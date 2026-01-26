【地球NASAランドセル(R)】　ランドセル工業会が新宿で開催する「2027年新作発表会」に出展！

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、一般社団法人 日本かばん協会 ランドセル工業会が主催する「2027ランドセル新作発表会」に出展いたします。

最新モデルを中心に地球NASAランドセル(R)の2027年度ご入学者向けランドセルをいち早くご紹介・展示いたします。

ランドセル工業会主催「2027ランドセル新作発表会」

日時

2026年1月31日(土)～2月1日(日)

11：00～16：00

会場

ベルサール新宿セントラルパーク

東京都新宿区西新宿6-13-1

住友不動産新宿セントラルパークビル１F



アクセス

都庁前駅（大江戸線）A5出口より徒歩4分

西新宿駅（丸の内線）2番出口より徒歩6分

新宿駅（JR駅）西口より徒歩13分

事前予約制

入場料：無料

ご予約はこちらから

https://ticket.l-ma.co.jp/event/116502/schoolbagpresentation

「2027ランドセル新作発表会」とは

ランドセル工業会に所属するランドセルメーカー20社による最新ランドセルが500本以上展示されます。

最新作や人気商品も実際に手に取り触れて、背負って体験いただけるので、ランドセルの最新トレンドに触れてラン活をスタートできます。



また、会場でもスタンプラリー抽選会や、トークイベント、キッズモデルショー、職人によるランドセルの手縫い実演、キッズパフォーマンスなど、たくさんのイベントが用意され、ご家族で学びながら楽しく展示品を見て回ることができます。

地球NASAランドセル(R)2027年度ラインナップ

新作含むCHIKYUの2027年度ラインナップ商品がいち早くご覧いただける特別な2日間です。

※新作発表会での販売はありません

ランドセル選びの不安や疑問も、スタッフが丁寧にサポートしますので、ラン活が初めての方もお気軽にお立ち寄りください。

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

衝撃吸収材テンパーフォーム(R)

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

画像は2026年度カタログ

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

■地球NASAランドセル(R)のSNS

Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/

Twitter https://twitter.com/chikyunasa

LINE https://lin.ee/z18kMSk