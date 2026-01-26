取材記事を通じて人と事業の物語を伝える『Tokai Stories』が始動 ― 第一弾は「SINCERITIER」/「Epice」/「.ink」の3名の物語

Unwritten

『Tokai Stories（東海ストーリーズ）』は東海地方を軸として「人と事業の想いをより多くの人々に伝える」ことをテーマに、取材記事を通して、企業・個人を問わず「人」の活動の原点や現在地を発信するメディアです。

第一弾では、彫金の技術を生かして世界にひとつだけのオリジナルジュエリーを作ることができる「SINCERITIER」、絵画にとどまらず、文章、思い出の一品、あらゆる物の魅力を静かに、美しく引き出す額装を制作する「Epice」、文章と珈琲をテーマに、コーヒーとともに物語と向き合う時間を作る「.ink」など、3名の物語を公開しました。

世界に一つだけの指輪を作れる工房。

SINCERITIER 【シンセリティア】

2022年、岡崎市にオープンしたジュエリー工房「SINCERITIER」。東公園の豊かな自然に包まれながら、彫金の技術を生かして世界にひとつだけのオリジナルジュエリーを作ることができる。フルオーダーはもちろん、リメイクや修理まで指輪に関することは一貫して対応。そのスタイルには、オーナーである大鹿さんの職人としてのこだわりが込められている。

記事はこちらから▼

https://note.com/unwritten_japan/n/n5311b5cb786e

手仕事から生まれる額装、その静かな美しさ。

Epice 【エピス】

額装文化が大きく進化したルネサンス期を経て、フランスでは立体加工の技術が生まれ、奥行きとデザイン性を兼ね備えた独自の額装文化が花開いた。「Epice」では、そんなフランス額装を背景に額装を制作、販売している。代表の沖津さんが作る空間デザインの視点を通して生まれた額装は、絵画にとどまらず、文章、思い出の一品、あらゆる物の魅力を静かに、美しく、引き出す。

記事はこちらから▼

https://note.com/unwritten_japan/n/nf95fc575dafe

文章と珈琲。香りとともに物語と向き合う時間。

.ink 【ドットインク】

「.ink」では「文章と珈琲」をテーマにオリジナルの物語をスリーブに書き出し、珈琲とともに提供している。珈琲は、物語に合わせてセレクトした豆を使用。多くの人が失ってしまった『文章の世界に浸り込む時間』を作り出している。

記事はこちらから▼

https://note.com/unwritten_japan/n/n10837888888e

Unwrittenについて

Unwritten（アンリトゥン）は取材記事制作・冊子デザイン・SNS運用など、個人・事業者を問わず、対象者の原点と現在地を見つめて、その魅力を世の中に伝えるための広報支援を行っています。

公式Webサイト：https://unwritten.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/unwritten_japan/