【JK Fandom】韓国カルチャー番組『Kドック！』 とコラボ投票を開催！K-POPアーティストが選ぶ“Best Track”をファン投票で決定、上位2曲が番組に登場！投票受付中！

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルが展開するグローバルファンダム応援プラットフォーム「JK Fandom（ジェイケイファンダム）」は、ファンの応援を形にする企画として、株式会社ディー・エル・イーと朝日放送テレビが共同で制作・発信する韓国カルチャー番組『Kドック！』とコラボレーションし、1月24日（土）から番組連動のオンライン投票企画「グローバルライジングアーティストPICK：The Best Track」を実施しています。

■『Kドック！』とは

『Kドック!』は、新米レポーターのシル（コットン・西村真二）とルド（コットン・きょん）が、韓国のエンタメ界に精通する情報通・プノンの助けを借りながら、ソウルの街で韓国の最新エンタメやトレンド情報を徹底的にリサーチし、日本へ発信する韓国カルチャー番組です。

＜放送概要＞

番組名 ：『Kドック！』（公式サイト(https://www.asahi.co.jp/kdeoghu/)）

放送日時 ：毎月第四金曜日 25:34～26:11

(ABCテレビ・関西ローカル)

見逃し配信 ：TVer、ABEMA

企画・制作 ：株式会社ディー・エル・イー

MC ：コットン

公式キャラクター：シル・ルド・プノン（オリジナル）

■「グローバルライジングアーティストPICK：The Best Track」とは

本企画では、K-POPライジングアーティストが「知らせたい最愛ソング」として自ら選定した楽曲を対象に、ファンの投票でランキングを決定。上位2組（2曲）は番組にて紹介される、ファンの「ひと押し」が番組を動かし、アーティストの楽曲プロモーションにもさらに弾みをつける、参加型の企画です。

「推しの最愛ソング」を、より多くの方々に知ってもらうチャンス！

あなたの推しに投票して、「推しの最愛ソング」を世界に届けてみませんか？

・投票開始日：2026年1月24日（土）17:00～

・投票プラットフォーム：「JK Fandom」を中心としたグローバル連携パートナー

・方式：モバイル投票100％によるサバイバル形式

・投票方式：日本・韓国・グローバルのファンを対象にした無料／有料投票

※[無料]150推しポイント、[有料]30スターポイント

・集計方式：すべてのプラットフォームの総投票数を基準とする

※前日までの総投票数は毎日午前10時頃（JST）投票ページのGlobalタブにて更新

・優勝特典（上位2組）

1位：番組出演（MV・紹介動画・インタビュー）＋ 屋外ビジョン広告

2位：番組出演（MV・紹介動画・インタビュー）

※やむを得ない事情によりアーティストの出演が困難となった場合には、次に得票数が多いアーティストが対象となる場合がございます。

※アーティスト側の都合により番組出演の内容が変更される場合がございます。

■投票スケジュール

1次投票（10日間）

・2026年1月24日（土）17:00 ～ 2月2日（月）23:59

・14チーム中、上位5チームが最終投票へ進出

最終投票（10日間）

・2026年2月6日（金）12:00 ～ 2月15日（日）23:59

・5チーム中、上位2チームが優勝特典の権利を獲得

※投票期間や1投票に必要なポイント数は、主催者および運営側の都合で予告なく変更される場合がございます。



■投票アーティスト/Best Trackラインナップ

・AHOF｜「Pinocchio」

・ALL(H)OURS「READY 2 RUMBLE」

・BRAZY｜「Paradox」

・LUN8｜「LOST」

・LUVITA｜「TIKITA」

・NCHIVE｜「RACER」

・n.SSign｜「Funky like me」

・PLAN B Music｜「Plan B」

・PRIMROSE｜「Love Your Flower」

・SAY MY NAME｜「UFO(ATTENT!ON)」

・SHUNE｜「GROOVY」

・WAKER｜「LiKE THAT」

・WISHes｜「Dear Moon」

・X:IN｜「RRRUN」

最愛ソングの詳細はこちら :https://pages.jk-fandom.jp/kdh/kdh_vote.htmlグローバルライジングアーティストPICK：The Best Track

■JK Fandom 投票期間中「推し応援ボーナスポイント」をプレゼント

投票期間中、1日1回JK Fandomにアクセス（ログイン）していただいたユーザーの皆さま全員に、「推し応援ボーナスポイント」をプレゼントいたします。

毎日の参加で“推し”をもっと応援できるチャンス！ぜひ付与されたポイントを使って投票をお楽しみください。

・付与ポイント：1日あたり20推しポイント（1日1回まで）

・対象：投票期間中にログインのうえサイトへアクセスしたユーザー全員

・実施期間：実施期間：2026年1月24日（土）17:00 ～ 2月15日（月）23:59

・付与方法：アクセス（ログイン）確認後、自動付与

・確認方法：JK Fandomマイページの「チャージ履歴」にて確認可能

※日付の切り替えは日本時間（JST）基準となります。

※ポイントが反映されるまでに時間がかかる場合があります。

※不正利用が確認された場合、付与対象外となる場合があります。



■株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 代表取締役社長 遠藤 哲也 コメント

今回のコラボ投票企画には、ファンの皆さまの応援によって「推し」が選んだ最愛の一曲が、番組を通じてより多くの方に届き、新たな出会いや発見につながる--そのきっかけを一緒に作れることをとても嬉しく思います。JK Fandomは、ファンの想いが可視化され、次のチャンスへつながる仕組みづくりを大切にしてきました。本企画が、推し曲への愛を共有し、K-POPの魅力を広げる場になることを願っています。改めまして、このような機会をご一緒いただいた朝日放送テレビ『Kドック！』の皆さまに心より感謝申し上げます。

【JK Fandomについて】

JK Fandom（ジェイケイファンダム）は、「あなたのひとオシで推しをスターに」をキャッチコピーに、ファンダム領域における日本と韓国の架け橋となる応援プラットフォームです。同じ推しがいるファン同士が団結し、アーティストの出場を後押しすることが可能で、投票による応援では結果によって出場者や表彰者が決まるなど様々なリワードが用意されます。

（JK Fandom関連サイト情報）

・公式サイト：https://jk-fandom.jp

・LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@555txtqj

・X（Twitter）公式アカウント：https://x.com/jk_fandom_

【運営会社について】

本事業を提供する株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルは、海外スマートフォンアプリデベロッパーに向けた代理店事業とハイパーカジュアルゲーム、ポイ活アプリなどのパブリッシング事業を提供しています。

日本企業である弊社が手掛けることで日本の皆さまに分かりやすく使いやすいサービスの提供を実現し、皆さまに愛されるサービスを目指します。

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル：https://fancsglobal.com/

・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

・設立日：2012年3月1日

・代表者：代表取締役社長 遠藤 哲也 （えんどう てつや）

・資本金：900万円（2026年1月24日現在）

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

fandom@fancsglobal.com