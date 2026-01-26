生きづらさ、虚しさ、理由のない不安。答えは「なにもしない」時間の中にあった――お金のかかる宗教・哲学・心理学に頼らず、人間の原初感覚から生きる意義を取り戻すための一冊『なにもしない絶景』発売。

本書について

株式会社パレード『なにもしない絶景』（著・稲九郎）

外見上、何不自由なく生活している人でも、家族や周りの人に言いたくても言えない心のわだかまり、自分でも意識せず押さえ込み鬱屈した感情を持っています。

それを主な原因として、なんの前触れもなく、殺人に及んだり、自ら命を絶ち、周囲の人間に大きなショックを与えるケースも少なくありません。





目次

本書は、生活基盤は維持できているものの、生きづらさ、不安、原因不明のストレスを抱える人へ、その解決のため宗教、哲学、心理学、自己啓発などの心や考え方についての教え、あるいは、何らかのコミュニティに救いや支えを求めるものの、それらにナルホドとその時思っていても、後には何も残らず、結局問題解決にならない多くの場合に、その盲点となっている人間の原初的な感覚の視座を示します。

はじめに

[1]ふところの千年桜

[2]秘すべき絶景

[3]生きるには２つ必要

[4]いい気持ちになるために、生きている

[5]なにもしない事は、一意専心の延長

[6]弟子入りのショック効果

[7]全部手に入れても、むなしくなる理由

[8]想像の舞台で、自己中心的に叫ぶ

[9]くつろいで、なにもしない

[10]なにもしない、の損得勘定

著者プロフィール

稲九郎（いなくろう）

1962年東京生まれ

税理士

4歳の頃、声高に泣き笑い自己主張し、保育士に抱きつき甘える、素直で奔放な保育園児を横目で見、同じ園児でありながらそのような振舞いをしたくても出来ない、分別と表裏のある大人のような自分に、深い悲しみと劣等感を覚える。

17歳の頃、星の王子様ばりの哀愁をこじらせ、独学で心と感情の研究を志す。

サウナホテルフロント、青果市場作業員、カフェ店員、信用金庫職員などを経験。

書籍情報

書籍：なにもしない絶景

著者：稲九郎

出版社：パレード

発売日：2026年1月26日

ISBN：978-4-434-37111-0

仕様：四六判/並製/124ページ

価格：1,000円＋税

Paradebooks：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-434-37111-0.html

Amazon：https://amzn.to/4iSQiwj

