TV放送開始から8周年！『プリンセス・プリンシパル』完全新作続編第4章『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章　Blu-ray 1月28日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年5月23日に全国48館で公開された『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章のBlu-ray（8,580円／税込）を2026年１月28日に発売します。

▲『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章 Blu-ray（特装限定版）

(C)Princess Principal Film Project

■『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章 Blu-ray（特装限定版）商品特長

本商品は、2025年5月23日に全国公開された劇場アニメ『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章の本編を収録しています。

映像特典として、メインキャラクターの5人が登場する新作OVA「Fabulous Platypus」（約6分）や、2025年5月18日(日)にニコニコ生放送、YouTubeで配信されたキャスト特番「プリプリ秘密ミーティング すーぱー ４！！！」、公開記念舞台挨拶および舞台裏を収録したメイキング映像等を収録。音声特典としてスタッフ＆キャストによるオーディオコメンタリーを収録しています。さらに、封入特典には、描き下ろしイラスト表紙付き32Pオールカラーの作品解説書「Crown Handler SECRET FILE VOL.4」と、総作監修正集（16P）が付属します。

ジャケットはキャラクター原案・黒星紅白氏による描き下ろしイラストを使用しています。

＜『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第４章 あらすじ＞

メアリー王女の亡命に失敗し、王国内務省軍に捕らえられたチーム白鳩。彼女たちが共和国のスパイであると知ったノルマンディー公は王国と共和国の二重スパイになるよう命じ、プリンセスだけはノルマンディー公の管理下に置き、4人は常に監視をされながら一時解放されることとなった。

一方、この事件を契機にチーム白鳩は共和国から二重スパイになったのではと疑われることになり、その真偽を確かめるべくコントロールから新たな任務が下った。それはある男への接触だった。アンジェ、ドロシー、ベアトリス、ちせはとある工場への潜入を始める。その男こそ共和国の経済を揺るがす、重要な人物であった。

王国と共和国の狭間で揺れるチーム白鳩の命脈が徐々に追い込まれていくことになる――

■商品概要

商品名 ：『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章 Blu-ray（特装限定版）

価 格：8,580円（10％税込）、7,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：200分（本編59分＋映像特典141分）／DTS-HD Master Audio(5.1ch)・

リニアPCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／16:9<1080p High Definition>・

特典の一部16:9<1080i High Definition>／日本語字幕付（ON・OFF可能）

※音声特典および一部の映像特典は、ﾄ゛ﾙﾋ゛ｰﾃ゛ｼ゛ﾀﾙ（ｽﾃﾚｵ）にて収録。

封入特典：

●描き下ろしイラスト表紙付き32Pオールカラー作品解説書

「Crown Handler SECRET FILE VOL.4」

●総作監修正集（16P）

映像特典：●完全新作OVA「Fabulous Platypus」

＜あらすじ＞クイーンズメイフェア校にてクラブ活動の成果を展示する学生研究展覧会の開催が

決定した。めぼしい物を提示できなかった部は廃部が検討されるという。

そこでチーム白鳩全員で博物クラブを存続させるため、展示物のアイデアを出し合うことになる

が…

＜監督・コンテ＞ 橘 正紀 ＜脚本＞ 木村 暢

＜キャスト＞ アンジェ：古賀 葵／プリンセス：関根明良／

ドロシー：大地 葉／ベアトリス：影山 灯／ちせ：古木のぞみ

●キャスト特番「プリプリ秘密ミーティング すーぱー 4！！！」

2025年5月18 日(日)にニコニコ生放送、YouTubeで配信された特番を収録。

（※本特典ではニコニコ生放送で配信した内容を収録しております）

出演者：古賀 葵（アンジェ役）／関根明良（プリンセス役）／

大地 葉（ドロシー役）／影山 灯（ベアトリス役）／古木のぞみ（ちせ役）

●公開記念舞台挨拶映像＆メイキング映像

2025年5月25日(日)、5月31日（土）に東京・神奈川・愛知・大阪で実施された公開記念舞台挨拶

と舞台裏を収録したメイキング映像を収録。

登壇者：古賀 葵（アンジェ役）／関根明良（プリンセス役）／

大地 葉（ドロシー役）／影山 灯（ベアトリス役）／

古木のぞみ（ちせ役）／橘 正紀（監督）／飯田友子（ガゼル役）

●予告＆CM集

音声特典：●キャストコメンタリー

出演：古賀 葵（アンジェ役）／関根明良（プリンセス役）／

大地 葉（ドロシー役）／影山 灯（ベアトリス役）／古木のぞみ（ちせ役）

●スタッフコメンタリー

出演：橘正紀（監督）／白土晴一（リサーチャー）／速水螺旋人（設定協力）／

片貝文洋（メカニカルデザイン）／森 雄一（MC）

他、仕様：●キャラクター原案・黒星紅白描き下ろしジャケット

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章 公式サイト：https://pripri-anime.jp/

◎『プリンセス・プリンシパル Crown Handler』第4章 公式X：https://x.com/pripri_anime

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/