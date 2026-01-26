オプロ、Salesforce AppExchange上で「Peppol Connector by OPRO」を発表

株式会社オプロ

株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見一典、以下「オプロ」）は本日、パートナーアプリと専門家向けの主要なエンタープライズマーケットプレイスSalesforce AppExchange上でSalesforce連携デジタルインボイス送信サービス「Peppol Connector by OPRO」を発表しました。これにより、お客様がSalesforceに保存された請求データを、国際標準のデジタルインボイス仕様であるPeppolネットワークを通じて安全かつ効率的に送信できるよう支援します。「Peppol Connector by OPRO」は、日本のデジタルインボイス標準仕様であるJP PINTに準拠し、既存のSalesforce請求データを一括で変換・送信できるアプリケーションです。



Salesforceと直接連携された「Peppol Connector by OPRO」は、現在AppExchangeのhttps://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=35ae774d-0de0-4ccb-80ee-f969560d0e30から入手いただけます。

「Peppol Connector by OPRO」

「Peppol Connector by OPRO」は、Salesforce上に保存された請求データを、日本のデジタルインボイス標準仕様であるJP PINTに準拠した形式に変換し、Peppolネットワークを通じてデジタルインボイスとして送信できるアプリケーションです。Peppolの4コーナーモデルにおけるC1（売り手）に相当する送信側機能を提供します。

Peppol IDを未取得の企業でも、法人番号や適格請求書発行事業者番号を基にID発行を支援できるため、デジタルインボイスへの移行をスムーズに開始できます。ファーストアカウンティング社の提供するPeppolアクセスポイントAPIを介してPeppolネットワークに接続し、Salesforce上から安全かつ確実に請求データを送信できます。

開発背景

国内外の取引が多様化する中、請求書の発行・送付業務ではフォーマットの違いや手作業による転記ミス、処理遅延といった課題が依然として残っています。また、国際標準の電子請求書ネットワークであるPeppolの仕組みを日本国内で活用する動きが進み、複数の企業が対応を開始しています。こうした状況を受け、オプロは、「Peppol Connector by OPRO」を通じて、既存のSalesforce請求データを最小限の業務変更で標準仕様に変換し、安全かつ効率的にデジタルインボイスを送信できる環境を整備しました。

主な機能

- 自社（売り手）および顧客（買い手）情報の登録・管理- JP PINT対応の請求データオブジェクト群とマッピング設定- 既存請求データをJP PINT形式に一括変換- Peppolルール準拠の検証機能と送信履歴管理- Peppol IDの照合および発行支援- Salesforce上で完結するUIによる非同期変換処理

Peppolとは

Peppol（Pan European Public Procurement Online）は、欧州で生まれた電子取引ネットワークの国際標準仕様で、請求書などの電子文書を安全かつ相互運用的に送受信するための仕組みです。各国の事業者はPeppol IDを取得し、認定されたアクセスポイントを経由してデータを交換します。

発表に対するコメント

株式会社オプロ 取締役 マーケティング本部 本部長の吉田順一は、次のように述べています。

「『Peppol Connector by OPRO』は、デジタルインボイスの国際標準であるPeppolに対応し、Salesforce上の請求業務を電子化できるようにしたものです。日本国内でのPeppol活用の広がりを支え、企業の業務効率化とコンプライアンス対応を両立できる環境を提供します」

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は、次のように述べています。

「『Peppol Connector by OPRO』がAppExchangeに追加されたことを歓迎します。JP PINT準拠のデジタルインボイス送信機能により、お客様のビジネストランスフォーメーションを加速させます。AppExchangeは、お客様のビジネスニーズに合ったアプリケーションやエキスパートをお客様とつなぐために、常に進化し続けています」

Salesforce、AppExchangeなどはsalesforce.com, inc.の商標です。

Salesforce AppExchangeについて

Salesforce AppExchangeは世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。2006年のローンチ以降、8,000件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,300万件の顧客導入を有するAppExchangeは、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションやSalesforce認定コンサルタントとお客様を結びつけます。

・LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/salesforce/mycompany/verification/)とX(https://twitter.com/salesforce)でSalesforceをフォローする

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

・https://corp.opro.net/