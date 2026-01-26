³ô¼°²ñ¼Ò¤²¤ó¤ÇÀ¾ì ±©À¸ÇÀ¾ì¡¡2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ) ¿Íµ¤5ÉÊ¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤¤¤Á¤´¼í¤ê¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¡～Ä¾Çä½ê³°ÊÉ¤Ø¿·¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â´°À®～
ÅÏÊÕ¥Ñ¥¤¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤²¤ó¤ÇÀ¾ì(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°¤Éô ÌÐ´î)¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©±©À¸»Ô¤Ë¤¢¤ë±©À¸ÇÀ¾ì¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤²¤ó¤ÇÀ¾ì¤Î¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¤Ï¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎãÇ¯Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âè£²²óÁ´¹ñ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºë¶Ì¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¤«¤ª¤êÌî¡×¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¡ÖÎø¤ß¤Î¤ê¡×¡Ö¤è¤Ä¤Ü¤·¡×¤Î¿Íµ¤5ÉÊ¼ï¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤¤Á¤´´Ñ¸÷ÇÀ±à¡Ö¤²¤ó¤ÇÀ¾ì ±©À¸ÇÀ¾ì¡× ³µÍ×
½»¡¡¡¡½ê¡§¢©348-0013 ºë¶Ì¸©±©À¸»ÔÆüÌî¼ê¿·ÅÄ»úÁÚÃ£24
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-538-1215
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡§30～15¡§00 ¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü¡Ë
¢¨ ÇÀ¾ì¤ÎºÏÇÝ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìÉð°ËÀªºêÀþ¡¢ÃáÉãÅ´Æ» ±©À¸±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó20Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»±©À¸IC¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó5Ê¬
Ãó ¼Ö ¾ì ¡§±©À¸¿å¶¿¸ø±àÆîÂ¦Ãó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³Í½ÌóÊýË¡
²¼µ¤²¤ó¤ÇÀ¾ì¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sedia-green.co.jp/farm/index.html
¢£³µÍ×
¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³ ÎÁ¶âÉ½
¤¤¤Á¤´¼í¤êÂÎ¸³Í½Äê»þ´Ö ¡ÊÀâÌÀ5Ê¬+¤¤¤Á¤´¼í¤ê30Ê¬¡Ë
1Æü4ÏÈ ¡¡£±.9:30～ £².11:00～ £³.12:30～ £´.14:00～
¢¨³«»Ï»þ´Ö¤Þ¤Ç¤Ë¼õÉÕ¤ò¤ªºÑ¤Þ¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¾Çä½ê³°ÊÉ¤Î¿·¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¤ªÅÚ»ºÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ
´Ñ¸÷ÇÀ±àÆâ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿Ä¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤¤¤Á¤´¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤ßÉôÌç¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¤Ù¤Ë¤¿¤Þ¡×¤ä¡¢¡Ö¤«¤ª¤ê¤ó¡×¡Ö¤ª¤¤£Ã¥Ù¥êー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¼ï¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸¤Î¤¤¤Á¤´¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ó¥¸¥ã¥à¡×¡Ö¤¤¤Á¤´ÍÓæ½¡×¡Ö¤¤¤Á¤´¹ÈÃã¡×¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¾Çä½ê¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅÚ»ºÉÊ£±ÅÀ°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¤òÇÛÉÛÃæ¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤â¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¾Çä½ê¤ÎÅ¹ÊÞ³°ÊÉ¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëµÇ°¼Ì¿¿¤ä¤ªÅÚ»ºÁª¤Ó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¸¤Î¤¤¤Á¤´¤ä²Ã¹©ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤²¤ó¤ÇÀ¾ì¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¤²¤ó¤ÇÀ¾ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://genkinojyo.official.ec/
¡¦¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¡¡https://www.tabechoku.com/producers/23157
¡¦¥Ý¥±¥Þ¥ë¡¡https://x.gd/n918p
¢£¡Ö¤²¤ó¤ÇÀ¾ì ±©À¸ÇÀ¾ì¡×¡¡ºÏÇÝÉÊ¼ï
º£¸å¤â¤²¤ó¤ÇÀ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¾Ð´é¤È¡È¤²¤ó¤¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÏÊÕ¥Ñ¥¤¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ ¼Ò Ì¾¡§ÅÏÊÕ¥Ñ¥¤¥×³ô¼°²ñ¼Ò
½ê ºß ÃÏ¡§¢©100-0004 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-3-2¡¡·ÐÃÄÏ¢²ñ´Û12F
ÅÅ ÏÃ ÈÖ ¹æ¡§03-6478-1330¡ÊÂå¡Ë
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÅÏÊÕ ·½Í´
½¾ ¶È °÷ ¿ô¡§6,178Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß ¥°¥ëー¥×¹ç·×¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.sedia-system.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡Î ¿å¤È½»¤Þ¤¤¤Î»ö¶È ¡Ï
¡¦´É¹©µ¡ºà¤ÎÈÎÇä¡¿ÇÛ´Éºà¡¢¥Ð¥ë¥ÖÎà¡¢¥Ý¥ó¥×¡¢±ÒÀ¸´ï¶ñ¡¢µëÇÓ¿å¶â¶ñ¤Û¤«
¡¦½»ÂðÀßÈ÷µ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¿½»Àßµ¡´ï¡¢·úºà¡¢¶õÄ´µ¡´ï¡¢¿ßË¼µ¡´ï¡¢µëÅòµ¡´ï¤Û¤«
¡¦ÅÅÀß»ñºà¤ÎÈÎÇä¡¿ÅÅµ¤¹©»öºàÎÁ¡¢ÅÅÀþ¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¢ÇÛÅÅµ¡´ï¤Û¤«
¡Î ¥°¥êー¥ó»ö¶È ¡Ï
¡¦²¹¼¼¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢ÈÎÇä¡¿
¡¡³Æ¼ï²¹¼¼¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢³Æ¼ï¥°¥êー¥ó¥Ï¥¦¥¹¤ª¤è¤ÓÉôÉÊ¡¦»ñºà¡¢³Æ¼ïÈïÊ¤»ñºà¡¢Þõ¿åÁõÃÖ¡¢
¡¡¼«Æ°¥«ー¥Æ¥óÁõÃÖ¡¢Å·Áë¡¦Â¦Áë³«ÊÄÁõÃÖ¡¢ÎäÃÈË¼ÁõÃÖ¡¢²¹¼¼´Ä¶À©¸æÁõÃÖ¡¢ÍÜ±ÕºÏÇÝ¥·¥¹¥Æ¥à¤Û¤«