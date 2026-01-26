TECH TO THE FUTURE 2026 Day5「インターネットの再創造 ー 分散がもたらす多様性の逆襲（WEB3.0）」に登壇決定
DAOやNFTを活用した地方創生に取り組む株式会社あるやうむ（本社：札幌市、代表取締役：畠中博晶）は、2026年2月13日（金）に開催されるWEB3.0イベント、TECH TO THE FUTURE 2026 Day5「インターネットの再創造 ― 分散がもたらす多様性の逆襲（WEB3.0）」に登壇することをお知らせします。
本イベントは、一般社団法人 Hiroshima Web3協会が主催し、ステーブルコインやDAO（分散型自律組織）などの分散型技術が、金融・地域・文化にどのような変化をもたらすのかを議論するものです。会場はDigital Pride Hiroshima（広島市）およびオンラインのハイブリッド形式で開催されます。
開催概要
イベント名：TECH TO THE FUTURE 2026 Day5
テーマ：WEB3.0「インターネットの再創造」
日時：2026年2月13日（金）13:30～17:30（開場13:00）
会場：Digital Pride Hiroshima（広島市中区東千田町1-1-61hitoto広島ナレッジス
クエア１階）＋オンライン配信
定員：会場60名／オンライン300名
参加費：無料
申込締切：2026年2月1日（日）17:00
参加申込URL：
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/chugoku-digital/techtothefuture2026
※イベント終了後、名刺交換・交流会（参加任意）を実施予定。
主催・共催・協力
主催：一般社団法人 Hiroshima Web3協会
共催：経済産業省 中国経済産業局
協力：一般社団法人 中国経済連合会
登壇セッション
Session2
「地域おこし協力隊DAO ― 16自治体で始まる関係人口の新潮流 ―」
登壇者：畠中 博晶
（株式会社あるやうむ 代表取締役）
DAOを活用した地域おこし協力隊の新たなモデルを紹介し、分散型コミュニティによる地域活性化の可能性について解説します。
その他登壇セッション
Session1
「日本円ステーブルコインの現在地 ― JPYCが拓く金融の未来 ―」
登壇者：岡部 典孝 氏
（JPYC株式会社 代表取締役／ブロックチェーン推進協議会 副代表理事）
Session3
「分散型で地方が勝つ ―『所有』革命の始め方 ―」
登壇者：進藤 史裕 氏
（CodeFox株式会社 代表取締役／一般社団法人 Hiroshima Web3協会 代表理事）
パネルディスカッション
「分散こそ日本の勝ち筋!? ― 金融・人・文化の視点から ―」
モデレーター：
菊地 雄太 氏（経済産業省 中国経済産業局 デジタル経済課 係長）
パネリスト：
岡部 典孝 氏／畠中 博晶 氏（株式会社あるやうむ）／進藤 史裕 氏
■株式会社あるやうむについて
「NFTによる地方創生」を推進するため、全国の自治体向けにふるさと納税NFT／観光NFT/地域おこし協力隊DAOソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。
地域の魅力をのせたNFTをふるさと納税の返礼品とすることや、地域でDAOを運営することを通じて、新たな財源を創出すると共に、シティプロモーションや関係人口の創出に繋げます。
社名「あるやうむ」はアラビア語で今日を意味する言葉。今日、いますぐチャレンジをしたい自治体・地域の皆様にNFTという先端技術を提供し、応援され続ける地域づくりを支援します。
株式会社あるやうむ 会社情報
会社名 ：株式会社あるやうむ
代表者 ：畠中 博晶
所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室
設立 ：2020年11月18日
資本金 ：1億6449万円（準備金含む）
事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発
URL ：https://alyawmu.com/
Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/
Voicy : https://voicy.jp/channel/3545