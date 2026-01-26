JIMMY CHOO、小木 “Poggy” 基史氏のスタイル・キュレーター就任を祝してパリでイベントを開催

Jimmy Choo Tokyo 株式会社Archie Madekwe（左から）Sandra Choi、Romeo Beckham、小木 “Poggy” 基史Kelly Rutherford

2026年1月24日、パリ - 英国のグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドJIMMY CHOOのクリエイティブ・ディレクター、Sandra Choi（サンドラ・チョイ）と、小木 “Poggy” 基史氏は、パリ・ファッションウィーク メンズ期間中、名高いCaviar Kaspia（キャビア・カスピア）にてエクスクルーシブなディナーを共同開催しました。

本ディナーは、Poggy氏がJIMMY CHOO MEN’S COLLECTIONのスタイル・キュレーターに就任したことを祝うものでした。これはサンドラ・チョイとの長年にわたる関係性を背景に、クラフツマンシップ、カルチャー、そして個性を軸に、現代的なメンズウェアという共通のビジョンのもとで育まれた創造的なパートナーシップです。

会場にはJIMMY CHOOのグローバルコミュニティやブランドのフレンズたちが集い、Romeo Beckham（ロメオ・ベッカム）、Kelly Rutherford（ケリー・ラザフォード）、Aron Piper（アロン・パイパー）、Archie Madekwe（アーチー・マデクウィ）、Michel Gaubert（ミシェル・ゴベール）、Alexander Fury（アレクサンダー・フューリー）、Quentin de Briey（クエンティン・デ・ブリエ）やSarah Andelman（サラ・アンデルマン）をはじめとする著名なゲストが来場しました。

当日のサウンドトラックはSEES00000が手がけました。

【ABOUT JIMMY CHOO】

JIMMY CHOOは、1996年に設立されたグローバルラグジュアリーアクセサリーブランドです。グラマラスな感性と遊び心あふれる大胆なスピリットを持ち合わせ、自信を呼び覚ますスタイルと卓越したクラフツマンシップを誇り、セレブリティの装いやレッドカーペットスタイルで知られています。ブランドの革新的精神と伝統的技術を融合させ、レディースシューズ、ハンドバッグ、フレグランス、アクセサリーの多彩なコレクションを展開するとともに、メンズコレクションも拡充しています。CEOのハナ・コールマンとクリエイティブ・ディレクターのサンドラ・チョイは「グラマラスな魅力、オプティミズム、喜び」をビジョンに掲げ、世界に誇るグローバルブランドを築き上げてきました。JIMMY CHOOはグローバルファッションラグジュアリーグループであるカプリホールディングス（ニューヨーク証券取引所：CPRI）の傘下ブランドです。