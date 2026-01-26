TAMBURINS 大丸神戸店オープン

株式会社 IICOMBINED JAPAN

型にはまらない美しさを探求するパフュームブランド、TAMBURINS(タンバリンズ)が、2月4日大丸神戸店を新たにオープンいたします。

大丸神戸店1階に位置するTAMBURINS(タンバリンズ)は、代表の香りCHAMO(カモ)をはじめ、優雅な夕焼けの光の中にあるバラの香りを込めたEVENING GLOW(イブニンググロウ)、子犬の夢で広がる無限の想像を表現した香りSUNSHINE(サンシャイン)まで、TAMBURINSのシグネチャーの香りを、Perfume、Shell Perfume Hand、The Egg Lip Balm、Perfume Balmなど、多彩な製品を一つの場所で楽しめます。

また、TAMBURINS 大丸神戸店オープンを記念し、さまざまなプロモーションもご用意しています。

2月4日から11日まではTAMBURINS公式LINEアカウントをフォローしたすべてのご来店のお客様に、Perfume 2mlをプレゼントいたします。

2月4日から15日までは、7,000円(税込)以上のご購入のお客様を対象に、PERFUME CHAMO、EVENING GLOW、BOTTARI 各2mlで構成されたパフュームディスカバリートリオセットをプレゼント。

また、Shell Perfume Hand 15mlサイズは、3月4日までオフラインチャンネルのうちTAMBURINS 大丸神戸店だけに単独で披露されます。

すべてのプロモーションは在庫がなくなり次第終了となります。

昨年、TAMBURINS SHIBUYA FLAGSHIP STOREとTAMBURINS SHIBUYA PARCOを続けて成功裏にオープンし、日本国内の地位を着実に築き上げているTAMBURINSの神戸初進出ということもあり、オープン前より現地の消費者から注目を集めています。

特に、TAMBURINSとStray Kids Felixが共にしたSUNSHINEキャンペーンが、阪急神戸三宮駅周辺で捉えられた以降、関連投稿がSNSを中心に急速に拡散され、今回のオープンに向けた関心と期待を一層高めています。

［TAMBURINS 大丸神戸店］

住所：兵庫県神戸市中央区明石町40 大丸神戸店 1F

営業時間：MON-SUN / 10:00-20:00