米ぬか由来イノシトール「まるいの」自社オンラインショップ販売開始＜定期便は初回20％OFF＞

築野食品工業株式会社

築野食品工業株式会社(本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）が展開するブランド「DREAM IN RICE BRAN!」より、米ぬか由来イノシトールをキー成分とした「まるいの」を2026年1月15日（木）より当社オンラインショップで販売開始いたしました。本商品は2025年10月より全国のCosme Kitchen/Biople/WEBSTOREで先行販売を行っており、この度一般販売を開始いたしました。

◇「まるいの」について

まるっと心地よい毎日のリズムを。

今、注目されている成分の一つ「イノシトール」をキー成分としています。イノシトールはビタミンB様物質で、世界中で古くからサプリメントや機能性食品に使用されている素材です。築野食品工業株式会社が製造している「国産の米ぬか由来イノシトール」を1粒に250mg配合。1日3粒で、玄米約4合分をつかってとれるイノシトール量を含有しています。

忙しい毎日のお供として「イノシトールを気軽に生活に取り入れてほしい」という思いで、ほんのりレモン味のチュアブルに仕上げました。イノシトールのほんのりとした甘さを生かした「おいしく、噛んで食べる」インナーケア商品です。

◇ 製品情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27263/table/214_1_284a3b98dd80261a5577a4633195a2df.jpg?v=202601261251 ]

お召し上がり方

1日3~9粒を目安に、噛んでお召し上がりください

◇「まるいの」定期便について

日々の生活に取り入れてやすいように、当社オンラインショップにてお得な定期便も開始いたしました。

初回ご注文に限り定価より20％OFF、2回目以降のご注文も定価の10％OFFでご用意いたしております。

●まるいの90粒入2個セット 通常購入6,912円（税込） → 初回購入時5,529円（税込）

●まるいの90粒入4個セット 通常購入13,824円（税込） → 初回購入時11,059円（税込）

※送料当社負担

詳細はオンラインショップをご確認ください。

https://shop.tsuno.co.jp/Form/Product/ProductList.aspx?cat=106

◇ 「DREAM IN RICE BRAN!」とは

米ぬかは白米を守り、次世代を育てるエネルギーに満ち溢れた素材です。お米の栄養成分の95%が米ぬかにあるといわれています。古くから、健康と美のシンボルとして知られる「米ぬか」。平安時代から生活の知恵として、美容や健康に生かされてきました。「米ぬかを科学する」米ぬか由来成分メーカーの築野食品工業株式会社が、米ぬかの成分一つひとつが持つ魅力を最大限生かしたいという思いで立ち上げたブランドが「DREAM IN RICE BRAN!」です。

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreaminricebran.jp/

公式サイト：https://lp.tsuno.jp/dreaminricebran/

◇ 米ぬかを科学する

築野食品工業は長年、こめ油の原料である米ぬかの成分に着目し、研究を進めてまいりました。精米時に発生する副産物である米ぬかの成分を抽出することで、こめ油だけでなく食品、化学、医療、化粧品等の幅広い分野への高度有効利用をし、米ぬかの100%活用をしています。今後も国内の米ぬかを活用することで地球・生産者・消費者の良い循環の実現を目指していきたいと考えています。

・築野グループの事業について

https://shop.tsuno.co.jp/Page/tsuno.aspx

・会社紹介動画

https://youtu.be/5DFeBnhQbqM?si=0V6oVvZMWLyW6ri3

【築野食品工業株式会社の事業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

U R L ：https://www.tsuno.co.jp/

オンラインショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/