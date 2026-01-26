富山と神戸の港町を食でつなぐ ｜ 富山を代表する蔵元『満寿泉・桝田酒造店』×神戸港を一望するイタリアンレストラン「OCEAN PLACE」のコラボディナーを2月28日(土)に開催

株式会社クレ・ドゥ・レーブ

株式会社クレ・ドゥ・レーブ（本社：神戸市 代表取締役社長：村井 宏輔）は、神戸・メリケンパークの海洋博物館2階にて運営するイタリアンレストラン『OCEAN PLACE』において、「満寿泉」を擁し富山を代表する日本酒の蔵元『桝田酒造店』とのコラボレーションディナーを、2月28日（土）に一日限定で開催します。

桝田酒造店は明治26年創業。昭和40年代半ばから吟醸酒造りを始めた、吟醸酒のパイオニア的存在です。伝統を守りつつ、ワイン樽やワイン酵母を使って日本酒を醸したり、スコッチウイスキー「シーバスリーガル」とコラボ商品を開発するなど、世界を見据えた挑戦を続けておられます。

江戸時代から北前船の交易で栄えた、富山市北部の港町・岩瀬に位置し、明治に開港し異国の食文化を取り入れて発展してきた港町・神戸と通じる点も多く、この度のコラボレーションに至りました。

コラボディナーのテーマは、「イノベーションする日本酒×イタリアンの調和」

食材は、冬の味覚に加えて春の訪れを感じる富山の海産物などに兵庫の食材を取り入れる形で、この日限定のオリジナルコースをOCEAN PLACEシェフ加藤が創り上げます。そして、両者で試食を重ねて完成した、料理と日本酒のペアリングコースを来場者に提供。満寿泉の酒造りについて桝田酒造店・取締役からお話をうかがいながら、心ゆくまで味わっていただきます。

富山と神戸、日本酒とイタリアン。地域や和洋のカテゴリーを超えて、つくり手の想いが息づく食体験を届けます。

桝田取締役と加藤シェフ、ソムリエ角崎で行ったペアリング試食会満寿泉の生酒から純米大吟醸などバリエーション豊かにセレクト

日本酒「満寿泉・桝田酒造店」×イタリアン「OCEAN PLACE」一日限定コラボディナー

日時：2月28日（土）17:30～

会場：レストラン「オーシャンプレイス」（神戸メリケンパーク内・神戸海洋博物館2階）

料金：おひとり様 \16,500（税込）

内容：コース料理８品＆日本酒8種のペアリングコース

満寿泉の酒造りに関するお話（桝田酒造店 取締役より）とともに堪能していただけます。

詳細内容・予約はこちら :https://www.oceanplace-kobe.com/topics/detail.php?id=116

《コースメニュー》

富山の旬の海産物や、真カジキのこぶ締め・蛍烏賊の沖漬けなどの郷土料理に

兵庫の食材を組み合わせた、この日限定のメニューです。

アミューズ

・白エビと米のチップ

・生ハムと苺

・蕪のスープ

・人参のムース

前菜

・真カジキ こぶ締め

温前菜

・淡路産伝介穴子 蛍烏賊の沖漬け

パスタ

・紅ズワイ蟹 ラザーニャ

魚

・鮟鱇 白子のスプーマ

肉

・和牛イチボ 黒ニンニクのピュレ

デザート

・米麹のパンナコッタ

・塩麹のカンノーリ

＊メニューは食材の仕入れ等により変更の可能性がございます。

廻船問屋の重厚な町家が連なる東岩瀬の街の中、北アルプス立山連峰を源とする常願寺川系伏流水で「満寿泉」は醸されます。

「満寿泉」の酒造りや魅力をイベント当日お話しいただく桝田 敬太郎氏

富山県富山市出身。大学卒業後、銀行や大手證券会社での勤務を経て、桝田酒造店に入社。

極少量生産と最高級の品質で知られ、世界中のワインマニアの心を揺さぶるカリフォルニアのプレミアムワイナリーScreaming Eagleなどでも知見を広げた後、桝田酒造店 取締役に就任。父は桝田酒造店 五代目・桝田 隆一郎氏。

イタリアンレストラン「OCEAN PLACE」

神戸の海と空、みなとを一望する景色とともに味わうイタリアン

船の帆と波をモチーフにしたランドマーク・神戸海洋博物館の2階に位置する「オーシャンプレイス」。

きらめく海や青い空、ポートタワー、ハーバーランドなど みなと神戸をパノラマビューで眺められる特等席で港町ならではの食材にこだわったシェフ特製「みなとイタリアン」を楽しんでいただけます。

レストラン「OCEAN PLACE（オーシャンプレイス）」

兵庫県神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F

◇営業時間 ランチ11:30～15:00 ディナー17:30～21:30

◇定休日 火・水曜日

◇事業内容 レストラン・ウェディング・イベント＆パーティー

公式HP https://www.oceanplace-kobe.com/ (https://www.oceanplace-kobe.com/)

OCEAN PLACEを運営する「株式会社クレ・ドゥ・レーブ」について

Mission 「ありがとう」の先にある感動を創る We are the "Heart Factory"

Vision ホスピタリティのプロフェッショナルとして、「次世代」と「地域」の豊かさを実現する

レストランでは、神戸・大阪エリアのシンボリックなロケーションにおいて、最高の景色と料理、サービスでお客様の心の温度が上がるシーンを創り出しています。

代表者 代表取締役社長 村井 宏輔

設立 2003年12月

所在地 神戸市中央区北野町1-5-7

事業 結婚式・フォト・レストラン・カフェ・イベント・宴会・ケータリング・サービス業務の企画・運営・管理

運営施設

- SOLA KOBE （神戸市中央区北野町1-5-4）- TOAST （神戸市中央区北野町1-5-10）- 鶴見ノ森 迎賓館 （大阪市鶴見区緑地公園2-163）- THE SORAKUEN （神戸市中央区中山手通5-3-1）- OCEAN PLACE （神戸市中央区波止場町2-2 神戸海洋博物館2F ）- BOTANICAL HOUSE （大阪市鶴見区緑地公園2-163）- PORT TERRACE （神戸市中央区波止場町5－5神戸ポートタワー 低層3・4階）- sasa (大阪府豊中市服部緑地1－8)- NELU高麗橋 （大阪市中央区高麗橋2丁目6－4）

公式サイト https://www.cdr-heart.com/