Maison terrier × because Interview Volume 2

写真拡大 (全8枚)

株式会社ビコーズ


Maison terrier × because はじめてのコラボレーションストーリー


犬をモチーフにしたお菓子やグッズを手がける「Maison terrier」と、


雨の日も晴れの日も、日常にそっと彩りを添えるウェザーグッズを提案する「because」


そんな二つのブランドが出会い、はじめてのコラボレーションが実現しました。


メゾン・テリアを手がける横尾かなさんへのインタビュー第2弾では、becauseオリジナルで制作されたお菓子にまつわるお話や、横尾さんがこの傘を持って出かけてみたい場所、そしてこれからの展望についてお聞きしています。



【インタビュー公開先】


「because」公式ブランドサイト・SNSにて順次公開中


▶︎楽天オンラインストア: インタビューVol.2(https://www.rakuten.co.jp/because-umbrella/contents/maisonterrier/interview02/)


▶︎Instagram: https://www.instagram.com/because_info/


【コラボのインスピレーション】

今回特別に制作いただいた、コラボオリジナルのお菓子「傘をもった犬」モチーフに込めた想いやインスピレーション、そして、完成した傘を持ってお出かけしたい場所について語っていただきました。


アイディア段階のラフ画や、傘をさした横尾さんのかわいらしい姿など、見どころもたくさんです。


ぜひ、楽天オンラインサイトにてご覧ください。



実際に折りたたみ傘を手に取る横尾さん


どちらの傘を持ってお出かけしようかな？

今回のコラボレーションで誕生したMaison terria × because 傘

メゾン・テリアの表情豊かな犬モチーフのお菓子たち。


雨の日が待ち遠しい、やさしい雰囲気のビニール傘に仕上がりました。



Clear Umbrella Maison terrier \3,190(税込)

Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(税込)


2026年1月19日(月)～予約販売スタート！予約特典はオリジナルお菓子プリントの缶ミラー

楽天オンラインサイトにて予約購入してくださった方に、


先着でメゾン・テリア×ビコーズのコラボお菓子プリント缶ミラーをプレゼント！


※数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承くださいませ。




▶︎Clear Umbrella Maison terrier \3,190(税込)　販売ページはこちら(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/b-563572/)


▶︎Clear Umbrella Maison terrier Mini \3,190(税込)　販売ページはこちら(https://item.rakuten.co.jp/because-umbrella/b-056372/)



横尾かなさん

1996年東京生まれ。都立工芸高等学校インテリア科卒業後、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科にてテキスタイルを専攻。



卒業後はアパレル店、東京・国立の菓子店foodmood勤務を経て、大好きな犬をモチーフにしたお菓子を作るアトリエMaison terrier(メゾン・テリア)を手がけ、都内近郊でのイベント出店を中心に活動中。







株式会社ビコーズ/ビコーズ(because)は、東京のレイングッズブランド。

1994年設立の株式会社ビコーズが、自社ブランドとして「ビコーズ(because)」をスタート。



ブランドコンセプトは「どんな天気でも楽しみを持てる日常を」。雨の日も晴れの日も、素敵な日常を彩る、雨傘、日傘、レインコートなど、ウェザーグッズを提案する。



becauseの他にサスティナブルをコンセプトにしたレイングッズブランド（U-DAY）も展開している。





公式HP：https://www.because-jp.com


公式EC：https://www.rakuten.ne.jp/gold/because-umbrella/


株式会社ビコーズ


所在地：東京都世田谷区祖師谷3-12-12


TEL:03-5490-7186


設立:1994年3月


代表者:渡辺一徳


レイングッズの企画、製造、卸売、小売


【お問合せ先】


株式会社ビコーズ　広報担当：太田


〒157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-12-12


TEL:03-5490-7186 FAX:03-5490-0571


メールアドレス：s.ota@because-jp.com