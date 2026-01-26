【P・SPO×あしカラダ】愛媛マラソン完走者応援コラボ企画を実施！完走者に「下半身集中コース」無料提供！！

株式会社三福ホールディングス

リラクゼーション「あしカラダ」およびP・SPO（ピー・スポ）は、2026年2月1日（日）に開催される「愛媛マラソン」において、マラソン完走者を応援するコラボレーション企画を実施いたします。

本キャンペーンでは、愛媛マラソンを完走されたランナーの皆さまを対象に、レース後の疲労回復を目的とした**「下半身集中コース」を無料で提供**いたします。長時間のランニングによって負担がかかりやすい脚部・臀部・腰回りを中心に、専門スタッフがケアを行い、身体のコンディション回復をサポートします。

マラソン完走という大きな達成を称えるとともに、ランナーの皆さまが次の目標に向けて安心して走り続けられるよう、地域に根ざしたサポートを行ってまいります。

今後もあしカラダおよびP・SPOは、スポーツを楽しむすべての方の健康づくりとパフォーマンス向上を支援してまいります。

キャンペーン概要

愛媛マラソン応援オリジナルTシャツプレゼント

愛媛マラソンのエントリー当選画面を有人店舗にてご提示いただくと、オリジナルTシャツをプレゼント！ ※先着１５０名様限定

完走者限定「下半身集中コース」を無料プレゼント

P-SPOオリジナルTシャツを着用して愛媛マラソンを完走・写真撮影をされた方にあしカラダの人気メニュー「下半身集中コース」無料施術特典をプレゼント！ ※撮影した写真を提示でGET

特典をＧＥＴする方法

※施術が受けられる有効期限は2月末日までとなりますのでご注意ください。

１. 友人店舗にて愛媛マラソン当選画面の提示→オリジナルTシャツをＧＥＴ

２. 配布されたオリジナルＴシャツを着用して完走＆写真撮影(オリジナルＴシャツを着たご本人様と完走の賞状が写った写真必須)

３. 撮影した写真を後日あしカラダの受付にてご提示いただくと「下半身集中コース」が無料で受けられます。 ※無料施術はご本人様１回限り

あしカラダへの予約方法

あしカラダは、松山にあしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)とあしカラダ空港通り店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)と２店舗あります。

ホットペッパーにて【愛媛マラソン完走者限定 下半身集中コース】というメニューを選択して、ご予約下さい。

※有効期限：２６年２月末日まで

※こちらのメニューのネット予約はホットペッパーでのみ可能ですので、それ以外はお電話にてご予約のお問い合わせください。

下半身集中コースについて

通常は平日限定でのメニューになります。

【下半身集中コース】は、腰～足にかけてのもみほぐし施術３０分と足裏の施術３０分を掛け合わせたコースメニューとなっております。

通常は「平日限定」でのメニューなのですが、今回の愛媛マラソンキャンペーンでは曜日関係なくご予約可能ですので、いつでもご予約ください！

※キャンペーンの有効期限は２月末日までとなっており、混雑も予想されますのでお早めにご予約くださいね♪(３月以降は適用外となりますのでお気を付けください)

その他あしカラダの人気メニューについて

全身揉みほぐし

60分(\3,700)

90分(\5,400)

120分(\7,000)

アジア式(足裏クリーム)

30分(\2,600)

60分(\5,000)

英国式(オイル)

30分(\3,100)

60分(\6,100)

アロマテラピー(女性限定)

60分(\5,300)

90分(\8,000)

120分(\10,200)

その他のメニューもございます。詳細を知りたい方ははお問い合わせください。

会社情報

店舗名：あしカラダ大街道店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000278593/)

所在地：愛媛県松山市二番町3-8-21久保豊二番町ビル2階

営業時間：10:00～25:00(最終受付24時)

TEL：0120-695-427

店舗名：あしカラダ空港店(https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000403924/)

所在地：愛媛県松山市空港通1丁目15-1

営業時間：10：00～23：00(最終受付22時)

TEL：0120-695-427

その他：駐車場完備(約20台)、P・SPO空港店(https://pspo.jp/kuukou/)/P・stretch併設(https://stretch.pspo.jp/)

会社概要

株式会社三福テンダーネス代表取締役社長 村上 晃平

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-3

担当：大内圭介/鎌倉令羅

TEL：0120-695-427

当サロンは今後も、お客様一人ひとりに寄り添いながら、心と身体を癒すサービスの充実に努めて参ります。ぜひこの機会に、進化した癒しの空間をご体感ください。