【P・SPO×あしカラダ】愛媛マラソン完走者応援コラボ企画を実施！完走者に「下半身集中コース」無料提供！！

リラクゼーション「あしカラダ」およびP・SPO（ピー・スポ）は、2026年2月1日（日）に開催される「愛媛マラソン」において、マラソン完走者を応援するコラボレーション企画を実施いたします。


本キャンペーンでは、愛媛マラソンを完走されたランナーの皆さまを対象に、レース後の疲労回復を目的とした**「下半身集中コース」を無料で提供**いたします。長時間のランニングによって負担がかかりやすい脚部・臀部・腰回りを中心に、専門スタッフがケアを行い、身体のコンディション回復をサポートします。


マラソン完走という大きな達成を称えるとともに、ランナーの皆さまが次の目標に向けて安心して走り続けられるよう、地域に根ざしたサポートを行ってまいります。


今後もあしカラダおよびP・SPOは、スポーツを楽しむすべての方の健康づくりとパフォーマンス向上を支援してまいります。


キャンペーン概要

愛媛マラソン応援オリジナルTシャツプレゼント

愛媛マラソンのエントリー当選画面を有人店舗にてご提示いただくと、オリジナルTシャツをプレゼント！　※先着１５０名様限定


完走者限定「下半身集中コース」を無料プレゼント

P-SPOオリジナルTシャツを着用して愛媛マラソンを完走・写真撮影をされた方にあしカラダの人気メニュー「下半身集中コース」無料施術特典をプレゼント！　※撮影した写真を提示でGET


※施術が受けられる有効期限は2月末日までとなりますのでご注意ください。

特典をＧＥＴする方法

１.　友人店舗にて愛媛マラソン当選画面の提示→オリジナルTシャツをＧＥＴ


２.　配布されたオリジナルＴシャツを着用して完走＆写真撮影(オリジナルＴシャツを着たご本人様と完走の賞状が写った写真必須)


３.　撮影した写真を後日あしカラダの受付にてご提示いただくと「下半身集中コース」が無料で受けられます。　※無料施術はご本人様１回限り


あしカラダへの予約方法

あしカラダは、松山にあしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)とあしカラダ空港通り店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)と２店舗あります。


ホットペッパーにて【愛媛マラソン完走者限定　下半身集中コース】というメニューを選択して、ご予約下さい。


※有効期限：２６年２月末日まで


※こちらのメニューのネット予約はホットペッパーでのみ可能ですので、それ以外はお電話にてご予約のお問い合わせください。


下半身集中コースについて


通常は平日限定でのメニューになります。

【下半身集中コース】は、腰～足にかけてのもみほぐし施術３０分と足裏の施術３０分を掛け合わせたコースメニューとなっております。


通常は「平日限定」でのメニューなのですが、今回の愛媛マラソンキャンペーンでは曜日関係なくご予約可能ですので、いつでもご予約ください！


※キャンペーンの有効期限は２月末日までとなっており、混雑も予想されますのでお早めにご予約くださいね♪(３月以降は適用外となりますのでお気を付けください)


その他あしカラダの人気メニューについて

全身揉みほぐし

60分(\3,700)



90分(\5,400)



120分(\7,000)


アジア式(足裏クリーム)

30分(\2,600)



60分(\5,000)


英国式(オイル)

30分(\3,100)



60分(\6,100)


アロマテラピー(女性限定)

60分(\5,300)



90分(\8,000)



120分(\10,200)






その他のメニューもございます。詳細を知りたい方ははお問い合わせください。


会社情報

店舗名：あしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)


所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階


営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)


TEL：0120-695-427



店舗名：あしカラダ空港店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)


所在地：愛媛県松山市空港通1丁目15-1


営業時間：10：00～23：00(最終受付22時)


TEL：0120-695-427


その他：駐車場完備(約20台)、P・SPO空港店(https://pspo.jp/kuukou/)/P・stretch併設(https://stretch.pspo.jp/)




会社概要

株式会社三福テンダーネス
代表取締役社長　村上　晃平

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3


担当：大内圭介/鎌倉令羅


TEL：0120-695-427


　　　　　


当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めて参ります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。