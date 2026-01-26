顧客の意思決定メカニズムを解明し成約率を高める「営業心理学研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、顧客の購買心理を深く理解し、成約へと導くための営業心理学研修(https://www.recurrent.jp/listings/sales-sales-psychology)をリリースしました。本研修は、顧客が感情で判断し論理で正当化する心の仕組みを理解し、心理的安全性や返報性の原理を活用した信頼構築、さらにはプロスペクト理論を用いた提案手法までを網羅しています。

根性論ではなく科学的根拠に基づいた具体的な営業技術を実装することで、組織の営業力強化を支援します。オンライン研修にも対応しており、全国の企業で実施可能です。

営業心理学研修【購買意欲を高める手法を磨く】 - 社員研修のリスキル

多様化する顧客ニーズと科学的アプローチの必要性

現代の営業現場では、情報収集の容易化により顧客の選択肢が増加し、意思決定のプロセスが複雑化しています。従来の経験や勘、あるいは根性論に頼る営業スタイルだけでは、顧客の納得感を得て成約に至ることが難しくなっています。

多くの企業では、営業担当者が顧客と深い信頼関係を築き、心理的負担を軽減しながらスムーズに決断を促す手法の習得を求めています。このような背景から、心理学や行動経済学の知見を応用し、顧客の購買意欲を科学的に高めるアプローチが必要とされています。

研修内容の紹介：営業心理学研修研修

タイトル

営業心理学研修(https://www.recurrent.jp/listings/sales-sales-psychology)

受講対象

営業担当者（新入社員、若手社員、中堅社員）

身に付くスキルや目的

本研修は、顧客の意思決定メカニズムを理解し、心理効果を適切に活用して成約率を向上させる具体的な営業手法の習得を目的とします。 受講者は以下のスキルを身に付けます。

本研修の特徴

- 顧客が「感情」で判断し「論理」で正当化する心の仕組みの理解- 心理的安全性や返報性の原理を活用した深い信頼関係の構築- プロスペクト理論やアンカリング効果を用いた、納得感の高い提案スキルの強化- 選択肢過多を防ぎ、一貫性の原理を用いて自然に成約へ導くクロージング技術の実装- 顧客心理の根本的な理解脳の思考モードの違い（システム1とシステム2）を理解し、顧客の認知負荷を下げることでスムーズな意思決定を促す方法を習得します。- 信頼関係を築く心理テクニック自己開示やペーシングを用いて、短時間で顧客との心理的な距離を縮め、本音を引き出す土台を構築します。- 行動経済学の応用による価値最大化現状維持バイアスへの対処や損失回避性の活用、価格提示の心理効果を習得し、顧客が納得して決断できる提案を実現します。

研修カリキュラムを一部抜粋

1. 行動心理学の営業への活用

- 営業と心理学の不可分な関係性：感情で買い論理で正当化するメカニズム- 脳の仕組みと意思決定のメカニズム：システム1とシステム2- 顧客満足の心理的構造：期待値コントロール、ピーク・エンドの法則

2. 価値の最大化 ・現状維持バイアスへの対応

- プロスペクト理論：損失回避性のメカニズム- アンカリング効果と価格の心理学

3. 決断を後押しする

株式会社リスキルについて

- 決定回避の法則：選択肢過多の弊害と絞り込み- コミットメントと一貫性の原理：マイクロコミットメントの積み重ね- テストクロージングと沈黙の活用

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、営業研修(https://www.recurrent.jp/categories/sales)をはじめとする幅広いラインナップを提供しています。「もっと研修を」をコンセプトに、研修を実施しやすい環境を整えるため、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格設定を採用しています。研修準備のフルサポートや、オンライン・対面のハイブリッド対応など、企業のニーズに柔軟に応える体制を構築しています。

※本プレスリリースの内容は、2026年01月時点のものです。