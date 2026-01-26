「MURUA(ムルーア)」 ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」デザインの限定コレクションが1月26日より予約販売スタート

MARK STYLER株式会社MURUA ディズニーキャラクター「ミッキーマウス」デザインの限定コレクション

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区) が運営する「MODE to MOOD」をコンセプトに掲げるレディースブランド「MURUA(ムルーア)」は、世界中で愛され続けるキャラクター「ミッキーマウス」をモチーフとした限定コレクションおよびセレクトアイテムとしてマスコットを、2026年1月26日(月)より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」にて予約販売を開始します。店頭での販売は2月中旬頃予定しております。

WEB URL：http://s.runway-ch.jp/mu_0126

本コレクションでは、MURUAならではのモードな感性と遊び心を融合させた、全3型のアイテムを展開。スウェット、ニット、バッグには、1930年代のミッキーマウスを代表する象徴的な黒目のアートスタイルである通称“ボタンアイ”を採用し、視線を惹きつけるデザインに仕上げました。その他、セレクトアイテムとしてボールチェーン付きマスコットも発売します。日常のスタイリングに取り入れやすく、シンプルなコーディネートのアクセントとしても映える、主役級の存在感を放つラインナップとなっています。

■商品概要

商品名：【ミッキーマウス】フロッキーデザインスウェット

価 格：8,910円(税込)

カラー：アイボリー、グレー

サイズ：フリーサイズ

【ミッキーマウス】フロッキーデザインスウェット【ミッキーマウス】フロッキーデザインスウェット

フロントに大胆に配置した大きな「ミッキーマウス」のアートが目を引くスウェット。

コンパクトなシルエットがモードなムードを演出し、カジュアルながらも洗練された印象に仕上げました。袖部分にはサイドから見た際にもアクセントになるネームデザインをプラス。デニムはもちろん、タイトスカートやロングブーツなど女性らしいアイテムと合わせたMURUAらしいミックススタイルがおすすめです。

商品名：【ミッキーマウス】ジャガードニット

価 格：9,900円(税込)

カラー：レッド、グレー

サイズ：フリーサイズ

【ミッキーマウス】ジャガードニット【ミッキーマウス】ジャガードニット

「ミッキーマウス」のロゴとお顔を総柄で表現した、存在感抜群のニットトップス。

キャッチーなモチーフでありながら、MURUAらしいモードな配色バランスにこだわり、甘くなりすぎず、テイストを問わず取り入れやすい1枚に。総柄デザインがスタイリングにメリハリを与え、シンプルなボトムスと合わせるだけでトレンド感があるコーディネートが完成。ジャケットのインナーとしても映え、ワードローブの強い味方になること間違いなしの一品です。

商品名：【ミッキーマウス】トートバッグ

価 格：7,480円(税込)

カラー：ブラウン、グレー

サイズ：フリーサイズ

【ミッキーマウス】トートバッグ【ミッキーマウス】トートバッグ

可愛さはもちろんマチ付きで収納力があり、デイリー使いにもぴったりな実用性を兼ね備えたバッグ。シンプルなフォルムとインパクトのあるプリントは、スタイリングのアクセントとしても活躍するアイテムです。バッグ本体にはお好みのチャームを取り付けられる金具が付いており、その日の気分やコーディネートに合わせて“自分らしく”アレンジできる、カスタマイズ性の高さもポイントです。

商品名：ディズニーキャラクター／プチポップ／ボールチェーンマスコット／ミッキーマウス

価 格：2,200円(税込)

カラー：ブラック

サイズ：フリーサイズ

発売元：株式会社タカラトミーアーツ

商品名：ディズニーキャラクター／プチポップ／ボールチェーンマスコット／ミ二ーマウス

価 格：2,200円(税込)

カラー：レッド

サイズ：フリーサイズ

発売元：株式会社タカラトミーアーツ

ディズニーキャラクター／プチポップ／ボールチェーンマスコット／ミッキーマウスディズニーキャラクター／プチポップ／ボールチェーンマスコット／ミ二ーマウス

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の魅力をそのまま手のひらサイズに落とし込んだ、ボールチェーン付きマスコット。バッグやキーケース、スマートフォンストラップなどに装着可能です。

コーディネートのワンポイントとして存在感を放ちます。

WEBストアおよび店舗限定での販売となる特別感のあるアイテムで、バッグとのセット使いはもちろん、ギフトにもおすすめの一品です。

全LOOKはこちら :http://s.runway-ch.jp/mu_0126

■発売について

2026年2月中旬よりRUNWAY channel・ZOZOTOWN・直営店舗販売開始

・RUNWAY channel：http://runway-webstore.com/murua

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/brand/murua

・店舗：http://murua.co.jp/shop

■「ミッキーマウス」について

大きくて丸い耳、豊かな表情、かわいいしぐさが世界中で愛されているキャラクター。

デビュー作の『蒸気船ウィリー』(1928)で、歌や踊り、楽器の演奏などたくさんの才能を披露し、

たちまち人気者に。その後140本以上の出演作で多くの役を演じています。

デビュー作の公開日、1928年11月18日が彼の誕生日なことや、初代ミッキーの声をウォルト・ディズニーが担当していたことは有名です。

■「ミニーマウス」について

ミッキーマウスの永遠のガールフレンド。ミッキーマウスと一緒

に、『蒸気船ウィリー』(1928)でデビューしました。おしゃれ

が大好きで、大きなリボンをつけた姿が印象的ですが、デビュー

当初は帽子にお花を一輪つけるスタイルで登場していました。明

るく思いやりのある性格のため、友だちが多く人気者です。70を

超える作品でミッキーマウスたちと共演し、歌やダンスの才能も

披露しています。

本コレクションのスウェット、ニット、トートバッグはウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社との商品化契約に基づき、株式会社グレイスが企画・製造したものです。

■MURUAブランドコンセプト

『MODE to MOOD』

ブラックを基調とするクールなマスキュリンスタイルに、

シルエット・カッティング・マテリアルで女性らしさをプラスした

「FEMININE MODE」

細部までこだわり抜いた唯一無二のモードスタイルが、

洗練されたエッジと揺るがない気品を生み出す

強さと美しさを兼ね備えた、ムードを纏う女性へ

■MURUAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ：http://murua.co.jp

Web Store ：http://runway-webstore.com/murua

X ： https://twitter.com/murua_care

Instagram ： https://www.instagram.com/murua_official

TikTok ：https://www.tiktok.com/@muruaofficial

LINE：https://line.me/R/ti/p/%40tyn3686s