元・葬儀社勤務の作者がえがくリアルお葬式ドラマ『お葬式にJ-POP』が「ヤングアニマルWeb」にて３巻無料キャンペーン実施！！
ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！
『お葬式にJ-POP』（Kimura）3巻無料キャンペーン実施！！
※会員限定で無料になる話も含まれます。
2/8(日)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【『お葬式にJ-POP』（Kimura）あらすじ】
お葬式には故人様と関係者だけのドラマがあります。ポンコツ大学生の塩山あかりは大苦戦の就活でやっと内定を得る。それは葬儀社。激務かつ精神的にもヘビーな業務だが、あかりは…？ 元・葬儀社勤務の作者がえがくリアルお葬式ドラマ！
「ヤングアニマルWeb」こちらから↓
https://younganimal.com/episodes/2ea71f4d01fe3
コミックス１～８巻堂々完結！！
■著者名： Kimura
■シリーズ名：電子版のみ
■定価：715円（本体650円＋税10%）
■発売日：2025.3.12
【コミックス限定おまけ「黒田さんのその後」13ページ描き下ろし収録！】いつか身内の葬儀をおこなう日が来てしまう。葬儀社に就職したあかりは、そこで数々の別れと涙を見てきた。そしてついに、あかり自身にも別れが…。体調を崩した祖母が入院し、どうやら長くないらしい。それでも祖母は病室で「あかりのウェディングドレス姿を見るまでは死ねないね」と言う。その言葉があかりはどうしても脳裏から離れない。そして…？ あかりと恋人のタカヒロが見つけ出した、人生と死についての答えとは！？ 元・葬儀社勤務の作者がえがく、リアルお葬式ドラマ！