表裏のある大人のような自分に、深い悲しみと劣等感を覚える。
17歳の頃、星の王子様ばりの哀愁をこじらせ、独学で心と感情の研究を志す。
サウナホテルフロント、青果市場作業員、カフェ店員、信用金庫職員などを経験。
書籍情報
書籍：なにもしない絶景
著者：稲九郎
出版社：パレード
発売日：2026年1月26日
ISBN：978-4-434-37111-0
仕様：四六判/並製/124ページ
価格：1,000円＋税
Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37111-0.html
Amazon：https://amzn.to/4iSQiwj
出版社情報
母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。
パレードブックスの自費出版
URL：https://www.p-press.jp
TEL：0120-123-455
Mail：paradebooks@parade.co.jp
パレードブックスの書籍紹介
URL：https://books.parade.co.jp
【会社概要】
商号：株式会社パレード
大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社：東京都渋谷区千駄ヶ谷2-10-7
代表取締役：原田直紀
設立：1987年10月20日
資本金：4000万円
事業内容：広告企画・アートディレクション、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』