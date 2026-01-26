元・葬儀社勤務の作者がえがくリアルお葬式ドラマ『お葬式にJ-POP』が「ヤングアニマルWeb」にて３巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社(C)Kimura／白泉社

ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！

『お葬式にJ-POP』（Kimura）3巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

2/8(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『お葬式にJ-POP』（Kimura）あらすじ】

お葬式には故人様と関係者だけのドラマがあります。ポンコツ大学生の塩山あかりは大苦戦の就活でやっと内定を得る。それは葬儀社。激務かつ精神的にもヘビーな業務だが、あかりは…？ 元・葬儀社勤務の作者がえがくリアルお葬式ドラマ！

「ヤングアニマルWeb」こちらから↓

https://younganimal.com/episodes/2ea71f4d01fe3

コミックス１～８巻堂々完結！！

「お葬式にJ-POP 8」（Kimura）書影 白泉社お葬式にJ-POP 8

■著者名： Kimura

■JDCNコード：592XXXXXosojpop00811

■シリーズ名：電子版のみ

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2025.3.12

【コミックス限定おまけ「黒田さんのその後」13ページ描き下ろし収録！】いつか身内の葬儀をおこなう日が来てしまう。葬儀社に就職したあかりは、そこで数々の別れと涙を見てきた。そしてついに、あかり自身にも別れが…。体調を崩した祖母が入院し、どうやら長くないらしい。それでも祖母は病室で「あかりのウェディングドレス姿を見るまでは死ねないね」と言う。その言葉があかりはどうしても脳裏から離れない。そして…？ あかりと恋人のタカヒロが見つけ出した、人生と死についての答えとは！？ 元・葬儀社勤務の作者がえがく、リアルお葬式ドラマ！